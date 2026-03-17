ঈদের আগে গুগল ড্রাইভ খালি করে নিন

ঈদের আনন্দময় মুহূর্তগুলো ধরে রাখতে প্রচুর ছবি তোলা এবং ভিডিও করা হবে। কিন্তু গুগল ড্রাইভের সীমিত জায়গা পূর্ণ হয়ে গেলে সেই বিশেষ স্মৃতিগুলো সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই গুগল ড্রাইভের স্টোরেজ খালি করে ফেলুন। এ জন্য কিছু টিপস অনুসরণ করতে পারেন—
ড্রাইভের জায়গা খালি করার জন্য প্রথমেই ট্র্যাশ ফোল্ডার থাকা সব ফাইল স্থায়ীভাবে মুছে ফেলুন।
ড্রাইভের স্টোরেজ মেনু থেকে ফাইলগুলো আকার অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া অপ্রয়োজনীয় বড় ফাইলগুলো নির্বাচন করে মুভ টু বিন করে দিন।
কোনো বড় ফাইল রাখতে চাইলে তা জিপ বা আরএআর ফরম্যাটে আপলোড করুন।অপ্রয়োজনীয় ভিডিও মুছে ফেলুন অথবা গুরুত্বপূর্ণ হলে সেগুলো কম্পিউটারে ডাউনলোড করে ড্রাইভ থেকে সরিয়ে ফেলুন।
জি-মেইলের সার্চ বারে ‘has:attachment larger:10M’ লিখে সার্চ দিলে দেখা যাবে, ১০ মেগাবাইটের বড় মেইলগুলো চলে আসবে। অপ্রয়োজনীয় মেইলগুলো অ্যাটাচমেন্টসহ ডিলিট করে দিতে হবে।
হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও অনেক জায়গা দখল করে। এটি বন্ধ করতে ফোনের Settings> Chats> Chat Backup> Include Videos অপশনটি বন্ধ করে দিন।
ফোনের গ্যালারির সব ছবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুগল ফটোজে সেভ হওয়া বন্ধ রাখুন।
গুগল স্টোরেজ ম্যানেজার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দেখুন, কোন ফাইল কতটুকু জায়গা নিচ্ছে। এরপর অপ্রয়োজনীয় স্প্যাম ই-মেইল এবং পুরোনো ব্যাকআপ সহজে এখান থেকে মুছে ফেলা যায়।
রাজশাহীর একটি হাসপাতালে গত বছর অদ্ভুত এক মুহূর্ত এসেছিল। রোগীর এক্স-রে রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে চিকিৎসক যা ধরতে পারেননি, একটি সফটওয়্যার সেটা ধরে ফেলল চোখের পলকে। চিকিৎসক অবাক হলেন না। শুধু বললেন, ‘এটাই এখন সময়ের দাবি।’৪ মিনিট আগে
স্মার্টফোন ও প্রযুক্তিশিল্পে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। স্মার্টফোনকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যাচ্ছে। কোথাও স্মার্টফোনে ড্রোন ব্যবস্থা, কোথাও লুকানো ক্যামেরা। আবার কোনো কোনো স্মার্টফোনে দেখা মিলছে কুলিং ফ্যান। তবে এবার দেখা মিলল সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু।৩৪ মিনিট আগে
মহাকাশবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে ২০২২ সালের একটি পরীক্ষার মাধ্যমে। সে বছর নাসা পৃথিবী সুরক্ষার পরীক্ষা হিসেবে একটি গ্রহাণুর ওপর মহাকাশযান আছড়ে ফেলেছিল। এরপর সাম্প্রতিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ বলছে, এই অভিযানের প্রভাব তাদের প্রাথমিক ধারণার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী।১ ঘণ্টা আগে
ঈদের ছুটিতে আমরা সবাই কমবেশি ঘুরতে যাই। মেহমানদারি, নতুন পোশাক আর সুন্দর সব লোকেশনে ছবি তোলা ও ভিডিও করা ছাড়া ঈদের আনন্দ যেন অপূর্ণ থেকে যায়। তবে ছবি তুললেই তো আর হলো না। সেগুলোকে সুন্দরভাবে এডিট করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে শেয়ার করার জন্য চাই জুতসই কিছু টুল।২ ঘণ্টা আগে