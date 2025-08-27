সিরিজ খেলতে সিলেটে পা রাখল নেদারল্যান্ডস দল

Ajker Patrika
দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারও বাংলাদেশে পা রাখল নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। ২৭ আগস্ট (বুধবার) সকালে ঢাকায় পৌঁছায় তারা। সেখান থেকে দুপুরের ফ্লাইটেই সিলেটে এসে পৌছায় সফরকারীরা।

