শুভ জন্মদিন, অ্যাগনেস মঙ্গান

ফিচার ডেস্ক
শুভ জন্মদিন, অ্যাগনেস মঙ্গান
অ্যাগনেস মঙ্গান। ছবি: সংগৃহীত

হার্ভার্ডের ফগ আর্ট মিউজিয়ামের প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন ফরাসি শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ অ্যাগনেস মঙ্গান। বিশ শতকের শুরুতে একজন নারী হিসেবে তাঁর চলাফেরার ওপর ছিল বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিষেধ। ইউরোপের অনেক লাইব্রেরি কিংবা আর্কাইভসে তখন নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত। তবে তাঁর পাণ্ডিত্য এতটাই গভীর ছিল, ড্রইং অথবা রেখাচিত্রের বিচারক হিসেবে তাঁর মতামতকে বিশ্বজুড়ে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হতো। অ্যাগনেসের জন্ম ১৯০৫ সালের ২১ জানুয়ারি।

বিষয়:

নারীছাপা সংস্করণজীবনধারাইউরোপ
