Ajker Patrika
> নারী

সাফা উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন পারভীন মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পারভীন মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত
পারভীন মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও উদ্যোক্তা পারভীন মাহমুদ পেয়েছেন সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা) প্রদত্ত লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। গতকাল মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে হোটেল সিনামন লাইফে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা দেওয়া হয়।

একই মঞ্চে উদ্বোধন হয় সিএমএ শ্রীলঙ্কার সিলভার জুবিলি ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কনফারেন্স ২০২৫। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পারভীন মাহমুদ বর্তমানে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), মাইডাস ফাইন্যান্স, হারস্টোরি ফাউন্ডেশন ও শাশা ডেনিমসের চেয়ারম্যান। এর আগে তিনি ইউসেপ–বাংলাদেশ ও অ্যাসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউটের (আইসিএবি) প্রথম নারী সভাপতি এবং সাফা বোর্ডের প্রথম নারী সদস্য ও সভাপতি। সাফার ইতিহাসে এটি নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অর্জন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন পারভীন মাহমুদ। তিনি লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের প্রগ্রেসিভ মেলভিন জোন্স ফেলো এবং ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে টপ ৫০ প্রফেশনাল অ্যান্ড ক্যারিয়ার উইমেন অ্যাওয়ার্ডস অর্জন করেন।

বিষয়:

নারীঅ্যাওয়ার্ডশ্রীলঙ্কাউদ্যোক্তা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

জুলাই সনদ সংবিধান আদেশে কার্যকর ও গণভোটে বৈধতার সুপারিশ আইন বিশেষজ্ঞদের

পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনালে ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব ইতালীয় কোম্পানির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

সাফা উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন পারভীন মাহমুদ

সাফা উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন পারভীন মাহমুদ

নারীর গৃহস্থালি শ্রম এখন আর অদৃশ্য নয়, আছে বাজার মূল্য

নারীর গৃহস্থালি শ্রম এখন আর অদৃশ্য নয়, আছে বাজার মূল্য

৩০০ টাকায় শুরু, এখন মাসে আয় প্রায় ৪ লাখ

৩০০ টাকায় শুরু, এখন মাসে আয় প্রায় ৪ লাখ

প্রথমেই প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

প্রথমেই প্রমাণ সংরক্ষণ করুন