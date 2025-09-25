Ajker Patrika
অ্যাক্রোপোলিস জাদুঘর

এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, যা গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে অবস্থিত। এথেন্সের অ্যাক্রোপোলিস এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া নিদর্শনগুলো নিয়েই এটি গড়ে উঠেছে। এই জাদুঘরটি নির্মিত হয়েছে অ্যাক্রোপোলিস শিলা এবং তার চারপাশের ঢাল থেকে সংগৃহীত প্রতিটি নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য। গ্রিক ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে রোমান ও বাইজেন্টাইন গ্রিস পর্যন্ত এর পরিধি।

অ্যাক্রোপোলিস জাদুঘরের নিচেই রোমান ও প্রারম্ভিক বাইজেন্টাইন এথেন্সের কিছু ধ্বংসাবশেষও রয়েছে। এই জাদুঘরটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের জন্য এটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয় ২০০৯ সালের ২০ জুন। বর্তমানে ১৪,০০০ বর্গমিটার জায়গাজুড়ে এখানে ৪,২৫০টির বেশি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

বঙ্গবন্ধু জেন–জিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, হাসিনা সবচেয়ে অজনপ্রিয়: জরিপ

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

রুমে এসো, বিদেশে ঘুরতে নিয়ে যাব—ছাত্রীদের বলতেন স্বামী চৈতন্যানন্দ

লাদাখের আন্দোলনের নেপথ্যে 'থ্রি ইডিয়টস'র সেই ফুনসুখ ওয়াংড়ু!

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

