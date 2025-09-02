Ajker Patrika
> ভিডিও

গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেন ছাত্রদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দাবি সাদিক কায়েমের

ভিডিও ডেস্ক

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির মনোনীত জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিটকারীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনকে ছাত্রদলের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার দাবি করেছেন ছাত্রশিবির মনোনীত ঐক্যবদ্ধ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।

বিষয়:

ডাকসুশিবিরহাইকোর্টভিডিওগণধর্ষণছাত্রদলনির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

নুরের ওপর হামলার পর আ.লীগ-জাপাসহ ১৪ দলের বিচারে একমত ২২ দল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেন ছাত্রদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দাবি সাদিক কায়েমের

গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেন ছাত্রদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দাবি সাদিক কায়েমের

প্রচারণার মাঠ থেকে হাসপাতালে মেঘমল্লার বসু—সর্বশেষ অবস্থা জানালেন ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি

প্রচারণার মাঠ থেকে হাসপাতালে মেঘমল্লার বসু—সর্বশেষ অবস্থা জানালেন ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি

আদালতের রায় নিয়ে যা বললেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

আদালতের রায় নিয়ে যা বললেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল