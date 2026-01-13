Ajker Patrika
প্রযুক্তি

সিইএস-২০২৬: ৫ আলোচিত প্রযুক্তি

টি এইচ মাহির 
এলজির হোম রোবট
এলজির হোম রোবট

প্রযুক্তি নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত এবং বড় আয়োজন কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস শো (সিইএস)। এটি হলো প্রযুক্তির বাণিজ্যিক প্রদর্শনী, যা প্রতিবছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত হয়। পুরো বিশ্বের প্রযুক্তি উদ্ভাবকেরা এখানে আসেন তাঁদের অভিনব সব উদ্ভাবন নিয়ে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকেরা বাজারে পৌঁছানোর আগে এখানে নতুন প্রযুক্তি চালু ও প্রদর্শন করেন। সিইএস-২৬ অনুষ্ঠিত হয় চলতি বছরের ৬ থেকে ৯ জানুয়ারি; যেখানে সাড়া ফেলেছে নতুন কিছু প্রযুক্তি।

এলজির হোম রোবট

জনপ্রিয় দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠান এলজি সিইএস-২৬ আসরে সাড়া ফেলেছে তাদের হোম রোবট দিয়ে। দৈনন্দিন এবং গৃহস্থালির কাজকে সহজ করতে এলজির নতুন হোম রোবটের নাম ‘এলজি কোলিড’। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করবে এই রোবট। এই হোম রোবটের মানুষের মতো হাত রয়েছে, যা কাপড় ভাঁজ করা, জিনিসপত্র আনা এবং রান্নাঘরে সহায়তা করার মতো কাজগুলো করতে পারে। স্মার্ট হোম ইকোসিস্টেমের সঙ্গে একীভূত হতে এবং ভয়েস ও রুটিন বোঝার জন্য এই রোবট ডিজাইন করা হয়েছে। এর মূল অংশে রয়েছে মাথার মধ্যে একটি চিপসেট, যা রোবটের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে। এই রোবটের সঙ্গে রয়েছে একটি ডিসপ্লে, স্পিকার, ক্যামেরা এবং সেন্সর, যা অভিব্যক্তিপূর্ণ যোগাযোগ, প্রাকৃতিক কথাবার্তা এবং বুদ্ধিমান নেভিগেশন সক্ষম করে। এতে এলজির অ্যাফেকশনেট ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি আশপাশের পরিবেশ সার্বিকভাবে বুঝতে দারুণ সহায়তা করে।

লেনোভো লিজিয়ন প্রো রোলেবল
লেনোভো লিজিয়ন প্রো রোলেবল

লেনোভো লিজিয়ন প্রো রোলেবল

লেনোভো লিজিয়ন প্রো রোলেবল নতুন ধরনের গেমিং ল্যাপটপ। এটি সিইএস ২০২৬-এ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে দেখানো হয়। এই ল্যাপটপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো স্ক্রিন। সাধারণ অবস্থায় স্ক্রিনটি ১৬ ইঞ্চি। কি-বোর্ডের একটি বোতাম চাপলেই স্ক্রিনটি পাশে বাড়তে থাকে। তখন এটি প্রথমে ২১.৫ ইঞ্চি হয়। পুরোপুরি বাড়ালে স্ক্রিনটি ২৩.৮ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হয়। যাঁরা অনেক ভ্রমণ করেন এবং বড় স্ক্রিনে গেম খেলতে চান, তাঁদের জন্য এই ল্যাপটপ বেশ উপযোগী। বড় ডেস্কটপ মনিটর বহন না করেও বড় স্ক্রিনের সুবিধা পাওয়া যায়। গেম খেলা ছাড়াও এটি দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করে। ইন্টারনেট ব্রাউজ করা কিংবা একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে বড় স্ক্রিন খুবই সুবিধাজনক। এই ল্যাপটপ এখনো শুধু পরীক্ষামূলক মডেল। তবে এটি বাজারে আসবে কি না, তা নিশ্চিত নয়।

স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ড
স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ড

সিইএস-২০২৬-এ অন্যতম নজরকাড়া ডিভাইস ছিল স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ড। ভাঁজ করা ফোনের জগতে স্যামসাংয়ের নতুন সংযোজন এই ট্রাইফোল্ড। স্যামসাংয়ের আগের ফোল্ড সিরিজে যেখানে দুই প্যানেলের ডিসপ্লে ছিল, সেখানে এবার তিন প্যানেলের ডিসপ্লেযুক্ত ফোন আসছে। একটি ছোটখাটো প্রায় ল্যাপটপ সাইজের এই ফোনের পুরো ডিসপ্লে প্রায় ১০ ইঞ্চি। পকেটে এ রকম একটি ল্যাপটপ নিয়ে ঘোরা যাবে। কেননা এখানে ল্যাপটপের মতো মাল্টিটাস্কিং করা যাবে। স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট, ১৬ জিবি পর্যন্ত র‍্যাম এবং ১ টিবি স্টোরেজের সঙ্গে বাজারে আসবে এই ফোন।

পা-ওয়ালা রোবোটিক ভ্যাকুয়াম
পা-ওয়ালা রোবোটিক ভ্যাকুয়াম

পা-ওয়ালা রোবোটিক ভ্যাকুয়াম

প্রথমবারের মতো দুই চাকার পাসহ ভ্যাকুয়াম রোবট নিয়ে এসেছে রোবোরক নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এটির প্রদর্শনী করা হয়েছে সিইএস ২০২৬-এ। এই ভ্যাকুয়াম রোবট সাধারণ ভ্যাকুয়াম রোবট থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা এটি মানুষের মতো চলাচল করতে পারে। এ ছাড়া লাফ দেওয়া, নিচে নামা, ওপরে ওঠার মতো কাজও করে। সফটওয়্যার অংশে সারোস রোভার নামে এই রোবটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছে। বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে এটি সিঁড়ির ধাপ শনাক্ত করাসহ বাধাগুলো এড়িয়ে যেতে পারে। এভাবে অনেক বড় বাড়ি পর্যন্ত পরিষ্কার করতে পারে এই ভ্যাকুয়াম রোবট। তবে মজার ব্যাপার হলো, রোবোরক স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছে। রিয়াল মাদ্রিদের স্টেডিয়াম ও ড্রেসিংরুমেও দেখা যেতে পারে সিইএসে সাড়াজাগানো এই উদ্ভাবন।

নিউরালজিকস লংজিভিটি মিরর
নিউরালজিকস লংজিভিটি মিরর

নিউরালজিকস লংজিভিটি মিরর

নিউরালজিকস লংজিভিটি মিরর একটি স্মার্ট আয়না। এই আয়নার ভেতরে ক্যামেরা বসানো আছে। ক্যামেরা ও এআই একসঙ্গে কাজ করে শুধু মুখ দেখেই শরীরের নানা তথ্য বুঝতে পারে। এই আয়না মুখের গঠন বা চেহারা দেখে কাজ করে না। এটি মুখের ভেতরের রক্ত চলাচলের ধরন শনাক্ত করে। সেই তথ্য থেকে শরীরের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করে। এই আয়না দিয়ে হৃৎস্পন্দনের হার জানা যায়। এ ছাড়া শরীরের আসল বয়সও বোঝা যায়, অর্থাৎ আপনার শরীর বয়স অনুযায়ী ঠিকভাবে কাজ করছে কি না। এমনকি মানসিক অবস্থার সম্পর্কেও ধারণা দেয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় এটি বেশ সঠিক ফল দিয়েছে। তাই এটিকে খুবই বুদ্ধিমান এবং আধুনিক প্রযুক্তি বলা যায়।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিযুক্তরাষ্ট্রছাপা সংস্করণরোবট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

সম্পর্কিত

সিইএস-২০২৬: ৫ আলোচিত প্রযুক্তি

সিইএস-২০২৬: ৫ আলোচিত প্রযুক্তি

হারানো জিনিস খুঁজে পেতে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর উদ্ভাবন

হারানো জিনিস খুঁজে পেতে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর উদ্ভাবন

আকাশপথে স্টারলিংক: রেকর্ড গড়ল কাতার এয়ারওয়েজ

আকাশপথে স্টারলিংক: রেকর্ড গড়ল কাতার এয়ারওয়েজ

চ্যাটজিপিটিকে কীভাবে প্রশ্ন করবেন

চ্যাটজিপিটিকে কীভাবে প্রশ্ন করবেন