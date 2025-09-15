Ajker Patrika
জামায়াত আমিরের সঙ্গে শিল্পমালিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০২
রোববার জামায়াতের আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শিল্প মালিক প্রতিনিধিরা। ছবি: সংগৃহীত
রোববার জামায়াতের আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শিল্প মালিক প্রতিনিধিরা। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে দেশের শিল্পমালিকদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর বসুন্ধরার অস্থায়ী কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

গতকাল রোববার এই সৌজন্য সাক্ষাতে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএমইএর পরিচালক সাইফুল্লাহ মানছুর, বিজিএমইএর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেলের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক ভুঁইয়া এবং জনসংযোগ ও প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদ কবির।

এ ছাড়া জামায়াতের শিল্প-বাণিজ্য শাখার সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল ডা. আনোয়ারুল আজিম ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. খালিদুজ্জামানও এই সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্ভাবনা, নতুন বিনিয়োগ, বিনিয়োগের পরিবেশ এবং সমসাময়িক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে ২০২৫ সালের শ্রম আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শিল্প মালিকেরা দেশের শিল্প-কারখানায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

জবাবে জামায়াতের আমির দেশের শিল্পকে রক্ষা এবং অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে আসায় শিল্প মালিকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

জামায়াতশিল্প কারখানাজামায়াতে ইসলামী
