Ajker Patrika
প্রযুক্তি

বিটিসিএলের ডটবিডি ডোমেইন সেবায় মূল্যছাড়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ১৭
বিটিসিএলের ডটবিডি ডোমেইন সেবায় মূল্যছাড়

দেশে ডোমেইন ব্যবহারে উৎসাহ দিতে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) .bd ডোমেইন সেবার জনপ্রিয় ক্যাটাগরিতে মূল্যছাড় ঘোষণা করেছে। এ ছাড়ের আওতায় বহুল ব্যবহৃত দুটি ডোমেইন ক্যাটাগরির রেজিস্ট্রেশন ও রিনিউয়াল ফি কমানো হয়েছে।

আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিনের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা আছে, .bd Third Level domain (যেমন—abc.com.bd) এবং .bd Second Level domain (যেমন: abc.bd)—এই দুটি বহুল ব্যবহৃত ক্যাটাগরির রেজিস্ট্রেশন ও রিনিউয়াল ফি কমানো হয়েছে। এসব ক্যাটাগরিতে ৩৬ শতাংশ মূল্যছাড় দেওয়া হয়েছে।

হালনাগাদ মূল্যহার অনুযায়ী, .bd Third Level Domain (২ অক্ষরের বেশি) রেজিস্ট্রেশন ফি ১ হাজার ১০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৭০০ টাকা এবং রিনিউয়াল ফি ১ হাজার ৬০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার ২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে .bd Second Level Domain (২ অক্ষরের বেশি) রেজিস্ট্রেশন ফি ২ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার ২৮০ টাকা এবং রিনিউয়াল ফি ২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার ৬০০ টাকা করা হয়েছে।

বিটিসিএল জানিয়েছে, .bd ডোমেইন .com-এর তুলনায় সহজলভ্য এবং বাংলাদেশভিত্তিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে। এ ছাড়া সরকারি ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটি বেশি গ্রহণযোগ্য, স্থানীয় বাজারে পেশাদার ইমেজ গড়ে তোলে এবং দেশীয় সার্চ রেজাল্টে ভালো র‌্যাঙ্কিংয়ের সম্ভাবনা তৈরি করে।

ডোমেইন সেবার ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। একই সঙ্গে বিটিআরসির নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে এবং বিটিসিএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ট্যারিফ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

বিটিসিএল আরও জানিয়েছে, এই মূল্যছাড় সীমিত সময়ের জন্য প্রযোজ্য। প্রতিষ্ঠানটির আশা, এ উদ্যোগের ফলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে .bd ডোমেইন ব্যবহারের পরিধি আরও বাড়বে এবং দেশের ডিজিটাল ইকোসিস্টেম আরও শক্তিশালী হবে।

বিষয়:

টেলিযোগাযোগতথ্যপ্রযুক্তিবিটিসিএলডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

সম্পর্কিত

বিটিসিএলের ডটবিডি ডোমেইন সেবায় মূল্যছাড়

বিটিসিএলের ডটবিডি ডোমেইন সেবায় মূল্যছাড়

৪০০ টাকায় ২০ এমবিপিএস ইন্টারনেট দেবে বিটিসিএল, সাশ্রয়ী আরও ৮ প্যাকেজ ঘোষণা

৪০০ টাকায় ২০ এমবিপিএস ইন্টারনেট দেবে বিটিসিএল, সাশ্রয়ী আরও ৮ প্যাকেজ ঘোষণা

ন্যুড ছবি বিতর্ক, ইন্দোনেশিয়ায় নিষিদ্ধ হলো গ্রোক

ন্যুড ছবি বিতর্ক, ইন্দোনেশিয়ায় নিষিদ্ধ হলো গ্রোক

‘মুক্তি পেয়েছি’: সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া এক মাস কেমন কাটল অস্ট্রেলিয়ার কিশোরদের

‘মুক্তি পেয়েছি’: সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া এক মাস কেমন কাটল অস্ট্রেলিয়ার কিশোরদের