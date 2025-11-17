হাসিনা-কামালদের বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই: জামায়াত

ভিডিও ডেস্ক
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
ভিডিও ডেস্ক
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী৪ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া৪ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।৭ ঘণ্টা আগে
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী৪ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া৪ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।৭ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া৪ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।৭ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী৪ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।৭ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী৪ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া৪ ঘণ্টা আগে