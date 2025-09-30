Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> সোশ্যাল মিডিয়া

ফেসবুকে নতুন ফিচার ‘ফ্যান চ্যালেঞ্জ’, ব্যবহারে যে লাভ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফিচার দুটি হলো—‘ফ্যান চ্যালেঞ্জ’ ও ‘কাস্টমাইজড টপ ফ্যান ব্যাজ’। ছবি: সংগৃহীত
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নতুন দুটি ফিচার চালু করছে মেটা। ফিচার দুটি হলো—‘ফ্যান চ্যালেঞ্জ’ ও ‘কাস্টমাইজড টপ ফ্যান ব্যাজ’। এর মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে প্রিয় ক্রিয়েটরের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে বলে আশা করছে প্ল্যাটফর্মটি।

নতুন ফ্যান চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে যেকোনো ক্রিয়েটর তাদের ফলোয়ারদের উদ্দেশে নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ দিতে পারবেন। ফলোয়াররা সেই চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে পারবেন নিজের তৈরি রিল বা পোস্টের মাধ্যমে। চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করা ভিডিও বা পোস্টে যত বেশি রিঅ্যাকশন পড়বে, তা একটি লিডারবোর্ডে র‍্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে দেখানো হবে। ফলে, বেশি প্রতিক্রিয়া পাওয়া কনটেন্ট শীর্ষে থাকবে, আর এতে অংশগ্রহণের আগ্রহও বাড়বে।

ছোট দৈর্ঘ্যের ভিডিও প্ল্যাটফর্ম টিকটক বা ইনস্টাগ্রাম রিলসে আগে থেকেই এ ধরনের চ্যালেঞ্জ বেশ জনপ্রিয়। কেউ নাচের চ্যালেঞ্জে অংশ নেয়, কেউ বা ট্রেন্ডিং অডিওতে ভিডিও বানায়। ফেসবুক এবার সেটিকে আরও আনুষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে। প্রতিটি চ্যালেঞ্জের জন্য নির্দিষ্ট পেজ থাকবে। এই পেজে সেই চ্যালেঞ্জ ঘিরে সব কনটেন্ট দেখা যাবে।

একটি উদাহরণ হিসেবে ফেসবুক বলছে, কোনো রান্নাবিষয়ক কনটেন্ট নির্মাতা ভক্তদের আহ্বান জানাতে পারেন—‘আপনার প্রিয় বাটার চিকেন রেসিপির ভিডিও বানান।’

ফেসবুকে পরীক্ষামূলকভাবে এই ফিচার ব্যবহার করেছেন ক্রিয়েটর ক্যালেন অ্যালেন, যাঁর ৩৬ লাখ ফলোয়ার রয়েছে। তিনি ভক্তদের বলেছিলেন, ‘তোমার স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে একটি ভিডিও বানাও।’ এই চ্যালেঞ্জের ফলে ৫২০টি ভিডিও জমা পড়ে।

মেটা জানিয়েছে, পরীক্ষামূলক তিন মাসে ১৫ লাখ চ্যালেঞ্জ ভিডিও জমা পড়েছে।

কাস্টমাইজড টপ ফ্যান ব্যাজ

এখন থেকে ক্রিয়েটররা চাইলে তাঁদের ‘টপ ফ্যান’ ব্যাজ কাস্টমাইজ করতে পারবেন। অর্থাৎ, ফেসবুক থেকে যে ব্যাজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেওয়া হবে, তা কাস্টমাইজ করা যাবে।

এই সুবিধা ইতিমধ্যে চালু করেছেন জনপ্রিয় শিল্পীরা। যেমন—কার্ডি বি ও জে বালভিন।

ইনস্টাগ্রাম সাধারণত ক্রিয়েটরদের বেশি গুরুত্ব দেয় বলে পরিচিত। প্ল্যাটফর্মটি সম্প্রতি ৩০০ কোটির মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর মাইলফলক উদ্‌যাপন করেছে। অন্যদিকে, ফেসবুক বেশি পরিচিত এলোমেলো কনটেন্ট দেখার জায়গা হিসেবে।

তবে মেটার নতুন এই উদ্যোগগুলো দেখাচ্ছে, তারা চায় ফেসবুকও যেন ক্রিয়েটরদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠুক। আর সেটি এবার মানুষের মাধ্যমে, বট নয়।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে মেটা তাদের এআই অ্যাপে একটি রিলস-স্টাইল ভিডিও ফিড চালুর ঘোষণা দেয়। শুধুই এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও দেখা যায় এই ফিডে।

তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিফেসবুকফিচার
