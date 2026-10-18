‘বিএনপির কেউ মাদক ব্যবসা করলে ছাড় নেই’, কড়া হুঁশিয়ারি ইশরাকের

‘বিএনপির কেউ মাদক ব্যবসা করলে ছাড় নেই’, কড়া হুঁশিয়ারি ইশরাকের
ভিডিও ডেস্ক
‘বিএনপির কেউ মাদক ব্যবসা করলে ছাড় নেই’, কড়া হুঁশিয়ারি ইশরাকের
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
‘বিএনপির কেউ মাদক ব্যবসা করলে ছাড় নেই’, কড়া হুঁশিয়ারি ইশরাকের
পাশেই পদ্মা সেতু, তবু শরীয়তপুরের রাস্তার এই হাল কেন? আক্ষেপ অভিনেত্রী প্রভার৮ মিনিট আগে
সেনাবাহিনীর প্রকৃত শক্তি শৃঙ্খলা, দক্ষতা, নৈতিকতা ও জনগণের আস্থা: প্রধানমন্ত্রী৯ মিনিট আগে
আমরা চাই, লালনের জীবনদর্শন ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে: সংস্কৃতিমন্ত্রী১০ মিনিট আগে