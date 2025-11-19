জনগণ চাইলে আমি নির্বাচন করতে রাজি: কাজী কামাল

ভিডিও ডেস্ক
মাগুরা-২ আসন থেকে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হক কামাল। দলের প্রাথমিক মনোনয়ন না পেলেও নেতাকর্মীদের দাবিতে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন আলোচিত এ শিল্পপতি। মঙ্গলবার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া হাই স্কুলে নিতাই রায় চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।
ভিডিও ডেস্ক
গাজীপুরের শ্রীপুরে হঠাৎ ভূমিকম্প হলে কারখানার ফায়ার অ্যালার্ম বাজানোর পরপরই কারখানার প্রধান ফটক বন্ধ করে দেন নিরাপত্তাকর্মীরা। এ সময় কারখানার প্রধান ফটক ভাঙার সময় অর্ধশতাধিক শ্রমিক চাপা পড়েন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
গাজীপুরের শ্রীপুরে হঠাৎ ভূমিকম্প হলে কারখানার ফায়ার অ্যালার্ম বাজানোর পরপরই কারখানার প্রধান ফটক বন্ধ করে দেন নিরাপত্তাকর্মীরা। এ সময় কারখানার প্রধান ফটক ভাঙার সময় অর্ধশতাধিক শ্রমিক চাপা পড়েন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
ভিডিও ডেস্ক
গাজীপুরের শ্রীপুরে ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে বহুতল ভবন থেকে নামার সময় ডেনিম্যাক নামক একটি তৈরি পোশাক কারখানার শতাধিক আহত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামের ডেনিম্যাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামের ডেনিম্যাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
ভিডিও ডেস্ক
শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সারা দেশ, সিসিটিভি ক্যামেরায় যা দেখা গেল
ভিডিও ডেস্ক
৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে গোটা দেশের মতো শেরেবাংলাও কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায়। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে দুই দলের ক্রিকেটারদের মাঝে। গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা ভয় পেয়ে যান। প্রেস বক্স, মিডিয়া বক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিস, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবখানেই। ভূমিকম্পের কারণে খেলা বন্ধ ছিল তিন মিনিটের মতো।
