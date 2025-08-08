বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ বিনা মূল্যে পাবেন উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা

অনলাইন ডেস্ক
ওপেনএআইয়ের বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ মডেল সবার জন্য বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ। মাইক্রোসফট ঘোষণা করেছে, তাদের কো-পাইলট ব্যবহারকারীরা এই অত্যাধুনিক এআই মডেল বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।
মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, ওপেনএআই-এর ‘এ পর্যন্ত সেরা এআই মডেল’ জিপিটি-৫ সরাসরি বিভিন্ন মাইক্রোসফট এআই পণ্যে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত করা হচ্ছে, যার মধ্যে মাইক্রোসফট কো-পাইলটও রয়েছে। এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে।
বর্তমানে কো-পাইলট মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিন বিং, ব্রাউজার মাইক্রোসফট এজ এবং এমনকি আউটলুক-সহ প্রায় সব মাইক্রোসফট পণ্যের সঙ্গেই সংযুক্ত। উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা মাইক্রোসফট স্টোর থেকে কো-পাইলট অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারবেন। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে এআই ব্যবহার করে ওয়েব সার্চ, কনটেন্ট তৈরি এবং আরও অনেক কাজ করতে পারবেন।
এ ছাড়া ‘copilot. microsoft. com’ এই ওয়েব ঠিকানায় গিয়ে এখনই এটি ব্যবহার করা যাবে। কো-পাইলটে জিপিটি-৫ ব্যবহার করতে হলে সার্চ কোয়েরি বক্সের ড্রপ-ডাউন মেনুতে ক্লিক করলেই হবে।
মাইক্রোসফট বলছে, ওপেনএআই-এর এখন পর্যন্ত সেরা এআই সিস্টেম জিপিটি-৫। তাদের বিভিন্ন পণ্যে এটি যুক্ত করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। এটি তাদের প্ল্যাটফর্ম জুড়ে নতুন রিজনিং সক্ষমতা এবং কোডিং ও চ্যাটে উন্নতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। অ্যাজুর প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষিত জিপিটি-৫-এ ওপেনএআই-এর সর্বশেষ রিজনিং মডেলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
মাইক্রোসফট আরও জানিয়েছে, ‘৩৬৫ কো-পাইলট বিজনেস’ এবং ‘কো-পাইলট কনজিউমার’ উভয় গ্রাহকই সংশ্লিষ্ট অ্যাপগুলোর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জিপিটি-৫ ব্যবহার করতে পারবেন। ধারণা করা হচ্ছে, জিপিটি-৫ পূর্ববর্তী মডেলগুলোর চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক উত্তর দিতে পারে। এটি প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং মানুষের ভাষার সূক্ষ্মতা আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে।
মাইক্রোসফট জিপিটি-৫ তাদের প্রোগ্রামিং অ্যাপ্লিকেশন, যেমন গিটহাব এবং ভিজ্যুয়াল স্টুডিওতেও যুক্ত করছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা আরও কার্যকরভাবে কাজ স্বয়ংক্রিয় করতে পারবেন। অ্যাজুর এআই ফাউন্ড্রিও আজ থেকে জিপিটি-৫ পাবে, যা এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড নিরাপত্তা, সম্মতি এবং গোপনীয়তা সুরক্ষা দেবে।
মাইক্রোসফট ৩৬৫ কো-পাইলট ব্যবহার করে, জিপিটি-৫ (অনুমতি সাপেক্ষে) ই-মেল, ডকুমেন্ট এবং ফাইলে প্রবেশ করতে পারে এবং সেই ডেটার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে ও কাজ সম্পাদন করতে পারে। কাস্টম এজেন্ট তৈরির জন্য কো-পাইলট স্টুডিওতে জিপিটি-৫ যুক্ত করা হবে। এটিকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহারকারীর ইনপুট প্রয়োজন এমন কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
ওপেনএআই-এর সিইও স্যাম অল্টম্যান দীর্ঘদিন ধরেই জিপিটি-৫ এর উন্নয়ন নিয়ে কথা বলে আসছিলেন। এটি পূর্ববর্তী মডেলের তুলনায় আরও বেশি কার্যকর, দক্ষ এবং ব্যবহারবান্ধব বলে দাবি করা হচ্ছে।
প্রাথমিক ব্যবহারকারীদের মতে, জিপিটি-৫ পূর্ববর্তী মডেলগুলোর, বিশেষ করে কো-পাইলটের নিজস্ব কিছু সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আগে কো-পাইলট ডেটা টেবিলযুক্ত বড় স্ক্রিনশট পার্স করতে সমস্যায় পড়ত, কিন্তু জিপিটি-৫-এর ক্ষেত্রে এমন কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না এবং এটি অনেক দ্রুত কাজ করছে।
ওপেনএআইয়ের বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ মডেল সবার জন্য বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ। মাইক্রোসফট ঘোষণা করেছে, তাদের কো-পাইলট ব্যবহারকারীরা এই অত্যাধুনিক এআই মডেল বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।
মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, ওপেনএআই-এর ‘এ পর্যন্ত সেরা এআই মডেল’ জিপিটি-৫ সরাসরি বিভিন্ন মাইক্রোসফট এআই পণ্যে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত করা হচ্ছে, যার মধ্যে মাইক্রোসফট কো-পাইলটও রয়েছে। এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে।
বর্তমানে কো-পাইলট মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিন বিং, ব্রাউজার মাইক্রোসফট এজ এবং এমনকি আউটলুক-সহ প্রায় সব মাইক্রোসফট পণ্যের সঙ্গেই সংযুক্ত। উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা মাইক্রোসফট স্টোর থেকে কো-পাইলট অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারবেন। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে এআই ব্যবহার করে ওয়েব সার্চ, কনটেন্ট তৈরি এবং আরও অনেক কাজ করতে পারবেন।
এ ছাড়া ‘copilot. microsoft. com’ এই ওয়েব ঠিকানায় গিয়ে এখনই এটি ব্যবহার করা যাবে। কো-পাইলটে জিপিটি-৫ ব্যবহার করতে হলে সার্চ কোয়েরি বক্সের ড্রপ-ডাউন মেনুতে ক্লিক করলেই হবে।
মাইক্রোসফট বলছে, ওপেনএআই-এর এখন পর্যন্ত সেরা এআই সিস্টেম জিপিটি-৫। তাদের বিভিন্ন পণ্যে এটি যুক্ত করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। এটি তাদের প্ল্যাটফর্ম জুড়ে নতুন রিজনিং সক্ষমতা এবং কোডিং ও চ্যাটে উন্নতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। অ্যাজুর প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষিত জিপিটি-৫-এ ওপেনএআই-এর সর্বশেষ রিজনিং মডেলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
মাইক্রোসফট আরও জানিয়েছে, ‘৩৬৫ কো-পাইলট বিজনেস’ এবং ‘কো-পাইলট কনজিউমার’ উভয় গ্রাহকই সংশ্লিষ্ট অ্যাপগুলোর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জিপিটি-৫ ব্যবহার করতে পারবেন। ধারণা করা হচ্ছে, জিপিটি-৫ পূর্ববর্তী মডেলগুলোর চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক উত্তর দিতে পারে। এটি প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং মানুষের ভাষার সূক্ষ্মতা আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে।
মাইক্রোসফট জিপিটি-৫ তাদের প্রোগ্রামিং অ্যাপ্লিকেশন, যেমন গিটহাব এবং ভিজ্যুয়াল স্টুডিওতেও যুক্ত করছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা আরও কার্যকরভাবে কাজ স্বয়ংক্রিয় করতে পারবেন। অ্যাজুর এআই ফাউন্ড্রিও আজ থেকে জিপিটি-৫ পাবে, যা এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড নিরাপত্তা, সম্মতি এবং গোপনীয়তা সুরক্ষা দেবে।
মাইক্রোসফট ৩৬৫ কো-পাইলট ব্যবহার করে, জিপিটি-৫ (অনুমতি সাপেক্ষে) ই-মেল, ডকুমেন্ট এবং ফাইলে প্রবেশ করতে পারে এবং সেই ডেটার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে ও কাজ সম্পাদন করতে পারে। কাস্টম এজেন্ট তৈরির জন্য কো-পাইলট স্টুডিওতে জিপিটি-৫ যুক্ত করা হবে। এটিকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহারকারীর ইনপুট প্রয়োজন এমন কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
ওপেনএআই-এর সিইও স্যাম অল্টম্যান দীর্ঘদিন ধরেই জিপিটি-৫ এর উন্নয়ন নিয়ে কথা বলে আসছিলেন। এটি পূর্ববর্তী মডেলের তুলনায় আরও বেশি কার্যকর, দক্ষ এবং ব্যবহারবান্ধব বলে দাবি করা হচ্ছে।
প্রাথমিক ব্যবহারকারীদের মতে, জিপিটি-৫ পূর্ববর্তী মডেলগুলোর, বিশেষ করে কো-পাইলটের নিজস্ব কিছু সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আগে কো-পাইলট ডেটা টেবিলযুক্ত বড় স্ক্রিনশট পার্স করতে সমস্যায় পড়ত, কিন্তু জিপিটি-৫-এর ক্ষেত্রে এমন কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না এবং এটি অনেক দ্রুত কাজ করছে।
প্রতিদিন লাখ লাখ ভিডিও আপলোড হয় ইউটিউবে। এই বিপুল পরিমাণ ভিডিওর ভিড়ে আপনার তৈরি ভিডিওটি সঠিক দর্শকের কাছে পৌঁছানো নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই শুধু ভালো কনটেন্ট তৈরি করলেই হবে না, আপনাকে ভিউ বাড়ানোর বিভিন্ন কৌশলও জানতে হবে। আর সেই কৌশলগুলোর মধ্য অন্যতম হলো—সঠিকভাবে ভিডিওতে ট্যাগ ব্যবহার করা।৭ ঘণ্টা আগে
নতুন আইফোন মডেলগুলোর জন্য ডিজিটাল ইমেজ বা ক্যামেরা সেন্সর তৈরিতে স্যামসাংয়ের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে অ্যাপল। এই চুক্তি সম্পর্কে অবগত একাধিক সূত্রের বরাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস।১ দিন আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ‘ওয়ার্ল্ড মডেল’-এর নতুন সংস্করণ জিনি ৩ চালু করেছে গুগল ডিপমাইন্ড। মাত্র একটি প্রম্পটের মাধ্যমে এই মডেল বাস্তসম্মত ত্রিমাত্রিক (৩ ডি) জগৎ তৈরি করে, যেখানে মানুষ ও এআই একসঙ্গে চলাফেলা ও মিথস্ক্রিয়া করতে পারবে। ডিপমাইন্ড বলছে, এটি এমন এক প্রযুক্তি যা মানুষের মতো...১ দিন আগে
ব্যবহারকারীদের জন্য ইনস্টাগ্রামে নতুন তিন ফিচার আনছে ইনস্টাগ্রাম। জনপ্রিয় এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাপে নতুন কয়েকটি ফিচার যুক্ত করেছে মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। এতে থাকছে ‘রিপোস্ট’ অপশন, লোকেশন শেয়ারের জন্য ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ, এবং রিলসে নতুন ‘ফ্রেন্ডস’ ট্যাব।১ দিন আগে