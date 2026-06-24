Ajker Patrika
আইনি পরামর্শ

উত্তরণ

পণ্য সুরক্ষিত রাখতে আইপি লইয়ারের পরামর্শ নিন

ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন
পণ্য সুরক্ষিত রাখতে আইপি লইয়ারের পরামর্শ নিন
ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন

আমি একজন উদ্যোক্তা। ছয় বছর ধরে রেজিনের পণ্য তৈরি ও বিপণন করছি। পণ্যের ডিজাইন নিজেই করি। সেগুলো কীভাবে কপিরাইট করে নিতে পারি? শায়লা শারমিন বৃষ্টি, ঢাকা

উত্তর: আপনি যেহেতু ছয় বছর ধরে নিজস্ব ডিজাইনের রেজিন পণ্য তৈরি করছেন, আপনার ক্ষেত্রে শুধু কপিরাইট নয়, ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন কোনো মৌলিক ডিজাইন তৈরি করেন এবং সেটি কোনো দৃশ্যমান রূপে প্রকাশ করেন, তখন থেকে কপিরাইট সৃষ্টি হয়। আলাদা করে নিবন্ধন না করলেও মৌলিক স্রষ্টা হিসেবে আপনার অধিকার থাকে। তবে নিবন্ধন করালে মালিকানা প্রমাণ করা সহজ হয়। রেজিন পণ্যের ক্ষেত্রে কপিরাইট নাকি ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করবেন, সেটি আপনার পণ্যের ধরন অনুযায়ী—দুটোই প্রযোজ্য হতে পারে।

  • কপিরাইট: আপনার আর্টওয়ার্ক, স্কেচ, অলংকরণ, নকশা, গ্রাফিক উপাদান।
  • ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন: পণ্যের বাহ্যিক আকৃতি, আকার, প্যাটার্ন, অলংকরণ, থ্রিডি ফর্ম; যা বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

যদি আপনার রেজিন পণ্যের বিশেষ আকৃতি, মোল্ড ডিজাইন বা ইউনিক থ্রিডি ফর্ম থাকে, তাহলে শুধু কপিরাইট নয়, বিবেচনা করা উচিত ডিজাইন রেজিস্ট্রেশনও।

দেশে কপিরাইট নিবন্ধনের দায়িত্বে আছে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস। এতে সাধারণত যা যা প্রয়োজন—

  • আবেদনপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, ডিজাইনের ছবি বা কপি, মালিকানার ঘোষণা, নির্ধারিত সরকারি ফি, শিল্পকর্ম বা ডিজাইনের ক্ষেত্রে সাধারণত ডিজাইনের কপি/ফটোগ্রাফ জমা দিতে হয়।
  • বাংলাদেশে ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন পরিচালনা করে ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্কস বা ডিপিডিটি।
  • আপনার রেজিন পণ্যের জন্য থ্রিডি ছবি, বিভিন্ন দিকের ভিউ, ডিজাইনের বিবরণ দিয়ে আবেদন করা যাবে। নিবন্ধিত ডিজাইনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ একই বা খুব কাছাকাছি ডিজাইন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়।

আইনি সুরক্ষার জন্য

  • ডিজাইনের স্কেচ সংরক্ষণ করুন
  • ডিজাইন তৈরির তারিখ লিখে রাখুন
  • সিএডি/ফটোশপ/কোরেল ফাইল সংরক্ষণ করুন
  • পণ্য তৈরির বিভিন্ন ধাপের ছবি রাখুন
  • সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম প্রকাশের তারিখের রেকর্ড রাখুন
  • গ্রাহকদের কাছে বিক্রির ইনভয়েস সংরক্ষণ করুন
  • এগুলো ভবিষ্যতে মালিকানা প্রমাণে খুব কাজে লাগে।

একজন ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি লইয়ার

কিংবা পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্কস বিষয়ে অভিজ্ঞ আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। তাঁরা আপনাকে জানাবেন—

  • কোন ডিজাইন কপিরাইট করিয়ে নিতে হবে, আর কোন ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করার দরকার হবে না।
  • আবেদন প্রস্তুত করবেন।
  • কেউ নকল করলে লিগ্যাল নোটিশ পাঠাতে পারবেন।
  • লাইসেন্সিং বা ডিজাইন বিক্রির চুক্তি তৈরি করতে পারবেন।

আমার পরামর্শ থাকবে, আপনার জনপ্রিয় ৫ থেকে ১০টি রেজিন ডিজাইন বেছে নিয়ে আগে সেগুলোর কপিরাইট এবং ডিজাইন রেজিস্ট্রেশনের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করুন।

পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বিষয়:

নারীছাপা সংস্করণআইনউদ্যোক্তা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত