Ajker Patrika
> ভিডিও

ঢাবির ছেলে-মেয়েরা চেয়েছে, তার উল্টো হয়েছে এমন কোন ইতিহাস বাংলাদেশে নাই: ভিপি প্রার্থী শামীম

কাওসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা যখন যেতা চেয়েছে সেটা হয়নি এমন কোনো ইতিহাস এখনো বাংলাদেশে নাই বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদপ্রার্থী শামীম হোসেন। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ এবং তার পর চেম্বার আদালতে সেই রায় স্থগিত হওয়ার পর এই প্রতিক্রিয়া জানান এই স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুভিডিওনির্বাচন
গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

