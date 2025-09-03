Ajker Patrika
চীনের চোখ ধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী, নতুন চমক দেখালেন সি

ভিডিও ডেস্ক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ৮০ তম বার্ষিকী উদযাপনে ঐতিহাসিক তিয়েনানমেন স্কোয়ারে এক বিশাল কুচকাওয়াজের আয়োজন করে চীন। চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে কুচকাওয়াজে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন।

এই কুচকাওয়াজে প্রেসিডেন্টে সি’র কণ্ঠে ছিল শান্তির বার্তা, তেমনি সামরিক ও কৌশলগত সক্ষমতার অনেকটাই তুলে ধরে চীন।

বিষয়:

ভিডিওচীনউত্তর কোরিয়ারাশিয়াবিশ্বযুদ্ধ
বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

জাতীয় পার্টিকে রক্ষার দায়িত্ব বিএনপির—শামীম পাটোয়ারীর এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন চুন্নু

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

ডিবির হারুনকে ‘জিন’ ডাকতেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল: সাবেক আইজিপি মামুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

