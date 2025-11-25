Ajker Patrika
প্রযুক্তি

মোবাইল ফোনের ডেটা খরচ যেভাবে কমাতে পারেন

ফিচার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের খরচ দিন দিন বাড়ছে। অনেক সময় ১ জিবি প্যাকেজ মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়। স্মার্টফোনের নানা ফিচারের কারণে এই অতিরিক্ত খরচ হয়। তবে কিছু সহজ নিয়ম মানলে আপনি মোবাইল ফোনের ডেটার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।

অ্যাপের ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা বন্ধ করুন

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসহ অনেক অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ডে ডেটা ব্যবহার করে। সেটিংসে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা ব্যবহার বন্ধ অপশন চালু করলে এই খরচ কমানো যায়। প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ফোনে ডেটা বন্ধ রাখাও খরচ কমাতে সাহায্য করবে।

হাই রেজল্যুশন ভিডিও এড়িয়ে চলুন

ভিডিওর মান যত বেশি হবে, ডেটা ব্যয় তত বেশি হয়। ডেটা বাঁচাতে রেজল্যুশন কমিয়ে ভিডিও দেখুন। এ ছাড়া ভিডিও ডাউনলোড না করা বা কম ডেটা ব্যয়ের মোড ব্যবহার করাও উপকারী।

অফলাইন মুড ব্যবহার করুন

অনেক অ্যাপেই অফলাইন সুবিধা আছে। যেমন গুগল ম্যাপে নির্দিষ্ট এলাকার মানচিত্র আগেই ডাউনলোড করে রাখা যায়। ইউটিউব ভিডিও ওয়াই-ফাইতে ডাউনলোড করে অফলাইনে দেখা সম্ভব।

ডেটার লিমিট ঠিক করুন

ফোনের সেটিংসে ডেটা লিমিট নির্ধারণ করে দিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহারের পর মোবাইল ডেটা ব্যবহার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ সরান

অনেক অ্যাপ ব্যবহার না করলেও ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকে। এতে ডেটা খরচ করে। তাই অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলো মোবাইল ফোন থেকে মুছে ফেলুন।

সূত্র: লাইফওয়ার

বিষয়:

ইন্টারনেটস্মার্টফোনমোবাইল ফোনতথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...