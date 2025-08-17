Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> গ্যাজেট

টেকসই ও মজবুত ফোন নিয়ে এল অপো এ৫, দাম কত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এআই ক্যামেরা সিস্টেমের মাধ্যমে দুর্দান্ত ফটোগ্রাফির সুযোগ নিয়ে এসেছে অপো এ৫ ছবি: অপো
এআই ক্যামেরা সিস্টেমের মাধ্যমে দুর্দান্ত ফটোগ্রাফির সুযোগ নিয়ে এসেছে অপো এ৫ ছবি: অপো

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপোর সর্বশেষ ডিউরেবল পাওয়ারহাউস অপো এ৫ (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) বাংলাদেশে নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে। এই ডিভাইস সারা দেশে অপোর অনুমোদিত স্টোরগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা একটি ডিভাইসের মধ্যে শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও অসাধারণ পারফরম্যান্স চান, তাঁদের জন্য এই ডিভাইস একদম যথার্থ হবে।

অপো এ৫ মডেলকে টেকসই করার ওপর জোর দিয়েছে অপো। এর পাশাপাশি হঠাৎ ছিটে আসা পানি বা ধুলোবালু থেকে সুরক্ষিত রাখতে এতে ব্যবহৃত হয় আইপি ৬৫ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স। ফোনটির‍ ১৪-স্টার মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিসট্যান্স ফোনটিকে হাত থেকে পড়ে যাওয়া বা কোনায় আঘাত পাওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখবে। একই সঙ্গে এসজিএস গোল্ড সার্টিফিকেশন থেকে বোঝা যায় যে, ডিভাইসটি যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশের জন্য একদম উপযুক্ত।

এ ছাড়া, ফোনটিতে ৬ হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ারের সুবিশাল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কেবল ৫ বছরের জন্য ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নিশ্চিতই করবে। এর সঙ্গে থাকা ৪৫ ওয়াটের সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জের কারণে ডিভাইসটি মাত্র ১৯ মিনিটে ৩০ শতাংশ ও ৩৬ মিনিটে ৫০ শতাংশ চার্জ গ্রহণ করতে সক্ষম। ফলে, এখন গেমিং ও স্ট্রিমিংয়ে সহজে চার্জ ফুরাবে না এবং দ্রুত চার্জ হবে।

পাশাপাশি, এআই ক্যামেরা সিস্টেমের মাধ্যমে দুর্দান্ত ফটোগ্রাফির সুযোগ নিয়ে এসেছে অপো এ৫। এর ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রধান ক্যামেরা নিখুঁত ও ঝকঝকে ছবি ধারণ করে, যেখানে ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ ক্যামেরা পোর্ট্রেটে প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করে। এ ছাড়া ফোনটির ৫ মেগাপিক্সেলের এআই সেলফি ক্যামেরা প্রতিটি শটকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। ফোনটিতে এআই ইরেজার ২.০-এর মতো ফিচার, মাত্র কয়েকটি ট্যাপে ছবির অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ সরিয়ে মুহূর্তেই এডিট করার সুযোগ দেয়।

অপো এ৫ দেখতেও বেশ স্টাইলিশ। এর আলট্রা-ব্রাইট ১ হাজার নিট ডিসপ্লে প্রখর সূর্যালোকেও প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে। মিস্ট হোয়াইট ও অরোরা গ্রিন, দুটি অনন্য রঙে পাওয়া যাচ্ছে ডিভাইসটি। শহরে হোক বা ঘরের বাইরে, সারা দিন ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা এই স্মার্টফোন বেশ হালকা এবং হাতে ধরতে আরামদায়ক।

অপো এ৫-এ আরও ব্যবহার করা হয়েছে ৬ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ, যা মাল্টিটাস্কিং ও কনটেন্টের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ নিশ্চিত করে। অপোর সিস্টেম লেভেল অপটিমাইজেশনের কারণে এটি এমন একটি ডিভাইস হয়েছে, যা একই সঙ্গে টেকসই ও নির্ভরযোগ্য।

এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, ‘অপোতে আমাদের ক্রেতারা সব সময় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পান। অপো এ৫-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আরও বেশি ব্যবহারকারী ডিউরেবল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবেন, পারফরম্যান্স বা মানের সঙ্গে কোনো প্রকার আপস করা ছাড়াই।’

ফোনটি মাত্র ১৯ হাজার ৯৯০ টাকায় পাওয়া যাবে।

আরও বিস্তারিত জানতে অপো বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ বা ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

বিষয়:

স্মার্টফোনতথ্যপ্রযুক্তিঅপোকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাগ্যাজেটএআই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন লিটনের চাচাতো ভাই অনিন্দ্য

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

সম্পর্কিত

দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীতে ছয় মাসেই ৯২০০ বার সাইবার হামলা

দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীতে ছয় মাসেই ৯২০০ বার সাইবার হামলা

টেকসই ও মজবুত ফোন নিয়ে এল অপো এ৫, দাম কত

টেকসই ও মজবুত ফোন নিয়ে এল অপো এ৫, দাম কত

‘ক্ষতিকর ও অপমানজনক’ চ্যাট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করবে অ্যানথ্রপিকের ক্লদ

‘ক্ষতিকর ও অপমানজনক’ চ্যাট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করবে অ্যানথ্রপিকের ক্লদ

অস্ট্রেলিয়ায় হত্যা মামলায় এআইভিত্তিক ভুয়া তথ্য উপস্থাপন, আইনজীবীর ক্ষমাপ্রার্থনা

অস্ট্রেলিয়ায় হত্যা মামলায় এআইভিত্তিক ভুয়া তথ্য উপস্থাপন, আইনজীবীর ক্ষমাপ্রার্থনা