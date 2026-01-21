শুভ জন্মদিন, অ্যাগনেস মঙ্গান

ফিচার ডেস্ক
হার্ভার্ডের ফগ আর্ট মিউজিয়ামের প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন ফরাসি শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ অ্যাগনেস মঙ্গান। বিশ শতকের শুরুতে একজন নারী হিসেবে তাঁর চলাফেরার ওপর ছিল বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিষেধ। ইউরোপের অনেক লাইব্রেরি কিংবা আর্কাইভসে তখন নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত। তবে তাঁর পাণ্ডিত্য এতটাই গভীর ছিল, ড্রইং অথবা রেখাচিত্রের বিচারক হিসেবে তাঁর মতামতকে বিশ্বজুড়ে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হতো। অ্যাগনেসের জন্ম ১৯০৫ সালের ২১ জানুয়ারি।
ইরানের ধূলিধূসরিত রাজপথ আজ শুধু প্রতিবাদের সাক্ষী নয়। বর্তমান আন্দোলনের জের ধরে একে মানুষের রক্তেভেজা ইতিহাসের দলিলও বলা চলে। ২০২৬ সালের শুরুতে ইরানের ইস্পাহান, গোরগান এবং তেহরানের রাজপথ প্রকম্পিত হয়েছে স্লোগানে। এই আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাচ্ছেন নারীরা।১১ মিনিট আগে
প্রশ্ন: আমার বয়স ১৭ বছর। আমি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। বাড়িতে থাকি। আব্বু, আম্মু অন্য জেলায় চাকরি করেন, ভাইয়া ঢাকায় পড়াশোনা করে। দাদিদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কলেজে যাই, বাসায় আসি, রান্না করি, বাসার অন্যান্য কাজ করি, ঘুমাই। সামনে আমার পরীক্ষা, পড়াশোনায় ফোকাস রাখার চেষ্টা করি।১৬ মিনিট আগে
নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার প্রশ্নে বর্তমানে বাংলাদেশ এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বিবিএস, ইউএনএফপিএ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাম্প্রতিক তথ্যমতে, ঘরে-বাইরে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারীর প্রতি সহিংসতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। ঘরের ভেতরে এই নির্যাতনের মাত্রা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।২১ মিনিট আগে
দেড় শ বছর আগে একজন নারীর চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখা ছিল সমাজের চোখে এক বিশাল ধৃষ্টতা। সেই ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন সোফিয়া জ্যাকস-ব্লেক। তিনি কঠিন সময়েও পিছু হটেননি। অপমানকে পুঁজি করে জনমত গঠন করে প্রমাণ করেছিলেন, চিকিৎসা পেশায় নারীদের প্রয়োজনীয়তা কতটা জরুরি।২৬ মিনিট আগে