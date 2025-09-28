Ajker Patrika
> নারী

ট্রিপল ফেমিসাইড: ন্যায়বিচারের দাবিতে বুয়েনোস আইরেসে প্রতিবাদ

ফিচার ডেস্ক
ফেমিসাইডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব আর্জেন্টিনার মানুষ। ছবি সূত্রঃ এএফপি
ফেমিসাইডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব আর্জেন্টিনার মানুষ। ছবি সূত্রঃ এএফপি

আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরেসের রাস্তায় জরো হয়েছে হাজারও মানুষ। কারো প্লাকার্ডে লেখা, "এটা ছিল নারকো-ফেমিসাইড!", কেউ লিখেছে "আমাদের জীবন ফেলে দেওয়ার মতো নয়!" দেশটিতে সম্প্রতি একজন কিশোরী ও ২ জন তরুণী নৃশংসভাবে হত্যা, নির্যাতন শিকার হয়েছেন। সেই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারের ঘটনা দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। হত্যার শিকার হয়েছেন ১৫ বছর বয়সী লারা গুতিরেজ ও ২০ বছর বয়সী দুই তরুণী মোরেনা ভার্দি ও ব্রেন্ডা দেল কাস্তিয়ো। এই মর্মান্তিক 'নারকো-ফেমিসাইড' বা মাদকচক্র-সম্পর্কিত নারীহত্যার প্রতিবাদে বুয়েনোস আইরেসের রাস্তায় নেমে এসেছেন হাজারো মানুষ। তারা দাবি জানাচ্ছেন দ্রুত ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য।

এই ঘটনাটিকে "নারকো-ফেমিসাইড" বলা হচ্ছে। এই পরিভাষাটি তুলে ধরে যে কীভাবে মাদকচক্রগুলো নারীদের বিরুদ্ধে চরম সহিংসতার ঘটনা ঘটাচ্ছে। আর এই ঘটনার মধ্যে নির্যাতন এবং প্রকাশ্যে প্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই অপরাধকারীরা তাদের কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে বা তাদের নৃশংস বিধি কার্যকর করার বিষয়টি প্রকাশ করে থাকে।

এই ঘটনা দেশজুড়ে নারীবাদী আন্দোলনকে আরও উস্কে দিয়েছে । ছবি সূত্রঃ এএফপি
এই ঘটনা দেশজুড়ে নারীবাদী আন্দোলনকে আরও উস্কে দিয়েছে । ছবি সূত্রঃ এএফপি

যে নৃশংসতা আর্জেন্টিনাকে স্তম্ভিত করেছে

গত ১৯ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হওয়ার পাঁচ দিন পর বুয়েনোস আইরেসের উপকণ্ঠে একটি বাড়ির উঠোনে মোরেনা, ব্রেন্ডা এবং লারার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে মোরেনা ও ব্রেন্ডা সম্পর্কে চাচাতো বোন। পুলিশের ধারণা, একটি মাদক পাচারকারী চক্র এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী। তদন্তকারীরা ধারণা করছেন, মাদকচক্রের 'কোড' বা নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি হিসেবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজন ওই চক্রের কাছ থেকে অল্প পরিমাণ মাদক চুরি করেছিলেন বলেও ধারণা করছে পুলিশ। বুয়েনোস আইরেস প্রদেশের নিরাপত্তা মন্ত্রী জাভিয়ের আলোনসো বলেছেন, এটি ছিল একটি সতর্কবার্তা যে আমার মাদক চুরি করবে, তার এই পরিণতি হবে।" একটি ভুয়া পার্টি প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের একটি সাদা পিকআপ ট্রাকে করে ওই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটি ছিল আন্তর্জাতিক মাদকচক্রের পাতা একটি ফাঁদ।

ডিজিটাল নৃশংসতার ভয়াবহতা

এই ঘটনার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হলো অপরাধীরা নির্যাতনের দৃশ্যটি একটি ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম গ্রুপে সরাসরি সম্প্রচার করেছিল। এই দৃশ্যটি প্রায় ৪৫ জন দেখেছিল বলে দাবি করেন পুলিশ কর্মকর্তারা। যদিও ইনস্টাগ্রামের মূল সংস্থা মেটা প্ল্যাটফর্মে লাইভস্ট্রিম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। তবে তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তদন্তে সহযোগিতা করছে। দেশটির একটি ফেমিসাইড পর্যবেক্ষণ গোষ্ঠীর মতে, প্রতি ৩৬ ঘণ্টায় একজন নারী পুরুষের হাতে নিহত হন। চলমান এই সংকটের মধ্যে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে ফৌজদারি আইন থেকে ফেমিসাইড' ধারাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাবনা দেশজুড়ে নারীবাদী আন্দোলনকে আরও উস্কে দিয়েছে।

বর্তমানে আর্জেন্টিনায় নারী-হত্যার হার উদ্বেগজনক। ছবি সূত্রঃ এএফপি
বর্তমানে আর্জেন্টিনায় নারী-হত্যার হার উদ্বেগজনক। ছবি সূত্রঃ এএফপি

ফুঁসে ওঠেছে প্রতিবাদ ধ্বনি

গত শনিবার নিহতদের পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং হাজার হাজার প্রতিবাদকারী ন্যায়বিচারের দাবিতে পার্লামেন্টের দিকে মিছিল করেন। নৃশংস নির্যাতনের কারণে মেয়ের দেহ শনাক্ত করতে না পারার যন্ত্রণা প্রকাশ করেন ব্রেন্ডার বাবা লিওনেল দেল কাস্তিয়ো। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "নারীদের আগের চেয়ে আরও বেশি সুরক্ষিত রাখতে হবে।" ২০ বছর বয়সী দুই বোনের দাদু আন্তোনিও দেল কাস্তিয়ো কান্নাইয় ভেঙ্গে পড়েন। এই হত্যাকারীদের 'রক্তপিপাসু' বলে অভিহিত করেন তিনি। বলেন, "তারা যা করেছে, পশুর সাথেও তা করা যায় না।" এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন আর্জেন্টিনায় নারী-হত্যার হার উদ্বেগজনক।

তদন্তের বর্তমান অবস্থা

আর্জেন্টিনার জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া বুলরিচ-এর তথ্য অনুযায়ী, গত শুক্রবার পর্যন্ত পাঁচজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও দুজন নারী। এদের মধ্যে একজন গাড়ি দিয়ে লজিস্টিক সহায়তা করার অভিযোগে বলিভিয়ার সীমান্ত শহর ভিলাজনে ধরা পড়েছে। তবে চক্রের মূল অভিযুক্ত, ২০ বছর বয়সী পেরুর এক নাগরিক। তাকে পুলিশ লিটল জে নামে চিহ্নিত করেছে। সে এখনও পলাতক রয়েছে এবং তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এই ট্রিপল ফেমিসাইড আর্জেন্টিনার সমাজের গভীরে থাকা মাদকচক্রের বিস্তার এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ভয়াবহতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। বিষয়টি জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে।

সূত্রঃ বিবিসি

বিষয়:

আর্জেন্টিনারাজধানীনারী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ক্রেডিট কার্ড ছাড়াই কিস্তিতে মোবাইল ফোন কেনার সুযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

ট্রিপল ফেমিসাইড: ন্যায়বিচারের দাবিতে বুয়েনোস আইরেসে প্রতিবাদ

ট্রিপল ফেমিসাইড: ন্যায়বিচারের দাবিতে বুয়েনোস আইরেসে প্রতিবাদ

বিশ্বরাজনীতিতে নারীর নেতৃত্ব কতটুকু এগোতে পেরেছে

বিশ্বরাজনীতিতে নারীর নেতৃত্ব কতটুকু এগোতে পেরেছে

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

দিবসের আড়ালে চাপা পড়ে সহিংসতার সংখ্যা

দিবসের আড়ালে চাপা পড়ে সহিংসতার সংখ্যা