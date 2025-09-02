গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেন ছাত্রদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দাবি সাদিক কায়েমের

ভিডিও ডেস্ক
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির মনোনীত জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিটকারীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনকে ছাত্রদলের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার দাবি করেছেন ছাত্রশিবির মনোনীত ঐক্যবদ্ধ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।
সাধারণ মানুষের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে নিজের যাতায়াত করার ঘটনায় গাজীপুর মহানগর পুলিশ—জিএমপির কমিশনার ড. নাজমুল করিম খানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ছাত্রনেতা ও ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল থেকে চিকিৎসাধীন থাকার কারণে প্রচারণার মাঠেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।২ ঘণ্টা আগে
আদালতের রায়ে নির্বাচন বন্ধ ভালোভাবে দেখছেন না ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবিদুল। মঙ্গলবার ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এমন মন্তব্য করেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতির প্রার্থীতার রিট আবেদনকারী নারী শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মানসুরা আক্তার। এ সময় তিনি ছাত্রশিবিরকে ইঙ্গিত করে বলেন, শাক দিয়ে মাছ ডাকবেন না।৩ ঘণ্টা আগে