জেনসেনের বিদায়ে এআই অর্থনীতিতে অস্থিরতা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বিপ্লবের বড় কান্ডারি জেনসেন হুয়াং। তাঁর এনভিডিয়ার সিইও পদ থেকে পদত্যাগ বৈশ্বিক প্রযুক্তি খাতে বড় ধরনের ভূকম্পন তৈরি করেছে। চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ থাকা এক নারীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের জেরে এই পদত্যাগ। ৩৩ বছর পর তাঁর এই প্রস্থান এআই ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি সুস্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। সেটি হলো, প্রযুক্তিগত আধিপত্যের পাশাপাশি ভূরাজনৈতিক ও করপোরেট সুশাসন এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ।
এআই সার্কুলার ইকোনমি ও বিনিয়োগে ধীরগতি
এনভিডিয়া শুধু চিপ নির্মাতা নয়, এআই খাতের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারীও বটে। ওপেনএআই, অ্যানথ্রপিক, কোরউইভসহ বিভিন্ন স্টার্টআপ ও ডেটা সেন্টারে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ৯৯ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এবং আরও ৬১ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। জেনসেনের বিদায়ের পর সিএফও কোলেট ক্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি এখন নতুন আগ্রাসী বিনিয়োগের বদলে খরচ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণশীল অবস্থানে যেতে পারে। এনভিডিয়ার অর্থায়নে সামান্য ভাটা পড়লেও পুরো এআই ইকোসিস্টেম বড় ধরনের তারল্যসংকটে পড়বে।
নেতৃত্বের শূন্যতা ও বাজারের অস্থিরতা
জেনসেন হুয়াং ছিলেন এনভিডিয়ার একক চালিকাশক্তি। এই প্রতিষ্ঠানে কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তরসূরি পরিকল্পনা ছিল না। ফলে তাঁর বিদায়ের পরপরই এনভিডিয়ার শেয়ারদরে বড় পতন ঘটেছে। এআই জিপিইউ বাজারের প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণকারী এই প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত অস্থিরতা পুরো প্রযুক্তি খাতের গতি কমিয়ে দিতে পারে।
চিপ রপ্তানি এবং ভূরাজনৈতিক কড়াকড়ি
হুয়াং চীনে চিপ রপ্তানি নীতি শিথিল করার পক্ষে ছিলেন। তাঁর প্রস্থান প্রমাণ করে, মার্কিন প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকেরা এআই প্রযুক্তিকে এখন সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হিসেবে দেখছেন। ফলে ভবিষ্যতে চীনসহ বিভিন্ন দেশে উন্নত এআই চিপ রপ্তানিতে আরও কঠোর নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে পারে।
সব মিলিয়ে, এক ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল এআই অর্থনীতি এখন এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যা বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের গতিপথে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে।
সূত্র: বিবিসি, টেক ক্রাঞ্চ