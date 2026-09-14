জলবায়ু নিয়ে উদ্বেগের শেষ নেই, কিন্তু গোসলে সর্বাধিক পানি অপচয় করে জেন–জিরা

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অন্য যেকোনো বয়সী মানুষের তুলনায় বেশি উদ্বিগ্ন জেন জেড বা জেন–জি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অন্যদের তুলনায় উদ্বিগ্ন হলেও ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী এই প্রজন্ম সবচেয়ে বেশি সময় ধরে গোসল করেন। অর্থাৎ, এই প্রজন্ম তুলনামূলক পানি বেশি ব্যবহার করে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ ইউকের খবরে বলা হয়েছে, ‘লেটস সেভ ওয়াটার’ নামে একটি জনসচেতনতামূলক প্রচারণা সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের ৫২ শতাংশ কমপক্ষে ১০ মিনিট ধরে গোসল করেন।
সংস্থাটির হিসাব অনুসারে, সাধারণ শাওয়ারে প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ১৫ লিটার পানি ব্যবহার হয়। অর্থাৎ ১০ মিনিটের একটি গোসলে সর্বোচ্চ ১৫০ লিটার পানি ব্যবহার হতে পারে। পানি পরিশোধন, পাম্প করে সরবরাহ এবং গরম করার প্রতিটি ধাপই বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে ভূমিকা রাখে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, মানুষের তৈরি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন জনগোষ্ঠী হলো জেন জেড। একটি জরিপে অংশ নেওয়া জেন জেডদের ৭৩ শতাংশ বলেছেন, তারা জলবায়ু-সংক্রান্ত উদ্বেগে ভুগছেন।
৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মিলেনিয়ালদের প্রায় ৫৫ শতাংশ বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তারা ‘চাপে’ বা ‘স্ট্রেসে’ আছেন। ৪৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে এ হার প্রায় ৩৮ শতাংশ। ১০ মিনিটের বেশি সময় ধরে গোসল করার কথা স্বীকার করেছেন ৩৯ শতাংশ মিলেনিয়াল। অন্যদিকে ৪৬ থেকে ৬১ বছর বয়সী জেন এক্স প্রজন্মের ২৮ শতাংশ বলেছেন, তারাও ১০ মিনিটের বেশি সময় ধরে গোসল করেন।
৬২ থেকে ৮০ বছর বয়সী বেবি বুমারদের ক্ষেত্রে মাত্র ১৬ শতাংশ বলেছেন, তাদের গোসল করতে ১০ মিনিট বা তার বেশি সময় লাগে।
সব বয়সী ২ হাজার ব্রিটিশ নাগরিকের ওপর জরিপটি চালায় ‘লেটস সেভ ওয়াটার’। সংস্থাটি জানিয়েছে, পুরুষদের তুলনায় নারীদের দীর্ঘ সময় ধরে গোসল করার প্রবণতা বেশি। জরিপে ২৭ শতাংশ নারী বলেছেন, তারা প্রতিদিন ১০ মিনিটের বেশি সময় ধরে গোসল করেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে এ হার ১৯ শতাংশ।
‘লেটস সেভ ওয়াটারের’ এক মুখপাত্র বলেন, ‘এই গ্রীষ্মে খরার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে নতুন করে মনোযোগ তৈরি হয়েছে। ‘লেটস সেভ ওয়াটার’ একটি সহজ বার্তা জোর দিয়ে তুলে ধরছে—পানি মূল্যবান। পানি রক্ষা করতে হলে আমাদের সবাইকে কম পানি ব্যবহার করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘প্রাপ্তবয়স্করা মনে করেন, তারা দিনে গড়ে প্রায় ৩০ লিটার পানি ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃত পরিমাণ এর কাছাকাছি ১৪০ লিটার।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের গবেষণায় প্রজন্মগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। ১০ মিনিটের বেশি সময় ধরে গোসল করার সম্ভাবনা জেন জেডদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি।’
পরিবেশবিষয়ক মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ইয়ান ওয়াকার বলেন, ‘মানুষ ইতোমধ্যেই পানি সাশ্রয়ের জন্য নিজেদের ভূমিকা রাখতে চায়, এটি উৎসাহজনক। বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের বড় অংশ বর্তমানে খরা মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপের আওতায় রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘বাস্তবতা হলো, আমরা সবাই ভিন্নভাবে পানি ব্যবহার করি। এর অর্থ হলো, পরিবর্তন আনার সুযোগও আমাদের সবার রয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘দাঁত ব্রাশ করার সময় কল বন্ধ রাখা, কম সময় ধরে গোসল করা, ওয়াশিং মেশিন পুরোপুরি ভর্তি হওয়ার পর চালানো কিংবা পাইপের বদলে পানি দেওয়ার ক্যান ব্যবহার করার মতো ছোট ছোট পরিবর্তনও করা যায়। কোটি কোটি মানুষ একসঙ্গে এসব ছোট পরিবর্তন করলে বাড়িতে নেওয়া সামান্য পদক্ষেপও বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।’
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