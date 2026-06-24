পণ্য সুরক্ষিত রাখতে আইপি লইয়ারের পরামর্শ নিন

উত্তরণ
আমি একজন উদ্যোক্তা। ছয় বছর ধরে রেজিনের পণ্য তৈরি ও বিপণন করছি। পণ্যের ডিজাইন নিজেই করি। সেগুলো কীভাবে কপিরাইট করে নিতে পারি? শায়লা শারমিন বৃষ্টি, ঢাকা
উত্তর: আপনি যেহেতু ছয় বছর ধরে নিজস্ব ডিজাইনের রেজিন পণ্য তৈরি করছেন, আপনার ক্ষেত্রে শুধু কপিরাইট নয়, ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন কোনো মৌলিক ডিজাইন তৈরি করেন এবং সেটি কোনো দৃশ্যমান রূপে প্রকাশ করেন, তখন থেকে কপিরাইট সৃষ্টি হয়। আলাদা করে নিবন্ধন না করলেও মৌলিক স্রষ্টা হিসেবে আপনার অধিকার থাকে। তবে নিবন্ধন করালে মালিকানা প্রমাণ করা সহজ হয়। রেজিন পণ্যের ক্ষেত্রে কপিরাইট নাকি ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করবেন, সেটি আপনার পণ্যের ধরন অনুযায়ী—দুটোই প্রযোজ্য হতে পারে।
যদি আপনার রেজিন পণ্যের বিশেষ আকৃতি, মোল্ড ডিজাইন বা ইউনিক থ্রিডি ফর্ম থাকে, তাহলে শুধু কপিরাইট নয়, বিবেচনা করা উচিত ডিজাইন রেজিস্ট্রেশনও।
কিংবা পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্কস বিষয়ে অভিজ্ঞ আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। তাঁরা আপনাকে জানাবেন—
আমার পরামর্শ থাকবে, আপনার জনপ্রিয় ৫ থেকে ১০টি রেজিন ডিজাইন বেছে নিয়ে আগে সেগুলোর কপিরাইট এবং ডিজাইন রেজিস্ট্রেশনের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করুন।
পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
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