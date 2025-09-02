ঢাবির ছেলে-মেয়েরা চেয়েছে, তার উল্টো হয়েছে এমন কোন ইতিহাস বাংলাদেশে নাই: ভিপি প্রার্থী শামীম

কাওসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা যখন যেতা চেয়েছে সেটা হয়নি এমন কোনো ইতিহাস এখনো বাংলাদেশে নাই বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদপ্রার্থী শামীম হোসেন। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ এবং তার পর চেম্বার আদালতে সেই রায় স্থগিত হওয়ার পর এই প্রতিক্রিয়া জানান এই স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী।
নারী শিক্ষার্থীকে নিয়ে অনলাইনে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। বরং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে ছাত্রদল যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করছে ছাত্রশিবির।১৬ মিনিট আগে
ভারত-চীন সম্পর্কের বরফ গলিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হলেন নরেন্দ্র মোদি ও সি চিনপিং। দীর্ঘ বিরতির পর সরাসরি ফ্লাইট, পর্যটন ভিসা এবং কৈলাস মানস সরোবর তীর্থযাত্রা পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই পদক্ষেপ দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে আস্থা পুনরুদ্ধার এবং ভূরাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার একটি২১ মিনিট আগে
আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। এরই মধ্যে আজ সাতটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।২৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খুলনা মহানগর ও জেলা বিএনপি উদ্যোগে সোমবার ১ সেপ্টেম্বর খুলনা জিয়া হল চত্বরে সমাবেশ করে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু একথা বলেন।২ ঘণ্টা আগে