খুলে দেওয়া হয়েছে কাপ্তাই বাঁধের সব জলকপাট, ভাটির মানুষকে আতঙ্কিত না হতে সতর্কতা

ভিডিও
উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণে কাপ্তাই হ্রদের পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। ফলে সোমবার রাত ১২টায় রাঙামাটির কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি জলকপাট ৬ ইঞ্চি করে খুলে দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতি সেকেন্ডে ৯ হাজার কিউসেক পানি কাপ্তাই হ্রদ থেকে কর্ণফুলী নদীতে নিষ্কাশন করা হচ্ছে।
গতকাল শুক্রবার (১৫ আগষ্ট) বিকালে শিবগঞ্জ উপজেলার রামচন্দ্রপুর হাটের কোথালীপাড়া এলাকায় চারজন বিজিবির সদস্য রামচন্দ্রপুর গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে সাজিদ আহমেদ টুটুলকে আটক করে। আটকের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের বাধার মুখে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন বিজিবি সদস্যরা। তবে সন্ধ্যায় ৫৩ বিজিবির পাঠানো৫ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনের সময় ছোট দলের প্রার্থীরা নির্বিঘ্নে নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করতে পারবে কিনা সেটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন বলে মন্তব্য করেছেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। ১৬ আগস্ট শনিবার বিকালে রংপুর নগর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়...৫ ঘণ্টা আগে
ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী আফিয়া নুসরাত বর্ষা। বেশ কিছু সিনেমা দিয়ে এর মাঝেই দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। তার অভিনীত সিনেমা ‘নেত্রী দ্য লিডার’ কবে মুক্তি পাচ্ছে জানিয়েছেন অভিনেত্রী নিজেই।৫ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামে শিল্পী-অভিনেতাদের কালচারাল ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে ‘ঘৃণাস্তম্ভে’ জুতা নিক্ষেপ৫ ঘণ্টা আগে