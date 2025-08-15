Ajker Patrika
৩০০ ফিটের নীলা মার্কেটের হাঁসের মাংস, টেনে আনে ভোজনরসিকদের

আলাউদ্দিন হাসান, ঢাকা
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৪৮

রাজধানীর অদূরে ৩০০ ফিটের নীলা মার্কেট ভোজনরসিকদের প্রিয় ঠিকানা, যেখানে দেশি হাঁসের মাংস আর গরম চাপটির স্বাদ পেতে ছুটে আসেন দূরদূরান্ত থেকে মানুষ। বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জমে ওঠে খাবারের আসর, সঙ্গে থাকে বাহারি মিষ্টান্নের আয়োজন। খাবারের পাশাপাশি নৌকা ভ্রমণ আর আড্ডায় কেটে যায় আনন্দময় সময়...

