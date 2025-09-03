চীনের চোখ ধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী, নতুন চমক দেখালেন সি

ভিডিও ডেস্ক
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ৮০ তম বার্ষিকী উদযাপনে ঐতিহাসিক তিয়েনানমেন স্কোয়ারে এক বিশাল কুচকাওয়াজের আয়োজন করে চীন। চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে কুচকাওয়াজে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন।
এই কুচকাওয়াজে প্রেসিডেন্টে সি’র কণ্ঠে ছিল শান্তির বার্তা, তেমনি সামরিক ও কৌশলগত সক্ষমতার অনেকটাই তুলে ধরে চীন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ৮০ তম বার্ষিকী উদযাপনে ঐতিহাসিক তিয়েনানমেন স্কোয়ারে এক বিশাল কুচকাওয়াজের আয়োজন করে চীন। চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে কুচকাওয়াজে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন।
এই কুচকাওয়াজে প্রেসিডেন্টে সি’র কণ্ঠে ছিল শান্তির বার্তা, তেমনি সামরিক ও কৌশলগত সক্ষমতার অনেকটাই তুলে ধরে চীন।
খুলনার গল্লামারী মোড়ে ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ, ভাঙা রাস্তা ও অচল সেতুর কারণে জনদুর্ভোগ চরমে। সড়ক বিভাগের সংস্কারকাজ বন্ধ থাকায় বাড়ছে যানজট ও ভোগান্তি। বিশেষ করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন পড়ছেন চরম বিপাকে।৪২ মিনিট আগে
ঢাকাই সিনোমার জনপ্রিয় তারকা শাবনূর ও মৌসুমি। এবার তাদের নিয়ে কথা বলেছেন ছোটপর্দার অভিনেত্রী তানজিন তিশা। বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে বসুন্ধরা সিটি কমপ্লেক্সে এক শো রুম উদ্বোধনে এসে এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
ছাত্র শিবির সমর্থিত প্যানেলে ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম দাবি করেছেন গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হোসেন ছাত্রদল সমর্থক। এই বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। আজ ৩ সেপ্টেম্বর সিনেটে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের মনোনয়ন জমা দিতে এসে সাংবাদিকদের৩ ঘণ্টা আগে
জরুরি সেবার অন্যতম বাহন অ্যাম্বুলেন্স। অথচ চালক না থাকায় সম্পূর্ণ অচল অবস্থায় ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে টানা ৬২ দিন ধরে তিনটি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স গ্যারেজে পড়ে আছে। ফলে রোগী পরিবহন ও জীবন রক্ষায় ভয়াবহ বিঘ্ন ঘটছে।৩ ঘণ্টা আগে