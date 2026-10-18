Ajker Patrika
En
ভিডিও

সৌদিতে দুই বাংলাদেশি প্রবাসীর ঘটনা ‘আমাদের জন্য শিক্ষা’: শামা ওবায়েদ

ভিডিও ডেস্ক

সৌদিতে দুই বাংলাদেশি প্রবাসীর ঘটনা ‘আমাদের জন্য শিক্ষা’: শামা ওবায়েদ

বিষয়:

ভিডিওসৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত