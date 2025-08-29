Ajker Patrika
আজকের পত্রিকায় সংবাদের পর নির্মাণকাজ শুরু নানিয়ারচর মডেল মসজিদের

ভিডিও ডেস্ক

https://www.youtube.com/watch?v=YCKeLFD3mcI

‘৭ বছরেও শেষ হয়নি মডেল মসজিদের নির্মাণকাজ, ক্ষোভে ফুঁসছেন মুসল্লিরা’—শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর নির্মাণকাজটির ওপর সুদৃষ্টি দিয়েছে গণপূর্ত বিভাগ। এর কিছুদিন পরই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও গণপূর্ত বিভাগ নতুন করে কাজ শুরু করে।

গণপূর্ত বিভাগনানিয়ারচররাঙামাটি
