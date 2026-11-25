আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ: সাইবার সহিংসতায় অনলাইন ছাড়ছেন অনেক নারী
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি রাজনৈতিক বিষয়ে নিজের মতামত উল্লেখ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাকসুদা এলাহী (ছদ্মনাম)। এরপর তাঁর পোস্টের মন্তব্যের ঘরে আসতে থাকে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, গালাগাল ও ধর্ষণের হুমকি। অচেনা কয়েকটি অ্যাকাউন্ট থেকে সংগ্রহ করা হয় তাঁর ছবি। পরে সেগুলো বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় অনলাইনে। মাকসুদার পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধবের ফোনেও সেসব বিকৃত ছবি পাঠানো হয়। পরিবারের সদস্যরা তাঁকেই দোষারোপ করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে নিজের মানসিক স্বস্তি ও নিরাপত্তার কথা ভেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করে দেন তিনি।
এমন অভিজ্ঞতা শুধু একজন নারীর নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতপ্রকাশ, ব্যক্তিগত ছবি প্রকাশ কিংবা স্বাভাবিক যোগাযোগের কারণেও নারীদের অনেকে হয়রানি ও ব্ল্যাকমেলের শিকার হচ্ছে। কেউ ব্যক্তিগত ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পাচ্ছে, কারও ছবি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিকৃত করা হচ্ছে। আবার কাউকে নিয়ে দলবদ্ধভাবে অনলাইনে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এসবের পরিণতিতে অনেক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ অনলাইন পরিসর থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা এখন শুধু ঘরের ভেতর কিংবা রাস্তাঘাটে সীমাবদ্ধ নেই। অনলাইনও হয়ে উঠেছে নারীর প্রতি সহিংসতার নতুন ক্ষেত্র। নারীর প্রতি অনলাইন নির্যাতনের নতুন নতুন ধরন যুক্ত হচ্ছে। আর এই সহিংসতার প্রভাব পড়ছে নারীর ব্যক্তিগত জীবন, পড়াশোনা, পেশা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায়।
গবেষণায় সহিংসতার চিত্র
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও ডিজিটালি রাইটের ‘অ্যাবিউজ বিয়ন্ড দ্য স্ক্রিন’ শীর্ষক গবেষণায় উঠে এসেছে, অনলাইন সহিংসতার শিকার হওয়ার পর নারীদের একটি অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অন্যান্য অনলাইন পরিসরে অংশগ্রহণ কমিয়ে দিচ্ছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া নারীদের ৪৫ দশমিক ৫ শতাংশ জানিয়েছেন, তাঁরা প্রযুক্তি-সহায়ক লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (টিএফজিবিভি) শিকার হয়েছেন। সক্রিয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই হার ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ। গবেষণার সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্যগুলোর একটি হলো, অনলাইন নির্যাতনের অভিজ্ঞতার পর ২১ শতাংশ নারী ভয়ের কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন। ২০ শতাংশ নারী যেকোনো অনলাইন পরিসরে অংশগ্রহণ কমিয়েছেন। আর ৪ শতাংশ নারী পড়াশোনা, চাকরি কিংবা বাসস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ অনলাইনে অপরাধের শিকার হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীকেই নিজের জীবনযাপনের ধরন বদলাতে হচ্ছে। অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তাঁকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। এতে নারীর মতপ্রকাশ, যোগাযোগ ও কাজের সুযোগও সংকুচিত হচ্ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। ডিজিটালি রাইটের হেড অব রিসার্চ আব্দুল্লাহ তিতির জানান, তাঁরা গবেষণায় দেখেছেন, বহু নারী মনে করেন, অনলাইনে হয়রানির শিকার হওয়া ইন্টারনেট ব্যবহারের একটি স্বাভাবিক অংশ। আর অনলাইন সহিংসতার জন্য সমাজে ভুক্তভোগী নারীদেরই দোষারোপ করা হয়। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও নির্যাতনের শিকার নারীদের চুপ থাকতে কিংবা অনলাইন থেকে সরে যেতে বাধ্য করছে।
ব্যক্তিগত ছবি দিয়ে ব্ল্যাকমেল
পিরোজপুরের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন তামান্না (ছদ্মনাম)। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কারণে তাঁরই একজন বন্ধু আপত্তিকর কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। আরও কিছু ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করার ভয় দেখিয়ে তামান্নাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।
মেসেঞ্জার ও ফেসবুকে বেশি নির্যাতন
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও ডিজিটালি রাইটের গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে অনলাইন সহিংসতার প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ফেসবুক ও মেসেঞ্জার। তাদের গবেষণা জরিপে অংশ নেওয়া ভুক্তভোগীদের ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ মেসেঞ্জারের কথোপকথনে এবং ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ ফেসবুকে সহিংসতার শিকার হয়েছেন। সহিংসতার ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক শোষণ। ভুক্তভোগীদের ৫২ শতাংশ এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক শোষণ ও প্রতারণার শিকার হয়েছেন ৩৭ শতাংশ। যৌন ও ছবিভিত্তিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৪ শতাংশ এবং পরিচয় অপব্যবহার ও ভুয়া অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত সহিংসতার শিকার হয়েছেন ১৭ শতাংশ। গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ছবি বিকৃত করা, ডিপফেক তৈরি এবং ব্যক্তিগত ছবি ব্যবহার করে ব্ল্যাকমেলের মতো ঘটনা বাড়ছে। সাবেক ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের কেউ কেউ এসব প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন।
অভিযোগ করেও পদক্ষেপ পাননি ৫৬ শতাংশ নারী
গবেষণায় দেখা গেছে, অনলাইন নির্যাতনের শিকার নারীদের মধ্যে ৫৬ দশমিক ৫ শতাংশ অপরাধীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্লক করেছেন। কিন্তু পুলিশের সহায়তা নিয়েছেন মাত্র ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। যাঁরা পুলিশের সহায়তা নিয়েছেন, তাঁদের ৮১ দশমিক ৮ শতাংশ জানিয়েছেন, মামলায় খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে অথবা কোনো অগ্রগতিই হয়নি। আবার যেসব নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের ৫৬ শতাংশ জানিয়েছেন, অভিযোগের পর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গবেষণায় অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতার ঘাটতিও দেখা গেছে। অংশগ্রহণকারী নারীদের ৭১ শতাংশ সক্রিয়ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও ৬৭ শতাংশ কখনো অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনা বা প্রশিক্ষণ পাননি। মাত্র ৯ শতাংশ দুই স্তরের নিরাপত্তা যাচাই এবং ৫ শতাংশ পাসওয়ার্ড ব্যবস্থাপক ব্যবহার করেন।
গবেষণায় আইন প্রয়োগ ও প্রতিকার ব্যবস্থার কয়েকটি সীমাবদ্ধতার কথাও উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে অভিযোগ জানানোর সময় ভুক্তভোগীর গোপনীয়তা রক্ষা না করা, তদন্তের প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন জব্দ রাখা এবং ঢাকার বাইরে ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষার সুযোগ সীমিত থাকা। গবেষণায় বলা হয়েছে, সাধারণ ডায়েরি করতে গিয়ে কোনো কোনো ভুক্তভোগীকে সংবেদনশীল ছবি প্রিন্ট করে জমা দিতে বলা হয়। এতে তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আরও ঝুঁকির মুখে পড়ে। আবার দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন জব্দ থাকলে পড়াশোনা, চাকরি ও দৈনন্দিন যোগাযোগ ব্যাহত হয়। ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী বলেন, ‘এ ধরনের (টিএফজিবিভি) সহিংসতার শিকার হয়ে আমরা অনেক নারীকে গুটিয়ে নিতে দেখি। বিশেষ করে যাঁরা জনপরিসরে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন, তাঁদের কেউ কেউ আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সেন্সরশিপের চর্চা করেন। কেউ কেউ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকেই সরে যান। এর ফলে তাঁদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য অধিকার চর্চার সুযোগ বাধাগ্রস্ত হয়।’
নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ পক্ষ শুরু আজ
নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ১৬ দিনের কর্মসূচি পালিত হয়। নারী অধিকারকর্মীরা বলছেন, এ সময় নারীর প্রতি অনলাইন সহিংসতার বিষয়টিও আলোচনায় আনা জরুরি। কারণ, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অর্থ তাঁকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া নয়। বরং এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে একজন নারী নির্ভয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারবেন, ছবি প্রকাশ করতে পারবেন, কাজ ও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবেন।