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প্রযুক্তি

টিআরএনবির নতুন কমিটি গঠন, সভাপতি রবিন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টিআরএনবির নতুন কমিটি গঠন, সভাপতি রবিন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক
যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি এস এম মাসুদুজ্জামান রবিন সভাপতি এবং দৈনিক ইনকিলাবের বিশেষ প্রতিনিধি ফারুক হোসাইন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দেশের টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের (টিআরএনবি) নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি এস এম মাসুদুজ্জামান রবিন সভাপতি এবং দৈনিক ইনকিলাবের বিশেষ প্রতিনিধি ফারুক হোসাইন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। আজ রোববার (২ আগস্ট) এক সংবাদ বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

সাত সদস্যের কমিটিতে কোষাধ্যক্ষ পদে টেলিকম ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষায়িত নিউজ পোর্টাল টেকশহর ডটকমের বিশেষ প্রতিনিধি আল-আমীন দেওয়ান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দৈনিক সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার হাসনাইন ইমতিয়াজ নির্বাচিত হয়েছেন।

এর আগে, বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) কক্সবাজারের একটি হোটেলে সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক সভা ও এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন কমিটিতে কার্যনির্বাহী সদস্য হয়েছেন দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার সমীর কুমার দে, দ্য ডেইলি স্টারের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার মাহমুদুল হাসান এবং সময় টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার শুভ খান।

নতুন কমিটি চলতি বছর আগস্ট থেকে ২০২৮ সালের জুলাই পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

বিষয়:

টেলিযোগাযোগতথ্যপ্রযুক্তিটেলিকমসাংবাদিক
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