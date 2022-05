আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে বিসিএস

আসছে ৪৪তম বিসিএসে আবেদনের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখেরও বেশি। সম্মানজনক চাকরি হিসেবে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বিসিএস। প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইবা এই তিনটি ধাপে হয় বিসিএস পরীক্ষা। প্রিলিতে ১০টি বিষয়ের ওপর ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতির বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ তুলে ধরা হলো। আজ থাকছে প্রথম পর্ব–

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মোট ৩৫ নম্বরের মধ্যে বাংলা ভাষা ব্যাকরণ অংশে ১৫ ও বাংলা সাহিত্য অংশে ২০ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

ব্যাকরণ: বাংলা ব্যাকরণ অংশের জন্য নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড ব্যাকরণ বই ও সঙ্গে বাজারের যেকোনো একটা গাইড বই পড়লে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দের শ্রেণিবিভাগ, শব্দভান্ডার ও উৎপত্তি, ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়, ধ্বনি পরিবর্তন, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, ধাতু, পদ-প্রকরণ, বাগধারা, বানান, সমার্থক ও বিপরীত শব্দ, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ এবং পারিভাষিক শব্দ ভালোভাবে দেখে যেতে হবে।

বাংলা সাহিত্য: এখানে তিনটি অংশে প্রস্তুতি নিতে হয়–

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০): চর্যাপদ এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এখান থেকে প্রতি বিসিএসেই প্রায় ২-৩টি প্রশ্ন থাকে।

মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০): মধ্যযুগের মধ্যে মৌলিক সাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, জীবনী সাহিত্য, নাথসাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য, লোকসাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, অবক্ষয় যুগ ও অন্ধকার যুগ ভালোভাবে পড়ে গেলে ৫-৬টি প্রশ্ন কমন পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান): আধুনিক যুগের মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেখান থেকে কিছু প্রশ্ন হয়। যেমন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ইয়ংবেঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও বাংলা একাডেমি। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে পিএসসির নির্বাচিত ১১ জন কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে ভালো ধারণা নিয়ে যেতে হবে। তাঁরা হলেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মোশাররফ হোসেন, দীনবন্ধু মিত্র, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কায়কোবাদ ও ফররুখ আহমেদ। এ ছাড়া ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জহির রায়হান ও বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডবদের সম্পর্কে জেনে যেতে হবে। বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদক, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক রচনা ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে পড়ে যাওয়া উচিত।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অংশে মোট ৩৫ নম্বর থাকে। যেখানে Language (গ্রামার) অংশে ২০ মার্ক ও Literature অংশে ১৫ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

গ্রামার অংশ: গ্রামার অংশ থেকে প্রায় মিডিয়াম ধরনের প্রশ্ন করা হয়। Parts of Speech-এর ৮টি টপিকস Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction & Interjection থেকে বেশি প্রশ্ন হয়। এ ছাড়া Gender, Number, Determiner, Sentence Idioms & Phrases, Clauses, Appropriate Preposition, Vocabulary (Synonyms & Antonyms), Spellings Suffixes-Prefixes, Voice, Transformations of Sentence & Correction etc.

গ্রামারের এই টপিকগুলো ভালো করে অনুশীলন করে গেলে প্রায় সবগুলোর উত্তর করা যায় এবং ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকবে।

ইংরেজি সাহিত্যের ১৫ নম্বর: এই অংশের জন্য ইংরেজি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সাল ও এলিজাবেথ পিরিয়ড়ের পর থেকে সাহিত্যকর্মগুলো ভালোভাবে পড়ে যাওয়া উচিত। তাদের মধ্যে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য কিছু লেখকের নাম দেওয়া হলো যাঁদের থেকে প্রায়ই প্রশ্ন থাকে। যেমন William Shakespeare, Cristopher Marlowe, Ben Jonson, Jon Milton, Jonathon Swift, Alexander Pope, William Wordsworth, S.T. Coleridge, PB Shelley, John Keats, Charles Dickens, Alferd lord Tennyson, Robert Browning, George Bernard Shaw, W B Yeats, TS Eliot & Ernest Hemingway. এ ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের কিছু Literary Terms থাকে, সেগুলা থেকে কিছু প্রশ্ন আসে। যেমন Simile, Allegory, Blank Verse, Climax, Comic, Aside, Epitaph, Metaphor, Soliloquy, Sonnet, Irony & Elegy etc সম্পর্কে ধারণা নিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলাদেশ বিষয়াবলি থেকে ৩০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস ১৯৪৭ সালে দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা বিস্তারিত জেনে যেতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতি, সংবিধান, কৃষিসম্পদ, জনসংখ্যা, শিল্প ও বাণিজ্য, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা, জাতীয় অর্জন, মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনা ও সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে মোটামুটি ভালো ধারণা নিয়ে যেতে হবে। নবম-দশম শ্রেণির আগের সিলেবাসের বিজ্ঞান বিভাগের সামাজিক বিজ্ঞান অথবা বর্তমান সিলেবাসের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই দেখতে হবে। সংবিধান, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পৌরনীতি সুশাসন বইটির ২য় পত্র এবং সঙ্গে একটি গাইড বই পড়ে যেতে পারেন।

ম‌তিয়ার রহমান, ৪০তম বি‌সিএস শিক্ষা ক‌্যাডারে (হিসাববিজ্ঞান) ২য় স্থান অর্জনকারী।

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম