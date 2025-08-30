নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে পুকুরে ডুবে ইব্রাহিম ও নাদিম নামের দুই শিশু মারা গেছে। তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার চরপার্বতী ইউনিয়নের রবিউল লালের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশু নিহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে চরএলাহী ইউনিয়নের সুইজ এলাকা ও চরফকিরা ইউনিয়নের চুকানীবাড়ির সামনের সড়কে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত দুজন হলো চরএলাহীর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জাকেরেরবাড়ির সাহাব উদ্দিনের ছেলে শাহাদাত হোসেন তামিম (৮) ও চরফকিরার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়া
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বামনী নদীতে এক যুবকের (২৫) লাশ ভেসে এসেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে মুছাপুর ইউনিয়নের ক্লোজার এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাতে বামনী নদীতে যে জোয়ার আসে, তাতে ওই যুবকের লাশটি ভেসে এসে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নে এক ইতালিপ্রবাসীর বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে ঘরের নারী সদস্যকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই পরিবারের সদস্য সিরাজ মিয়া নিরাপত্তা চেয়ে কোম্পানীগঞ্জ সেনা ক্যাম্প ও কোম্পানীগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরপার্বতী ইউনিয়নে এক সৌদিপ্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে সুমন নামে ওই প্রবাসীর বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতির আগে ডাকাত দল বাড়ির অন্য ঘরগুলোর লোকজন যেন বের হতে না পারে, সে জন্য ঘরগুলোতে বাইর থেকে তালা মেরে রেখেছিল বলে জানিয়েছে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌরসভা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ থেকে পড়ে আলা উদ্দিন (৩৭) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতাল সড়কের নাহার টাওয়ারে এ ঘটনা ঘটে।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন ভুক্তভোগী সাধারণ গ্রাহকেরা। পরে তারা বিদ্যুতের লাগামহীন লোডশেডিং বন্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। আজ শনিবার দুপুরে বিদ্যুতের গ্রাহকেরা উপজেলা নির্বাহী
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নে এক সৌদিপ্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। মুখোশধারী ডাকাতেরা নগদ ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ও ৫ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন বড় বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
ছোট ফেনী ও বামনিয়া নদীর অব্যাহত ভাঙনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উপকূলীয় মুছাপুর, চরএলাহী ও চরফকিরা ইউনিয়ন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের আগস্ট মাসে মুছাপুর রেগুলেটরটি প্রচণ্ড পানির চাপে ভেঙে যায়।
মাকসুদা বলেন, ‘আমার এক ছেলে আরেক ছেলের ওপরে এভাবে হামলা করতে পারে না। হামলাকারীর পরিচয় কেবল একজন অপরাধী। আমরা তার বিচার চাই।’
একই পুকুরপাড়ে পড়ে ছিল এক জোড়া জুতা। তখন পুকুরে বস্তাবন্দী মানুষের লাশ পাওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এতে পুকুরপাড়ে স্থানীয় লোকজনের ভিড় জমে যায়।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় একটি ইটভাটা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রামপুর ৭ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বামনী ব্রিকস ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি (বিবিএমসি) নামে ইটভাটায় এ অভিযান চালানো হয়।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌর এলাকায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আবদুস সাত্তার বাদশা (২৫) নামে এক যুবকের হাতের কব্জি কেটে দেওয়ার অভিযোগ ওঠেছে আপন বড় ভাই রমজান আলী মিশনের (৩২) বিরুদ্ধে।
সৌদি আরবের জেদ্দায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ইমরান হোসেন (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে জেদ্দার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহত ইমরান উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের বিরাহীমপুর গ্রামের মিয়াজান ফরাজী বাড়ির নূর নবীর ছেলে।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে কোরবান আলী নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি একজন ডাকাত সর্দার এবং তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির ৮ টির মামলা রয়েছে। সব মিলিয়ে তিনি ১০ মামলার আসামি।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সরকারি মুজিব কলেজ ছাত্রদলের সহসভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করায় কাজী ফজলে এলাহী (২৪) নামের ছাত্রদলের এক নেতাকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। এই ঘটনার জন্য কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক’সহ অন্য নেতাদের দায়ী করছেন তিনি।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে আবদুল কাদের মিলন (৩৫) নামের যুবলীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার চরপার্বতী ইউনিয়নের রহিমা মাদ্রাসা এলাকায় হামলায় আহত মিলন আজ শনিবার সকালে ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যান।