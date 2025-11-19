Ajker Patrika
জনগণ চাইলে আমি নির্বাচন করতে রাজি: কাজী কামাল

ভিডিও ডেস্ক

মাগুরা-২ আসন থেকে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হক কামাল। দলের প্রাথমিক মনোনয়ন না পেলেও নেতাকর্মীদের দাবিতে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন আলোচিত এ শিল্পপতি। মঙ্গলবার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া হাই স্কুলে নিতাই রায় চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।

