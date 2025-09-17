Ajker Patrika
কলেজছাত্রের হাতে গ্রোক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন মাস্কের এক্সএআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চলতি বছরের জানুয়ারিতে এক্সএআইতে যোগ দেন দিয়েগো পাশিনি। ছবি: সংগৃহীত
ব্যাপক ছাঁটাই ও নেতৃত্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ইলন মাস্কের এক্সএআইয়ের ডেটা অ্যানোটেশন দল। এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ‘গ্রোক’ প্রশিক্ষণ দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে মাত্র আট মাস আগে যোগ দেওয়া এক কলেজছাত্রের হাতে।

২০২৩ সালে হাইস্কুল পাস করা বর্তমানে এক্সএআইয়ের ডেটা অ্যানোটেশন দলের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন দিয়েগো পাশিনি। এই দল গ্রোককে বাস্তব বিশ্বের তথ্য বুঝতে সাহায্য করার জন্য ডেটা লেবেলিং, শ্রেণিবিন্যাস ও বিশ্লেষণের কাজ করে থাকে।

কিছুদিন আগে প্রথম ধাপে অন্তত ৯ জন উচ্চপদস্থ কর্মীর স্ল্যাক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ১২ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটি একসঙ্গে ৫০০-এর বেশি কর্মীকে ছাঁটাই করে।

উল্লেখ্য, স্ল্যাক (Slack) হলো একটি অনলাইন মেসেজিং এবং দলের যোগাযোগ রক্ষার টুল, যা অফিস বা কর্মস্থলে সহকর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ, ফাইল শেয়ারিং, আলোচনা এবং কাজের সমন্বয় সহজ করতে ব্যবহৃত হয়।

১৫ সেপ্টেম্বরের এক মিটিংয়ে অবশিষ্ট কর্মীদের পাশিনি বলেন, আর কোনো ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নেই। তবে কয়েক দিনের মধ্যে আরও ১০০ জনের বেশি কর্মী ছাঁটাই হন বলে জানান ৩ কর্মী।

বর্তমানে এই দলের সদস্যসংখ্যা ৯০০-এর মতো, যেখানে ছাঁটাইয়ের আগে ছিল প্রায় ১ হাজার ৫০০ জন।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে এক্সএআইতে যোগ দেন দিয়েগো পাশিনি। তিনি সান ফ্রান্সিসকোতে আয়োজিত এক এক্সএআই হ্যাকাথনে জয়ী হন। হ্যাকাথনে তাঁর সঙ্গে থাকা আরও দুজন পরে এক্সএআই ও টেসলায় চাকরি পান।

উল্লেখ্য, হ্যাকাথন একটি প্রতিযোগিতামূলক ও সহযোগিতামূলক ইভেন্ট, যেখানে প্রোগ্রামার, সফটওয়্যার ডেভেলপার, ডিজাইনার, ডেটা সায়েন্টিস্ট, প্রোডাক্ট ম্যানেজারসহ প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট লোকজন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে (সাধারণত ২৪-৭২ ঘণ্টা) নতুন কোনো সফটওয়্যার, অ্যাপ বা প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান তৈরি করে।

লিংকডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ায় কম্পিউটার সায়েন্স ও ইকোনমিকস নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন পাশিনি। তবে বর্তমানে তিনি পড়াশোনা থেকে বিরতি নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর শিক্ষার্থী পরিচয় নিশ্চিত করতে অস্বীকৃতি জানায়।

পাশিনি ‘কনট্রারি’ নামের একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের ২০২৪ সালের ফেলো ছিলেন, যারা অ্যান্ডুরিল ও রিপ্লিটের মতো কোম্পানির সঙ্গে কাজ করেছে। তাঁর প্রোফাইলে লেখা, ‘রোবোটিকস ও হার্ড টেক স্টার্টআপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আশাবাদী।’

নিউ জার্সির দ্য পিংরি স্কুল থেকে পাশিনি ২০২৩ সালে গ্র্যাজুয়েট হন। ওই স্কুলের বার্ষিক টিউশন ৪৭ হাজার ডলারের বেশি। তিনি সেখানে রোবোটিকস দলের সদস্য ছিলেন এবং ২০২২ সালে এমআইটিতে ড্রোন-সংক্রান্ত গবেষণা উপস্থাপন করেন।

মাস্কের ঘনিষ্ঠ তরুণদের উত্থান

সেপ্টেম্বরের শুরুতে পাশিনি এক্সে মাস্ককে সমর্থন করে পোস্ট দিলে মাস্ক তাঁকে ফলো করা শুরু করেন। তিনি লেখেন, ‘অর্ধেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও জানে মাস্কের সব কোম্পানি এখনো শৈশব পর্যায়ে।’

গিটহাবে পাশিনি মাস্কের নেটওয়ার্কের অনেককে ফলো করেন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন টেসলার সাবেক এআই পরিচালক আন্দ্রেজ কারপাথি, টুইটারের অধিগ্রহণকালে কাজ করা জর্জ হটজ ও মাস্কের ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সির (ডজ) তরুণ কর্মী লুক ফারিটর।

ডজের ফারিটর ছাড়াও ১৯ বছর বয়সী এডওয়ার্ড কোরিস্টিনসহ ১৯ থেকে ২৪ বছর বয়সী আরও অন্তত পাঁচজন তরুণ কর্মী কাজ করছেন।

ছাঁটাইয়ের আগে স্ল্যাকে একটি ঘোষণা দিয়ে পাশিনি জানান, কর্মীদের একটি টেস্ট সিরিজে মনোযোগ দিতে হবে, যা এক্সএআইতে তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। এর পর থেকে একাধিক কর্মী একে একে একেকটি মিটিংয়ে ডাক পেতে থাকেন, যেখানে তাঁদের কাজের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়।

পুরোনো দলের নেতা ছিলেন এক অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক। তিনি টেসলায় এক দশক ধরে অটোপাইলট ডেটা অ্যানোটেশন টিমে কাজ করেছিলেন। তাঁর তুলনায় পাশিনির কম বয়স ও অভিজ্ঞতা নিয়ে দলে প্রশ্ন ওঠে।

দুজন কর্মী স্ল্যাকে পাশিনিকে নিয়ে সমালোচনা করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় বলে স্ক্রিনশট ঘিরে দাবি করেছেন একাধিক কর্মী।

তথ্যসূত্র: বিজনেস ইনসাইডার

