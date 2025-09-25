অ্যাক্রোপোলিস জাদুঘর

সম্পাদকীয়
এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, যা গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে অবস্থিত। এথেন্সের অ্যাক্রোপোলিস এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া নিদর্শনগুলো নিয়েই এটি গড়ে উঠেছে। এই জাদুঘরটি নির্মিত হয়েছে অ্যাক্রোপোলিস শিলা এবং তার চারপাশের ঢাল থেকে সংগৃহীত প্রতিটি নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য। গ্রিক ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে রোমান ও বাইজেন্টাইন গ্রিস পর্যন্ত এর পরিধি।
অ্যাক্রোপোলিস জাদুঘরের নিচেই রোমান ও প্রারম্ভিক বাইজেন্টাইন এথেন্সের কিছু ধ্বংসাবশেষও রয়েছে। এই জাদুঘরটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের জন্য এটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয় ২০০৯ সালের ২০ জুন। বর্তমানে ১৪,০০০ বর্গমিটার জায়গাজুড়ে এখানে ৪,২৫০টির বেশি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, যা গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে অবস্থিত। এথেন্সের অ্যাক্রোপোলিস এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া নিদর্শনগুলো নিয়েই এটি গড়ে উঠেছে। এই জাদুঘরটি নির্মিত হয়েছে অ্যাক্রোপোলিস শিলা এবং তার চারপাশের ঢাল থেকে সংগৃহীত প্রতিটি নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য। গ্রিক ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে রোমান ও বাইজেন্টাইন গ্রিস পর্যন্ত এর পরিধি।
অ্যাক্রোপোলিস জাদুঘরের নিচেই রোমান ও প্রারম্ভিক বাইজেন্টাইন এথেন্সের কিছু ধ্বংসাবশেষও রয়েছে। এই জাদুঘরটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের জন্য এটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয় ২০০৯ সালের ২০ জুন। বর্তমানে ১৪,০০০ বর্গমিটার জায়গাজুড়ে এখানে ৪,২৫০টির বেশি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
১৮৬২ সালের ২০ মে ওয়ারশে ন্যাশনাল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ‘মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস, ওয়ারশ’ নামে। ১৯১৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ওয়ারশ’। বর্তমানে সংগ্রহ রাখা আছে জেরুজালেম অ্যাভিনিউয়ে, স্থপতি তাদেউশ তোলভিনস্কির নকশায় নির্মিত ভবনে। নতুন ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন...৫ দিন আগে
হ্যাঁ, আমি ভেবেচিন্তেই ফিরে এলাম। ফিরে যে আসব, সে চিন্তা আমার সব সময়ই ছিল। [বিদেশে] থাকবার ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না। ওটা তো আমার কাজের জায়গা না। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, বাচ্চাদের স্কুল নিয়ে আমার নানা রকম চিন্তা ছিল। বাচ্চাদের এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের এসথেটিক সেন্স ডেভেলপ করবে, এ রকম একটা...৬ দিন আগে
আজ বিশ্ব বাঁশ দিবস। জীবনে নানাভাবেই বাঁশ খেয়েই চলেছি, আক্ষরিক অর্থে না হলেও ভাবগত দিক থেকে তো বটেই। এই রুঢ় জীবন বাস্তবতায় সব মানুষকেই কখনো না কখনো একটু-আধটু বাঁশ খেতেই হয়। তো বাঁশ দিবসে কাজের ফাঁকে আমার বন্ধু কফিলের সঙ্গে এই ‘বাঁশ খাওয়া’ নিয়েই আলাপ করছিলাম।৬ দিন আগে
রুশ ধনী ব্যবসায়ী পাভেল মিখাইলোভিচ ত্রেত্ইয়াকফ চেয়েছিলেন রাশিয়ার জাতীয় শিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে। তাই ১৮৫৬ সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিত্রকর্ম সংগ্রহ শুরু করেন। ১৮৫০-এর দশক শেষ হতে হতে তিনি রুশ শিল্পীদের বেশ কয়েকটি চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে ফেলেন।৮ দিন আগে