নমুনা ভাইভা: একজন প্রশাসকের কী কী গুণ থাকা উচিত?

৪০তম বিসিএস লাইভস্টক ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হন মো. আনোয়ার হোসেন। তাঁর বিসিএস ভাইভা পরীক্ষা কেমন হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ‘নমুনা ভাইভা’ তুলে ধরেছেন তিনি।

মো. আনোয়ার হোসেন: অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকে সালাম দিলাম।

চেয়ারম্যান স্যার: সালামের উত্তর দিয়ে বসতে বললেন। কোথায় পড়াশোনা করেছেন? এখনো হলে থাকেন?

মো. আনোয়ার হোসেন: শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। কিন্তু করোনার কারণে মাস্টার্স শেষ না হওয়ায় এখনো হলে আছি।

চেয়ারম্যান স্যার: আপনার প্রথম পছন্দ প্রশাসন, দ্বিতীয় পুলিশ, পরের পছন্দ কী কী।

মো. আনোয়ার হোসেন: বিসিএস কাস্টমস, বিসিএস অডিট...

এক্সটারনাল-১: আপনার তো প্রথম পছন্দ প্রশাসন, বলুন তো একজন প্রশাসকের কী কী গুণ থাকা উচিত।

মো. আনোয়ার হোসেন: সময়ানুবর্তিতা, সামনে থেকে নেতৃত্বদান, দায়িত্বশীলতা, দক্ষতা ও নৈতিকতা থাকা প্রয়োজন।

এক্সটারনাল-১: আপনার মধ্যে কী কী গুণ আছে বলে মনে করেন?

মো. আনোয়ার হোসেন: আমি বিশ্বাস করি আমার মধ্যে সব গুণ রয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে কাজ করার মাধ্যমে এগুলো ডেভেলপড করেছি।

এক্সটারনাল-১: দাঁড়ান আপনি।

মো. আনোয়ার হোসেন: হঠাৎ দাঁড়ানোর কথা শুনে কিছুটা ভয় পেলেও সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়ালাম।

এক্সটারনাল-১: মনে করেন আপনি একজন ইউএনও। আপনি একটা স্কুল ভিজিটে গেলেন। এখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে করোনার ভ্যাকসিন সচেতনতা নিয়ে একটা ভাষণ দিন?

মো. আনোয়ার হোসেন: দুই-তিন মিনিট বলার পর থামিয়ে দিলেন।

এক্সটারনাল ২: বলুন তো দেখি, সচিবালয়ে নির্বাহী প্রধান কে আর প্রশাসনিক প্রধান কে?

মো. আনোয়ার হোসেন: নির্বাহী ও প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয় হলেন চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফিসার।

এক্সটারনাল ২: what is Delta Plan?

মো. আনোয়ার হোসেন: The Bangladesh Delta Plan is a comprehensive development plan formulated by Government of Bangladesh in 2018 focusing on economic growth, environmental conservation, and enhanced climate resilience.

এক্সটারনাল ২: What do you mean by GDP?

মো. আনোয়ার হোসেন: Gross domestic product is a monetary measure of the market value of all the final goods and services produced and sold in a specific time period by countries.

চেয়ারম্যান স্যার: আপনি টেকনিক্যাল ক্যাডার হিসেবে যোগ দিলে কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন?

মো. আনোয়ার হোসেন: স্যার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন।

চেয়ারম্যান স্যার: ওই মন্ত্রণালয়ের কাজ কী?

মো. আনোয়ার হোসেন: প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে একটা পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ও মেধাবী জাতি গঠন করা।

চেয়ারম্যান স্যার: একজন মানুষের দৈনিক কতটুকু প্রোটিন প্রয়োজন?

মো. আনোয়ার হোসেন: একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক মিনিমাল ৬০ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া প্রয়োজন।

চেয়ারম্যান স্যার: টেকনিক্যাল ক্যাডারে যোগ দিলে আপনি কোন পদে যোগদান করবেন?

মো. আনোয়ার হোসেন: স্যার, ভেটেরিনারি সার্জন।

চেয়ারম্যান স্যার: উপজেলা পর্যায়ে আপনাদের মোট কতটি পদ রয়েছে?

মো. আনোয়ার হোসেন: স্যার দুটি। ১. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ২. ভেটেরিনারি সার্জন।

চেয়ারম্যান স্যার: অন্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, ‘আসতে পারেন।’

মো. আনোয়ার হোসেন: সালাম দিয়ে বের হয়ে এলাম।

মো. আনোয়ার হোসেন, ৪০তম বিসিএস লাইভস্টক ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত

অনুলিখন: জেলি খাতুন