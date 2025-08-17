টেকসই ও মজবুত ফোন নিয়ে এল অপো এ৫, দাম কত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপোর সর্বশেষ ডিউরেবল পাওয়ারহাউস অপো এ৫ (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) বাংলাদেশে নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে। এই ডিভাইস সারা দেশে অপোর অনুমোদিত স্টোরগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা একটি ডিভাইসের মধ্যে শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও অসাধারণ পারফরম্যান্স চান, তাঁদের জন্য এই ডিভাইস একদম যথার্থ হবে।
অপো এ৫ মডেলকে টেকসই করার ওপর জোর দিয়েছে অপো। এর পাশাপাশি হঠাৎ ছিটে আসা পানি বা ধুলোবালু থেকে সুরক্ষিত রাখতে এতে ব্যবহৃত হয় আইপি ৬৫ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স। ফোনটির ১৪-স্টার মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিসট্যান্স ফোনটিকে হাত থেকে পড়ে যাওয়া বা কোনায় আঘাত পাওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখবে। একই সঙ্গে এসজিএস গোল্ড সার্টিফিকেশন থেকে বোঝা যায় যে, ডিভাইসটি যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশের জন্য একদম উপযুক্ত।
এ ছাড়া, ফোনটিতে ৬ হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ারের সুবিশাল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কেবল ৫ বছরের জন্য ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নিশ্চিতই করবে। এর সঙ্গে থাকা ৪৫ ওয়াটের সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জের কারণে ডিভাইসটি মাত্র ১৯ মিনিটে ৩০ শতাংশ ও ৩৬ মিনিটে ৫০ শতাংশ চার্জ গ্রহণ করতে সক্ষম। ফলে, এখন গেমিং ও স্ট্রিমিংয়ে সহজে চার্জ ফুরাবে না এবং দ্রুত চার্জ হবে।
পাশাপাশি, এআই ক্যামেরা সিস্টেমের মাধ্যমে দুর্দান্ত ফটোগ্রাফির সুযোগ নিয়ে এসেছে অপো এ৫। এর ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রধান ক্যামেরা নিখুঁত ও ঝকঝকে ছবি ধারণ করে, যেখানে ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ ক্যামেরা পোর্ট্রেটে প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করে। এ ছাড়া ফোনটির ৫ মেগাপিক্সেলের এআই সেলফি ক্যামেরা প্রতিটি শটকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। ফোনটিতে এআই ইরেজার ২.০-এর মতো ফিচার, মাত্র কয়েকটি ট্যাপে ছবির অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ সরিয়ে মুহূর্তেই এডিট করার সুযোগ দেয়।
অপো এ৫ দেখতেও বেশ স্টাইলিশ। এর আলট্রা-ব্রাইট ১ হাজার নিট ডিসপ্লে প্রখর সূর্যালোকেও প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে। মিস্ট হোয়াইট ও অরোরা গ্রিন, দুটি অনন্য রঙে পাওয়া যাচ্ছে ডিভাইসটি। শহরে হোক বা ঘরের বাইরে, সারা দিন ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা এই স্মার্টফোন বেশ হালকা এবং হাতে ধরতে আরামদায়ক।
অপো এ৫-এ আরও ব্যবহার করা হয়েছে ৬ জিবি র্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ, যা মাল্টিটাস্কিং ও কনটেন্টের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ নিশ্চিত করে। অপোর সিস্টেম লেভেল অপটিমাইজেশনের কারণে এটি এমন একটি ডিভাইস হয়েছে, যা একই সঙ্গে টেকসই ও নির্ভরযোগ্য।
এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, ‘অপোতে আমাদের ক্রেতারা সব সময় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পান। অপো এ৫-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আরও বেশি ব্যবহারকারী ডিউরেবল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবেন, পারফরম্যান্স বা মানের সঙ্গে কোনো প্রকার আপস করা ছাড়াই।’
ফোনটি মাত্র ১৯ হাজার ৯৯০ টাকায় পাওয়া যাবে।
আরও বিস্তারিত জানতে অপো বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ বা ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপোর সর্বশেষ ডিউরেবল পাওয়ারহাউস অপো এ৫ (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) বাংলাদেশে নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে। এই ডিভাইস সারা দেশে অপোর অনুমোদিত স্টোরগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা একটি ডিভাইসের মধ্যে শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও অসাধারণ পারফরম্যান্স চান, তাঁদের জন্য এই ডিভাইস একদম যথার্থ হবে।
অপো এ৫ মডেলকে টেকসই করার ওপর জোর দিয়েছে অপো। এর পাশাপাশি হঠাৎ ছিটে আসা পানি বা ধুলোবালু থেকে সুরক্ষিত রাখতে এতে ব্যবহৃত হয় আইপি ৬৫ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স। ফোনটির ১৪-স্টার মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিসট্যান্স ফোনটিকে হাত থেকে পড়ে যাওয়া বা কোনায় আঘাত পাওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখবে। একই সঙ্গে এসজিএস গোল্ড সার্টিফিকেশন থেকে বোঝা যায় যে, ডিভাইসটি যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশের জন্য একদম উপযুক্ত।
এ ছাড়া, ফোনটিতে ৬ হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ারের সুবিশাল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কেবল ৫ বছরের জন্য ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নিশ্চিতই করবে। এর সঙ্গে থাকা ৪৫ ওয়াটের সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জের কারণে ডিভাইসটি মাত্র ১৯ মিনিটে ৩০ শতাংশ ও ৩৬ মিনিটে ৫০ শতাংশ চার্জ গ্রহণ করতে সক্ষম। ফলে, এখন গেমিং ও স্ট্রিমিংয়ে সহজে চার্জ ফুরাবে না এবং দ্রুত চার্জ হবে।
পাশাপাশি, এআই ক্যামেরা সিস্টেমের মাধ্যমে দুর্দান্ত ফটোগ্রাফির সুযোগ নিয়ে এসেছে অপো এ৫। এর ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রধান ক্যামেরা নিখুঁত ও ঝকঝকে ছবি ধারণ করে, যেখানে ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ ক্যামেরা পোর্ট্রেটে প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করে। এ ছাড়া ফোনটির ৫ মেগাপিক্সেলের এআই সেলফি ক্যামেরা প্রতিটি শটকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। ফোনটিতে এআই ইরেজার ২.০-এর মতো ফিচার, মাত্র কয়েকটি ট্যাপে ছবির অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ সরিয়ে মুহূর্তেই এডিট করার সুযোগ দেয়।
অপো এ৫ দেখতেও বেশ স্টাইলিশ। এর আলট্রা-ব্রাইট ১ হাজার নিট ডিসপ্লে প্রখর সূর্যালোকেও প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে। মিস্ট হোয়াইট ও অরোরা গ্রিন, দুটি অনন্য রঙে পাওয়া যাচ্ছে ডিভাইসটি। শহরে হোক বা ঘরের বাইরে, সারা দিন ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা এই স্মার্টফোন বেশ হালকা এবং হাতে ধরতে আরামদায়ক।
অপো এ৫-এ আরও ব্যবহার করা হয়েছে ৬ জিবি র্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ, যা মাল্টিটাস্কিং ও কনটেন্টের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ নিশ্চিত করে। অপোর সিস্টেম লেভেল অপটিমাইজেশনের কারণে এটি এমন একটি ডিভাইস হয়েছে, যা একই সঙ্গে টেকসই ও নির্ভরযোগ্য।
এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, ‘অপোতে আমাদের ক্রেতারা সব সময় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পান। অপো এ৫-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আরও বেশি ব্যবহারকারী ডিউরেবল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবেন, পারফরম্যান্স বা মানের সঙ্গে কোনো প্রকার আপস করা ছাড়াই।’
ফোনটি মাত্র ১৯ হাজার ৯৯০ টাকায় পাওয়া যাবে।
আরও বিস্তারিত জানতে অপো বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ বা ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ৯ হাজার ২০০ বার বেশি হ্যাকিংয়ের প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী। এই সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। এসব হামলার বেশির ভাগই উত্তর কোরিয়া থেকে পরিচালিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বখ্যাত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণা প্রতিষ্ঠান অ্যানথ্রপিক ঘোষণা দিয়েছে, তাদের নতুন এবং সবচেয়ে বড় কিছু কৃত্রিম বুধিমত্তা (এআই) মডেল এখন কিছু ক্ষেত্রে নিজে থেকেই চ্যাট বা কথোপকথন বন্ধ করতে পারবে। তবে এই ফিচারটি শুধুমাত্র তখনই প্রয়োগ হবে, যখন কোনো ব্যবহারকারী ধারাবাহিকভাবে এমনভাবে আচরণ করেন...৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টে হত্যা মামলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইনির্ভর ভুয়া তথ্য উপস্থাপন করায় ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন দেশটির একজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী। রিশি নাথওয়ানি নামের এই আইনজীবী ‘কিংস কাউন্সেল’ মর্যাদা সম্পন্ন। আদালতে জমা দেওয়া তার লিখিত উপস্থাপনায় ছিল মনগড়া উদ্ধৃতি ও সম্পূর্ণ৫ ঘণ্টা আগে
ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে জীবনের নানা দিক। বর্তমানে বিনোদন, শিক্ষা, ব্যবসা কিংবা উপার্জনের ক্ষেত্রেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর প্রভাব অপরিসীম। এরই মধ্যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা একটি প্ল্যাটফর্ম হলো টিকটক। অল্প সময়ে অ্যাপটি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে।৭ ঘণ্টা আগে