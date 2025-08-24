ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট

সম্পাদকীয়
‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আব্দুল’ চলচ্চিত্রটি হয়তো অনেকে দেখেছেন। গ্রেট ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করা যায় সিনেমাটি দেখলে। আর ইতিহাসপ্রেমীরা নিশ্চয়ই জানেন এই রানির স্বামী ছিলেন প্রিন্স অ্যালবার্ট। তাঁদের দুজনের নামে লন্ডনে আছে একটি খ্যাতনামা জাদুঘর—ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম। চলচ্চিত্রের নামের সঙ্গে মিল আছে, তাই না? ১৮৫১ সালে দ্য গ্রেট এক্সিবিশন নামে শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক বিশাল আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলে এর অনুপ্রেরণায় ১৮৫২ সালে মিউজিয়াম অব ম্যানুফ্যাকচারস নামে একটি সংগ্রহশালা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরে সাউথ কেনিংস্টনে এটি স্থানান্তরিত হয়ে নাম হয় সাউথ কেনিংস্টন মিউজিয়াম। অবশেষে ১৮৫৭ সালে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্টের সম্মানার্থে বর্তমান নাম নিলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রানি নিজেই। ২৮ লাখের বেশি ভাস্কর্য, চিত্রকর্ম, বয়নশিল্প, গয়না, সিরামিক শিল্প, আসবাব, ফ্যাশনসহ নানা নিদর্শন নিয়ে জাদুঘরটি সজ্জিত। মোগল সম্রাট শাহজাহানের সুরাপাত্রেরও দেখা মিলবে এই জাদুঘরে।
রাশিয়ার জারিনা, অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন দেশটির দীর্ঘতম নারী শাসক। তাঁকে বলা হতো ক্যাথরিন দ্য গ্রেট। তিনি ১৭৬৪ সালে জোহান আর্নেস্ট গৎকোভস্কি নামে বার্লিনের এক বণিকের কাছ থেকে অনেকগুলো চিত্রকর্ম কেনেন। ধারণা করা হয়, ২২৫-৩১৭টি ইউরোপীয় চিত্রকর্ম কেনা হয়েছিল।১ দিন আগে
আমি নিজের মতো, নিজের স্বতন্ত্র রাস্তা নির্মাণ করার চেষ্টা করছি। মানুষ বলে না যে আপনার গুরু কে? এ রকম আমার কেউ নেই। বরং এই পর্যন্ত পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে...শিয়াল, কুমির, সাপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে এই ৪০-৪২ বছর হইছে ফটোগ্রাফি কইরা আমি আসছি। সত্য কথা বলি, সফল ফটোগ্রাফার হইছি?২ দিন আগে
বিশ্বখ্যাত ইংরেজি ভাষার অভিধান কেমব্রিজ ডিকশনারিতে এ বছর যুক্ত হয়েছে ৬ হাজারের বেশি নতুন শব্দ। যেগুলোর বেশির ভাগ জেন-জিদের। এসব শব্দের মধ্যে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহৃত স্ল্যাং বা অমার্জিত শব্দ যেমন ‘স্কিবিডি’, ‘ট্র্যাডওয়াইফ’, ‘ব্রোলিগার্কি’ এবং ‘ডেলুলু’ রয়েছে।৬ দিন আগে
গত বছরের ৫ আগস্টের পর দেশের রাজনীতির ময়দান বেশ টান টান। সংস্কার আর নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। নেই দম ফেলার দুদণ্ড ফুরসত। কোনো কোনো উপদেষ্টাকে ভোররাত পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেশের সর্বকনিষ্ঠ উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদও।১০ দিন আগে