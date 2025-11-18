Ajker Patrika
প্রযুক্তি

পথের সঙ্গী গুগল ম্যাপস

ফিচার ডেস্ক
প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে গুগল ম্যাপস শুধু একটি নেভিগেশন টুল নয়; বরং এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। অনলাইন বা অফলাইন যেকোনোভাবেই এখন গুগল ম্যাপ ব্যবহার করা যায়।

অফলাইন ম্যাপস

গুগল ম্যাপস ডাউনলোড করেও অফলাইনে ব্যবহার করা যায়। আপনাকে নেটওয়ার্ক সংযোগ ছাড়াই পথনির্দেশনা পেতে সহায়তা করে।

লাইভ ট্রাফিক আপডেট

গুগল ম্যাপস রিয়েল-টাইম ট্রাফিক আপডেট দিয়ে থাকে। এটি আপনাকে জানান দেবে কোন রাস্তায় যানজট বেশি এবং কোন পথে দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব।

স্ট্রিট ভিউ

স্ট্রিট ভিউ ফিচার ব্যবহার করে নির্দিষ্ট এলাকার রাস্তা ও ভবনগুলোর ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্য দেখা যায়, যা বিশেষ করে নতুন জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ সহায়ক।

রুট নির্বাচন

আপনি যখন গন্তব্য নির্ধারণ করেন, গুগল ম্যাপস তখন একাধিক রুট পর্যালোচনা করে দ্রুততম এবং কম যানবাহনেপূর্ণ পথ দেখাবে।

রিয়েল-টাইম লোকেশন শেয়ারিং

আপনার লাইভ লোকেশন বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন, যাতে তারা সহজে আপনাকে ট্র্যাক করতে পারে।

ভয়েস নেভিগেশন

চলাচলের সময় মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে না তাকিয়েও গুগল ম্যাপসের ভয়েস নেভিগেশন ফিচারের মাধ্যমে নির্দেশনা শোনা যায়।

পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তথ্য

বিভিন্ন বাস, ট্রেন ও অন্যান্য গণপরিবহনের রুট ও সময়সূচির তথ্য গুগল ম্যাপসে পাওয়া যায়, যা শহরের মধ্যে যাতায়াত সহজ করে তোলে।

নিকটবর্তী স্থানের সন্ধান

কাছাকাছি রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, হোটেল, দোকানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থান খুঁজে বের করতে গুগল ম্যাপস অত্যন্ত কার্যকর।

সূত্র: গুগল ব্লগ

স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজে স্পাইওয়্যার আক্রমণ

টি এইচ মাহির 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

স্যামসাং স্মার্টফোনে ল্যান্ডফল নামে নতুন একধরনের স্পাইওয়্যার শনাক্ত হয়েছে। এটি প্রথম ধরা পড়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। পরে জানা যায়, স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের একটি অজানা দুর্বলতাকে ব্যবহার করে প্রায় এক বছর ধরে এই স্পাইওয়্যার তথ্য চুরি করছিল। স্যামসাং নিজেও এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানত না। ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্রতিষ্ঠানটি সমস্যার সমাধান দেয় এবং নিরাপত্তা আপডেট প্রকাশ করে। এর আগপর্যন্ত মূলত গ্যালাক্সি সিরিজের মোবাইল ফোনগুলোতেই ল্যান্ডফল আক্রমণ চালানো হচ্ছিল।

পালো অল্টো নেটওয়ার্কসের ইউনিট ৪২-এর গবেষকেরা জানান, ল্যান্ডফল স্যামসাংয়ের জিরো ডে দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে আক্রান্ত ডিভাইসে গুপ্তচরবৃত্তি করছিল। আক্রমণের মূল কেন্দ্র ছিল স্যামসাংয়ের ইমেজ প্রসেসিং লাইব্রেরির একটি গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি। এমন ত্রুটির কারণে শুধু একটি ছবি পাঠিয়েই মোবাইল ফোনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব ছিল। ভুক্তভোগীর কোনো ক্লিক দরকার হতো না। আক্রমণকারীরা ডিএনজি বা ডিজিটাল নেগেটিভ ফাইলের ভেতরে ক্ষতিকর কোড ঢুকিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিত। কিন্তু ছবিটি খোলা না হলেও ল্যান্ডফল সক্রিয় হয়ে যেত।

ল্যান্ডফল সক্রিয় হলে আক্রমণকারী বিস্তৃত নজরদারি চালাতে পারে। স্পাইওয়্যারটিতে দুটি মডিউল থাকে, যা মোবাইল ফোনে এর স্থায়িত্ব ধরে রাখে এবং নজরদারির ক্ষমতা বাড়ায়। এটি অডিও কল রেকর্ড করতে পারে, মাইক্রোফোনের অডিও সংগ্রহ করতে পারে, স্মার্টফোনের লোকেশন ট্র্যাক করতে পারে। মোবাইল ফোনের ছবি, এসএমএস, কল লগ, ইনস্টল করা অ্যাপের তথ্য, সিমের ডেটা, আইএমইআই, এমনকি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেটাও চুরি করতে পারে।

ইউনিট ৪২-এর তদন্তে দেখা গেছে, ল্যান্ডফলের লক্ষ্যবস্তু ছিল বিশেষ করে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২২, এস২৩, এস২৪, জেড ফোল্ড ৪ এবং জেড ফ্লিপ ৪ মডেলগুলো। আক্রমণ বেশি দেখা গেছে ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও মরক্কোর মতো মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে। কে বা কারা এই স্পাইওয়্যার পরিচালনা করছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে ল্যান্ডফলের অবকাঠামো স্টিলথ ফ্যালকন নামে পরিচিত এক স্পাইওয়্যার হুমকি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে যায়। এই গোষ্ঠী আগে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করেছে।

স্যামসাং জানায়, তারা দেরিতে হলেও দুর্বলতা শনাক্ত করে এপ্রিলে একটি নিরাপত্তা প্যাচ প্রকাশ করেছে। তাই নিরাপদ থাকতে স্যামসাংয়ের সাম্প্রতিক সিকিউরিটি আপডেট ইনস্টল করা গুরুত্বপূর্ণ। অপরিচিত প্রেরকের মেসেজ ও ছবি এড়িয়ে চলা, মেসেজিং অ্যাপে অটোসেভ বন্ধ রাখা এবং সন্দেহজনক ফাইল স্ক্যানের জন্য অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ল্যান্ডফল সব ডিভাইসে গণহারে আক্রমণ না চালালেও অ্যান্ড্রয়েড ১৩ থেকে ১৫ চালিত মোবাইল ফোনগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ, সাইবার সিকিউর ফক্স

এনইআইআর

অবৈধ মোবাইল ফোনের দিন শেষ!

জুবাইর আল হাদী
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ৩৭
অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন ব্যবহার রোধ এবং টেলিযোগাযোগ খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে চালু হতে যাচ্ছে এনইআইআর ব্যবস্থা। এটি চালু হলে দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে নিবন্ধনবিহীন, চুরি হওয়া কিংবা আমদানি অননুমোদিত মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। এ রকম একটি ঘোষণা দিয়েছে সরকার। এই খবর শোনার পর অনেকে বেশ চিন্তিত। ভাবছেন, আমার মোবাইল ফোনটিও কি বন্ধ হয়ে যাবে? অথবা হাতের মোবাইল ফোন সেটটি কি নিবন্ধিত? কিছু বিষয় জেনে নিন, তাতে আপনার দুশ্চিন্তা বন্ধ দূর হবে।

এনইআইআর কী

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার বা এনইআইআর হলো এমন একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস, যেখানে দেশের সব বৈধ মোবাইল ফোনের আইএমইআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি) নম্বর সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিটি সেটের নিজস্ব আইএমইআই নম্বরই তার ‘ডিজিটাল পরিচয়পত্র’। এই নম্বর যদি সরকার অনুমোদিত ডেটাবেইসে নিবন্ধিত না থাকে, তাহলে সেটি কোনো মোবাইল ফোন অপারেটরের নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারবে না।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) মতে, এনইআইআর ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু বৈধ মোবাইল ফোনই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হবে। ফলে চুরি হওয়া কিংবা অবৈধভাবে আমদানি করা মোবাইল ফোন আর ব্যবহারযোগ্য থাকবে না।

কোন ধরনের ফোন বন্ধ হবে

বিটিআরসির তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখনো বিপুলসংখ্যক অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেক ফোন বিদেশ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আনা, কিছু উপহার পাওয়া, আবার কিছু নকল ব্র্যান্ড বা ক্লোন মডেল। এনইআইআর চালু হলে এসব অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন ক্রমে নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেটি চালু থাকলেও তা দিয়ে কল করা বা ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না। তবে আতঙ্কের কিছু নেই। যাঁরা বৈধভাবে মোবাইল ফোন কিনেছেন; কিন্তু এখনো নিবন্ধন করেননি, তাঁরা ১৬ ডিসেম্বরের আগপর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন। বিটিআরসি শিগগির এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রক্রিয়া ঘোষণা করবে।

আপনার মোবাইল ফোন নিবন্ধিত কি না, বুঝবেন যেভাবে আইএমইআই নম্বর (যা পাওয়া যায় *# 06# ডায়াল করলে) লিখে এসএমএস পাঠাতে হবে ১৬০০২ নম্বরে, ফরম্যাট হবে KYD <space> IMEI নম্বর।

উত্তরে জানিয়ে দেওয়া হবে, আপনার ফোনটি বৈধ বা নিবন্ধিত নাকি অনিবন্ধিত।

কেন দরকার এই ব্যবস্থা

আমদানির পাশাপাশি ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন উৎপাদনের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় ১৭টি কারখানা দেশে মোবাইল ফোন উৎপাদন করছে। বাজারের ৬০ শতাংশ এখনো অবৈধ মোবাইল ফোনের দখলে। এতে বাংলাদেশ রাজস্ব হারাচ্ছে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে, বাংলাদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার ফোন চুরি হয়। সেগুলোর বেশির ভাগ আবার বিক্রি হয় বা ক্লোন করা মডেল হিসেবে বাজারে আসে। এই অবৈধ বাজার আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি নিরাপত্তাঝুঁকিও সৃষ্টি করে।

এনইআইআর চালু হয়ে গেলে চুরি হওয়া মোবাইল ফোন ট্র্যাক করা সহজ হবে। সেই সঙ্গে অবৈধ আমদানিকারকদের দৌরাত্ম্য অনেকটা কমে যাবে।

ব্যবসায় ভোক্তার প্রভাব

মোবাইল ফোন বিক্রেতারা মনে করছেন, শুরুতে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এটি বাজারে স্বচ্ছতা ও আস্থা ফিরিয়ে আনবে। ভোক্তাদের জন্য এটি নিশ্চয়তা দেবে, যে মোবাইল ফোন তাঁরা কিনছেন, সেটি আসল ও নিরাপদ।

এখন উপায়

বিটিআরসি জানিয়েছে, ১৬ ডিসেম্বরের পর কোনো অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন আর নেটওয়ার্কে কাজ করবে না। তাই যাঁরা বিদেশ থেকে আনানো, উপহার পাওয়া কিংবা পুরোনো কোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন, তাঁদের দ্রুত নিজের মোবাইল ফোনের আইএমইআই নম্বর যাচাই করে প্রয়োজনে নিবন্ধন করে নিতে হবে।

ডেটা সেন্টারের তাপে গরম হচ্ছে শোয়ার ঘর, কমছে গ্যাসের খরচ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৫
বাড়ির উঠানে বা গ্যারেজে রাখা একটি ছোট ডেটা সেন্টার (কম্পিউটার সার্ভার) ব্যবহার করে নিজেদের ঘর গরম রাখার এক যুগান্তকারী প্রকল্প শুরু হয়েছে যুক্তরাজ্যে। এসেক্সের এক দম্পতি এই প্রকল্পের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহারকারী। এভাবে তাঁরা মাসিক জ্বালানি বিল প্রায় ১০ গুণ কমাতে সক্ষম হয়েছেন।

ব্রেইন্ট্রির কাছে বসবাসকারী টরেন্স (৭৬) ও লেসলি ব্রিজেস (৭৫) দম্পতি তাঁদের পুরোনো গ্যাস বয়লারের পরিবর্তে ‘হিটহাব’ নামের একটি ছোট ডেটা সেন্টার স্থাপন করেছেন। এই ডেটা সেন্টারে পাঁচ শতাধিক কম্পিউটার রয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থা চালুর পর তাঁদের মাসিক জ্বালানি বিল ৩৭৫ পাউন্ড থেকে কমে মাত্র ৪০ থেকে ৬০ পাউন্ডে দাঁড়িয়েছে।

ডেটা সেন্টার হলো মূলত বিপুলসংখ্যক কম্পিউটারের সমষ্টি। কম্পিউটারগুলো ডেটা প্রক্রিয়া করার সময় প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করে। ‘হিটহাব’ সেই তাপ ধারণ করে তেলে। সেই তেল একটি ক্লোজড-লুপ সিস্টেমের (চক্রাকার) মাধ্যমে ব্রিজেস দম্পতি পানি ও ঘর গরম করার সিস্টেমে তাপ স্থানান্তর করেন।

অবসরপ্রাপ্ত রয়্যাল এয়ারফোর্স সার্জেন্ট টরেন্স ব্রিজেস বলেন, তাঁর স্ত্রী লেসলি মেরুদণ্ডের সমস্যায় ভোগেন এবং ঠান্ডা লাগলে তাঁর প্রচণ্ড ব্যথা হয়। তাই বাড়ি উষ্ণ রাখাটা তাঁদের জন্য জরুরি। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘এটা সত্যিই দুর্দান্ত। আমরা এই ট্রায়ালের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় খুবই খুশি। হিটিং সিস্টেমে কোনো ত্রুটি নেই—আগের ব্যবস্থার তুলনায় এটি শতভাগ উন্নত।’

হিটহাব সিস্টেমটি তৈরি করেছে থার্মিফাই নামের একটি সংস্থা। এটি ইউকে পাওয়ার নেটওয়ার্কসের শিল্ড প্রকল্পের একটি অংশ। তাদের লক্ষ্য হলো স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোকে পরিবেশবান্ধব ‘নেট জিরো’ ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত করার উদ্ভাবনী উপায় খুঁজে বের করা। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ব্রিজেস দম্পতির বাড়িতে সোলার প্যানেল ও একটি ব্যাটারি স্থাপন করা হয়েছে। এতে তাঁদের আরও বেশি সাশ্রয় হচ্ছে।

থার্মিফাইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ট্রেভিস থিউন বলেন, তাঁদের লক্ষ্য ছিল এমন একটি ব্যবস্থা ডিজাইন করা, যা একই সঙ্গে ‘পরিবেশবান্ধব’ ও ‘সাশ্রয়ী’ জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, এই পদ্ধতিতে ‘কম বা বিনা মূল্যে পরিবেশবান্ধব ও কার্বনমুক্ত তাপ’ পাওয়া যায়, কারণ, তাপ উৎপন্নকারী বিদ্যুতের বিল অন্য কেউ (ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ক্লায়েন্ট) পরিশোধ করে।

প্রকল্পটি বর্তমানে পাইলট পর্যায়ে রয়েছে। থার্মিফাই আশা করছে, ভবিষ্যতে এটি একটি ‘রিমোট ও ডিস্ট্রিবিউটেড’ ডেটা সেন্টারের অংশ হবে। এ ধরনের ডেটা সেন্টার বহু ইউনিটে বিভক্ত হয়ে গ্রাহকদের ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করবে। যদিও এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়নি, তবে এটি অ্যাপ বা বড় ডেটা বিশ্লেষণের মতো কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম।

ব্রিজেস দম্পতির আবাসন সরবরাহকারী ইস্টলাইট কমিউনিটি হোমসও এই প্রকল্পের অংশ। ইস্টলাইটের ড্যানিয়েল গ্রিনউড আশা প্রকাশ করেছেন, প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে আরও ৫০টি বাড়িতে হিটহাব স্থাপন করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, আধুনিক বিশ্বে ডেটা সেন্টারগুলোর বিদ্যুৎ ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। অনুমান করা হয়, যুক্তরাজ্যের মোট বিদ্যুতের প্রায় ২ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যবহার করে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ডেটা সেন্টারগুলো। ২০৩০ সালের মধ্যে এই চাহিদা চার গুণ বাড়তে পারে।

অবশ্য ডেটা সেন্টার থেকে উৎপন্ন তাপকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে—এমন প্রতিষ্ঠান থার্মিফাই একা নয়, ডেভনের একটি সুইমিং পুল বর্তমানে ওয়াশিং মেশিনের আকারের একটি ‘ডিজিটাল বয়লার’ দিয়ে গরম করা হচ্ছে। এ ছাড়া ক্যামব্রিজশায়ারেও একটি সৌরবিদ্যুৎচালিত ডেটা সেন্টার ও ডিস্ট্রিক্ট হিট নেটওয়ার্ক তৈরির প্রস্তাব রয়েছে।

মাইক্রোসফটও একটি পরীক্ষামূলক আন্ডারওয়াটার ডেটা সেন্টার নিয়ে কাজ করেছে (প্রজেক্ট ন্যাটিক)। তারা ৮৫০টির বেশি সার্ভার সমুদ্রের তলদেশে স্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) হিসাব অনুসারে, ডেটা সেন্টারগুলো তাদের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৩০ শতাংশ ব্যয় করে কুলিং বা ঠান্ডা করার কাজে।

এআই শক্তিশালী করতে ৪০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে গুগল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে নতুন ক্লাউড কম্পিউটিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামো নির্মাণে ২০২৭ সালের মধ্যে ৪০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে গুগল। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঙ্গরাজ্যে প্রযুক্তি খাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বড় বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখল কোম্পানিটি।

গত শুক্রবার গুগল জানায়, উত্তর টেক্সাসে নতুন ডেটা সেন্টার ক্যাম্পাস তৈরিতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে টেক্সাসে তাদের কার্যক্রম থাকলেও এ বিনিয়োগের মাধ্যমে উপস্থিতি আরও ব্যাপক হবে।

এক বিবৃতিতে গুগল জানিয়েছে, ‘টেক্সাসে আমাদের নতুন বিনিয়োগ রাজ্যের কর্মশক্তি ও অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে এআই নেতৃত্ব ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ভিত্তি নিশ্চিত করবে।’

টেক্সাসের অনিয়ন্ত্রিত জ্বালানি বাজার এবং নবায়নযোগ্য শক্তির বিস্তৃত ব্যবহার ডেটা সেন্টার স্থাপনের জন্য রাজ্যটিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তবে ডেটা সেন্টারের বাড়তি বিদ্যুৎ চাহিদা স্থানীয় গ্রিডের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে—বিশেষ করে ২০২১ সালের ভয়াবহ শীতঝড়ে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের পর থেকে এ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

টেক্সাসে বিশ্বের বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বড় ধরনের বিনিয়োগ করছে। ওপেনএআই তাদের উচ্চাভিলাষী ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ‘স্টারগেট’ প্রকল্পের কেন্দ্র হিসেবে টেক্সাসের অ্যাবিলিনকে বেছে নিয়েছে। ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটা ফোর্ট ওয়ার্থে ডেটা সেন্টার নির্মাণে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। টেসলা ২০২১ সালে সদর দপ্তর অস্টিনে সরিয়ে সেখানে বিশাল কারখানা তৈরি করেছে। ওরাকলও একইভাবে সদর দপ্তর অস্টিনে নিয়েছে। আর স্যামসাং টেক্সাসের টেলর শহরে ১৭ বিলিয়ন ডলারের সেমিকন্ডাক্টর কারখানা স্থাপন করছে।

ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎ চাপ মোকাবিলায় গুগল তার প্রতিশ্রুত ৩০ মিলিয়ন ডলারের ‘এনার্জি ইমপ্যাক্ট ফান্ড’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। এই তহবিল স্থানীয় জ্বালানি উদ্যোগকে সহায়তা করবে এবং সম্প্রদায়ের জ্বালানি দক্ষতা বাড়াতে কাজ করবে। গুগল আরও জানিয়েছে, তাদের প্রকল্পের কারণে গ্রিডে নতুন জ্বালানি সম্পদ যুক্ত করা ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় কোম্পানিটিই বহন করবে।

সাম্প্রতিক আর্থিক প্রতিবেদনে গুগল জানিয়েছে, ২০২৫ সালে তাদের মূলধনি ব্যয় দাঁড়াতে পারে ৯১-৯৩ বিলিয়ন ডলার, যা ডেটা সেন্টার ও কম্পিউটিং শক্তিতে ব্যাপক বিনিয়োগের প্রতিফলন—এআই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে যা প্রয়োজনীয়।

