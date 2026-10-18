পাশেই পদ্মা সেতু, তবু শরীয়তপুরের রাস্তার এই হাল কেন? আক্ষেপ অভিনেত্রী প্রভার

পাশেই পদ্মা সেতু, তবু শরীয়তপুরের রাস্তার এই হাল কেন? আক্ষেপ অভিনেত্রী প্রভার
ভিডিও ডেস্ক
পাশেই পদ্মা সেতু, তবু শরীয়তপুরের রাস্তার এই হাল কেন? আক্ষেপ অভিনেত্রী প্রভার
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
পাশেই পদ্মা সেতু, তবু শরীয়তপুরের রাস্তার এই হাল কেন? আক্ষেপ অভিনেত্রী প্রভার
সেনাবাহিনীর প্রকৃত শক্তি শৃঙ্খলা, দক্ষতা, নৈতিকতা ও জনগণের আস্থা: প্রধানমন্ত্রী২ ঘণ্টা আগে
আমরা চাই, লালনের জীবনদর্শন ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে: সংস্কৃতিমন্ত্রী২ ঘণ্টা আগে
‘বিএনপির কেউ মাদক ব্যবসা করলে ছাড় নেই’, কড়া হুঁশিয়ারি ইশরাকের২ ঘণ্টা আগে