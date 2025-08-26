প্রযুক্তির অপব্যবহারে কিশোরীরা প্রেমের ফাঁদে পড়ে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে: শারমীন মুরশিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোবাইলপ্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে ছোট ছোট মেয়ে প্রেমের ফাঁদে পড়ে নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে জাগো নারী উন্নয়ন সংস্থা আয়োজিত ‘প্রযুক্তি সুবিধাপ্রাপ্ত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় নীতিগত সুপারিশ’ শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন।
উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে বাল্যবিবাহের সংজ্ঞা পাল্টে গেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে মোবাইল নামের যন্ত্রটি। মোবাইলপ্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে ছোট ছোট মেয়ে প্রেমের ফাঁদে পড়ে নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মেয়েরা অবুঝ, এ জন্য অভিভাবকদের এ বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। যাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা প্রেমের ফাঁদে পড়ে সহিংসতার শিকার না হয়।
সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা জানান, সারা দেশে প্রযুক্তিগত সুবিধা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নারীদের সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। এসব অপকর্ম প্রতিরোধে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচালিত কুইক রেসপন্স টিম কাজ করছে।
উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেন, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পরিবারের সচেতনতাই পারে একটি মেয়েকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে। এ জন্য সবাইকে আরও সচেতন হতে হবে।
সংলাপে জানানো হয়, জাগো নারী উন্নয়ন সংস্থা, নারী পক্ষ, হিউম্যান রাইটস বাংলাদেশ, সাইবার টিনস ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), ব্র্যাকসহ ২২টি সংগঠন নারী নির্যাতন প্রতিরোধে একযোগে কাজ করছে। সংলাপে মানবাধিকারকর্মী মেঘনা গুহঠাকুরতা, জয়া শিকদারসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
