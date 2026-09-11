এআই দিয়ে জীবাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা—ঠেকিয়ে দিল অ্যানথ্রপিক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে জৈব অস্ত্র তৈরিতে সহায়তা নেওয়ার সম্ভাব্য চেষ্টা শনাক্ত করে তা প্রতিহত করার দাবি করেছে এআই নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘অ্যানথ্রপিক’। প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক ‘থ্রেট ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে’ বলা হয়েছে, তাদের এআই মডেল ব্যবহার করে এমন কিছু কর্মকাণ্ড শনাক্ত করা হয়েছে, যা জৈব অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা বাড়াতে পারে।
গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে অ্যানথ্রপিক জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত তাদের তিনটি মডেলের ‘ক্ষতিকর ব্যবহার’ ঠেকানো হয়েছে। এর মধ্যে সাইবার হামলা, প্রতারণা, নজরদারি, প্রভাব বিস্তার এবং অস্ত্র তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারের ঘটনা রয়েছে।
আজ শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিবিসি জানিয়েছে, জৈব অস্ত্র তৈরি-সংক্রান্ত ঘটনায় পাঁচটি কেস স্টাডি তুলে ধরেছে অ্যানথ্রপিক। প্রতিষ্ঠানটির ভাষ্যমতে, সীমিত নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকলে এই ধরনের এআই সক্ষমতা ‘বিপর্যয়কর পরিণতি’ ডেকে আনতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠানটি একই সঙ্গে উল্লেখ করেছে, জৈব অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে এমন তথ্যের কিছু অংশ টিকা বা রোগের চিকিৎসা উদ্ভাবনেও কাজে লাগতে পারে। ফলে বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল।
অ্যানথ্রপিকের থ্রেট ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান জ্যাকব ক্লেইন ‘নিউইয়র্ক টাইমস’-কে বলেন, বিষয়টি ‘অবিশ্বাস্যভাবে সূক্ষ্ম’। তাঁর মতে, অপব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণত কেউ সরাসরি ঘোষণা করে না যে, সে জৈব অস্ত্র তৈরি করতে চায়। বরং গবেষণা বা প্রযুক্তিগত সহায়তার আড়ালে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ড এগোতে পারে।
একই ধরনের আশঙ্কার কথা জানিয়েছে গুগলও। মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের ‘জেমিনি’ (Gemini) এআই ব্যবহার করে কেউ জৈব অস্ত্রের উপাদান তৈরির জন্য ধাপে ধাপে প্রযুক্তিগত নির্দেশনা পাওয়ার চেষ্টা করেছিল।
অ্যানথ্রপিকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাদের Claude মডেল রাশিয়াভিত্তিক সাইবার গোয়েন্দা তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত কিছু পক্ষ এবং ইরানের একটি প্রচারপ্রতিষ্ঠানও ব্যবহার করেছে। গত ৮ মাসে ভুয়া ডেটিং অ্যাপ, হোটেলের ওয়াই-ফাইভিত্তিক প্রতারণা থেকে শুরু করে ভিন্নমতাবলম্বীদের শনাক্ত করার নজরদারি ব্যবস্থাতেও এআই ব্যবহারের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে।
প্রতিবেদনে প্রচলিত অস্ত্রসংক্রান্ত ছয়টি ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, সশস্ত্র ড্রোন, বোমা ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও লক্ষ্য নির্ধারণ ব্যবস্থা তৈরিতে Claude ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।
এদিকে এআইয়ের দ্রুত অগ্রগতি নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে। মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স উন্নত এআই উন্নয়ন সাময়িকভাবে স্থগিত এবং কৃত্রিম সুপার ইন্টেলিজেন্স নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে OpenAI-এর প্রধান বিজ্ঞানী জাকুব পাচোকি শিল্পখাতকে নিরাপত্তাব্যবস্থা কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত স্বেচ্ছায় উন্নয়নের গতি কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
অ্যানথ্রপিক বলেছে, এসব ঘটনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড আরও ভালোভাবে শনাক্ত, প্রতিরোধ ও বন্ধ করার ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও প্রযুক্তি খাতের অংশীদারদের সঙ্গেও তারা তথ্য ভাগাভাগি করেছে।
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