আজকের পত্রিকায় সংবাদের পর নির্মাণকাজ শুরু নানিয়ারচর মডেল মসজিদের

‘৭ বছরেও শেষ হয়নি মডেল মসজিদের নির্মাণকাজ, ক্ষোভে ফুঁসছেন মুসল্লিরা’—শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর নির্মাণকাজটির ওপর সুদৃষ্টি দিয়েছে গণপূর্ত বিভাগ। এর কিছুদিন পরই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও গণপূর্ত বিভাগ নতুন করে কাজ শুরু করে।
ময়মনসিংহের ত্রিশালের চেচুয়া বিল—প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্যের ভান্ডার। উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের এ বিশাল বিলে প্রতিদিনই ভিড় করছেন হাজারো ভ্রমণপিপাসু। শাপলা ছুঁয়ে দেখা, পানিতে নেমে ফুল তুলে ছবি তোলা কিংবা নৌকায় করে ফুলের রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো—সব মিলিয়ে দর্শনার্থীরা উপভোগ করছেন এক অন্য রকম আনন্দ। স্থানীয়ভাব১ ঘণ্টা আগে
শোবিজ অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন না করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কেউ স্টার হয়ে জন্মায় না বলেও এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী মন্তব্য করেন তিনি।৮ ঘণ্টা আগে
কেবল এমবিবিএস পাস করেছেন, ইন্টার্নশিপ করছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে। অথচ যে উদ্যোগ ও উদ্যম তিনি দেখিয়েছেন, তা স্বাভাবিকভাবে একজন ইন্টার্নের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শীর্ষ শ্রেয়ান নামের এই তরুণ চিকিৎসক দাতাসংস্থার সহায়তায় সংগ্রহ করেছেন স্ট্রোক ও হৃদরোগীদের জন্য ১৭ কোটি টাকার ওষুধ। শীর্ষের কার১০ ঘণ্টা আগে
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ বৃহস্পতিবারের (২৮ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেছেন, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এমন কোনো দল নেই যে ছোট দল। তো আমরা... আমরা সব সময় খেলি জেতার জন্য এবং আগে বা ভবিষ্যতেও যতগুলো ম্যাচ খেলব, সব জেতার জন্যই যাব। বাংলাদেশ এর আগেও অনেক দলের কাছে হেরেছে, নতুন কিছু না। যদ১ দিন আগে