ডিসপ্লেসহ মেটার নতুন স্মার্ট গ্লাস

ফিচার ডেস্ক  
মেটা তাদের নতুন স্মার্ট গ্লাস ‘মেটা রে-বেন ডিসপ্লে গ্লাস’ সম্প্রতি উন্মোচন করল। ব্যবহারকারীরা নতুন এই চশমার সাহায্যে চোখের সামনেই নোটিফিকেশন দেখতে পারবেন, টেক্সট মেসেজের জবাব দেওয়ার সুবিধা পাবেন এবং কল রিসিভ করার সুযোগও মিলছে। এর ডান লেন্সে ছোট একটি ডিসপ্লে যুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া রিস্টব্যান্ড কন্ট্রোলার হাতের ইশারা শনাক্ত করে কমান্ড গ্রহণ করবে। এই চশমার দাম ৭৯৯ ডলার। এটি ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বাজারে পাওয়া যাবে।

প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, মেটা গুগল ও ওপেনএআইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য এই খাতে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এটি মেটার ২০২৭ সালের ‘ওরিয়ন’ প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ।

সূত্র: সিএনবিসি

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণমেটা
