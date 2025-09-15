Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> সোশ্যাল মিডিয়া

বিয়ে করেছেন ‘আংকেল রজার’, কনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাবরিনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ১৪
বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক আইনজীবীকে বিয়ে করেছেন জনপ্রিয় মালয়েশীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও কমেডিয়ান নাইজেল এনজি ওরফে আংকেল রজার। চলতি বছরের ১৯ জুলাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। সম্প্রতি ফেসবুকে বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।
বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক আইনজীবীকে বিয়ে করেছেন জনপ্রিয় মালয়েশীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও কমেডিয়ান নাইজেল এনজি ওরফে আংকেল রজার। চলতি বছরের ১৯ জুলাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। সম্প্রতি ফেসবুকে বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক আইনজীবীকে বিয়ে করেছেন জনপ্রিয় মালয়েশীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও কমেডিয়ান নাইজেল এনজি ওরফে আংকেল রজার। চলতি বছরের ১৯ জুলাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। সম্প্রতি ফেসবুকে বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।

মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম মালয় মেইলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কনে সাবরিনা আহমেদ বাংলাদেশি-আরব বংশোদ্ভূত একজন মার্কিন আইনজীবী। বর্তমানে তিনি মিয়ামিতে কর্মরত। সাবরিনা ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগকে জানান, মিয়ামিতেই প্রথমবার নাইজেলকে দেখেন তিনি। পরে একটি ডেটিং অ্যাপে পরিচয়। ২০২২ সালে বোস্টন বিমানবন্দরে তাঁদের প্রথম দেখা। এই প্রথম সাক্ষাৎকে দুজনই মজা করে ‘নিয়তির অভিশাপ’ বলে বর্ণনা করেছেন।

সাবরিনা বলেন, তাঁর এক বন্ধু প্রথমে তাঁকে নাইজেলের কনটেন্ট দেখান। তিনি নাইজেলকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, ‘এই লোকটা ভাত নিয়ে কৌতুক করে।’ সাবরিনা জানান, শুনে তার খুব একটা আগ্রহ হয়নি। কিন্তু পরে তার কনটেন্ট দেখে বেশ ভালো লাগে। এবং তিনি বুঝতে পারেন নাইজেল অত্যন্ত রসিক একজন মানুষ, একই সঙ্গে বেশ ‘কিউট’ও তিনি।

নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে নাইজেল বলেন, ‘২০২৩ সালের মার্চেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আমি তাঁকে ভালোবাসি এবং সারা জীবন তাঁর সঙ্গেই কাটাতে চাই। এরপরের ইতিহাস সবারই জানা।’

পরে গত বছর এপ্রিলে জাপানের টোকিওতে ইনোকাশিরা পার্কে চেরি ফুল গাছের নিচে সাবরিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন নাইজেল। পরে, গত বছর শেষের দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের বাগদানের ঘোষণা দেন নাইজেল।

নাইজেল ও সাবরিনার বিয়ের অনুষ্ঠানে দুজনের আলাদা সংস্কৃতি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। সাবরিনার বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য আর নাইজেলের মালয় সংস্কৃতি—উভয়েরই মিশেলে অনুষ্ঠিত হয় তাঁদের তিন দিনব্যাপী বিবাহ অনুষ্ঠান।

আংকেল রজার হলো মালয়েশিয়া-জন্ম কমেডিয়ান নাইজেল এনজি-এর তৈরি এক জনপ্রিয় চরিত্র। কমলা রঙের পোলো শার্ট আর হাফ প্যান্ট পড়ে দক্ষিণ এশীয় স্টাইলে বসে ল্যাপটপে বিভিন্ন রান্নাবান্নার ভিডিওর ভুলভ্রান্তি ধরে বিশ্বজুড়ে কোটি দর্শকের মন জয় করেছেন তিনি। মূলত অতিরঞ্জিত চীনা-মালয়েশিয়ান উচ্চারণ আর অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গির জন্য বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হয়েছেন তিনি।

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

বাংলাদেশমালয়েশিয়ামিয়ামিযুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

সম্পর্কিত

ইলন মাস্কের স্টারলিংক সেবায় বিশ্বজুড়ে বিভ্রাট

ইলন মাস্কের স্টারলিংক সেবায় বিশ্বজুড়ে বিভ্রাট

বিয়ে করেছেন ‘আংকেল রজার’, কনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাবরিনা

বিয়ে করেছেন ‘আংকেল রজার’, কনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাবরিনা

তরুণদের মধ্যে নিজস্ব পাঠ্যক্রমে বই পড়ার প্রবণতা বাড়ছে

তরুণদের মধ্যে নিজস্ব পাঠ্যক্রমে বই পড়ার প্রবণতা বাড়ছে

সমস্যা সমাধানে স্টিভ জবসের ‘টেন মিনিট রুলস’ অব্যর্থ, প্রমাণ হলো গবেষণায়

সমস্যা সমাধানে স্টিভ জবসের ‘টেন মিনিট রুলস’ অব্যর্থ, প্রমাণ হলো গবেষণায়