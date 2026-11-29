রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার, এলাকায় আতঙ্ক
ভিডিও ডেস্ক
রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার, এলাকায় আতঙ্ক
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার, এলাকায় আতঙ্ক
পাবনায় ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিলে ককটেল-খোয়া নিক্ষেপ, আটক ৪১ ঘণ্টা আগে
সাহস থাকলে গোপালগঞ্জে আসেন: যুবদলের নয়নকে উদ্দেশ করে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা১ ঘণ্টা আগে
পদ্মা সেতুতে আ.লীগ-বিএনপির সংঘর্ষ, প্রাণ গেল একজনের১ ঘণ্টা আগে