Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

ট্রাম্পের মামলা নিষ্পত্তিতে ২ কোটি ৪৫ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে ইউটিউব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০২
ইউটিউব ও আলফাবেটের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
ইউটিউব ও আলফাবেটের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে হামলার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থগিত করাকে কেন্দ্র করে মামলার নিষ্পত্তিতে ২ কোটি ৪৫ লাখ ডলার দিতে সম্মত হয়েছে ইউটিউব। গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের এক আদালতে এ-সংক্রান্ত নথি দাখিল করা হয়েছে।

২০২১ সালে ইউটিউব ও আলফাবেটের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ট্রাম্প। মামলায় তিনি অভিযোগ করেন, ইউটিউব ‘অভূতপূর্ব ক্ষমতা, বাজার দখল এবং জাতীয় জনমত নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা’ অর্জন করেছে। ইউটিউব জানিয়েছিল, তাদের প্ল্যাটফর্মে সহিংসতা উসকে দেওয়ার নীতিমালা লঙ্ঘনের কারণে ট্রাম্পের চ্যানেল স্থগিত করা হয়েছিল।

মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় এটি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে খারিজ হয়েছে। তবে গুগলের পক্ষ থেকে এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য জানানো হয়নি।

এদিকে মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ইউটিউব ঘোষণা দেয়, যারা কোভিড-১৯ এবং ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তথ্য বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন, তাদের চ্যানেল পুনরায় চালু করার সুযোগ দেওয়া হবে। সে সময় ইউটিউব জানিয়েছিল, তারা রক্ষণশীল কণ্ঠকে স্বাগত জানায় এবং অ্যাকাউন্ট স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি মূলত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের চাপের ফল।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ফেসবুক-মালিক মেটা একই ধরনের আরেকটি মামলায় ট্রাম্পকে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। আর ফেব্রুয়ারিতে এক্স (সাবেক টুইটার) ১ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলা নিষ্পত্তি করে। মেটার দেওয়া অর্থের বেশির ভাগই ট্রাম্পের প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরি তহবিলে যাবে। আর ইউটিউবের দেওয়া ২ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের মধ্যে ২ কোটি ২০ লাখ ডলার যাবে ন্যাশনাল মল সংরক্ষণ এবং হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ২০ কোটি মিলিয়ন ডলারের বলরুম নির্মাণ প্রকল্পে।

এই তিনটি মামলাই প্রথম দায়ের করেন ট্রাম্পের আইনজীবী ও রাজনৈতিক মিত্র জন কোয়েল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বরাতে জানা যায়, ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তন এসব নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোয়েল বলেন, ‘যদি তিনি (ট্রাম্প) পুনর্নির্বাচিত না হতেন, আমরা হাজার বছর ধরে আদালতেই পড়ে থাকতাম।’

বর্তমানে ইউক্রেন ও বেলারুশে ট্রাম্পের ডেপুটি স্পেশাল এনভয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কোয়েল।

গার্ডিয়ানকে দেওয়া এক ইমেইলে কোয়েল ট্রাম্পকে ‘আদর্শ মক্কেল’ বলে আখ্যা দেন। তিনি আরও লেখেন, ‘২০২১ সালের জুলাইয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে আমি যে মামলাগুলো করেছিলাম, সেগুলো সব মিলিয়ে ৬০ মিলিয়ন ডলারে নিষ্পত্তি হয়েছে। আমরা কেবল অর্থ পাইনি, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর আচরণও বদলাতে বাধ্য করেছি।’

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে মামলাটি বন্ধ হয়ে গেলেও ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ের পর তাঁর আইনজীবীরা মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন করেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগপর্যন্ত সব মামলাই ছিল কঠিন আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে। ২০২২ সালে এক ফেডারেল বিচারক টুইটারের বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ করে দেন। মেটা ও ইউটিউবের মামলাগুলো তখন স্থগিত ছিল। পরে ট্রাম্পের আইনজীবীরা আপিল করে মামলাগুলো পুনরায় চালুর চেষ্টা করেন।

২০২১ সালের ১২ জানুয়ারি ইউটিউব প্রথম ট্রাম্পের চ্যানেল সাত দিনের জন্য স্থগিত করে। সে সময় তিনি একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন, যেখানে ৬ জানুয়ারির ভাষণকে তিনি ‘সম্পূর্ণ উপযুক্ত’ বলে দাবি করেছিলেন। ইউটিউব জানায়, ‘সহিংসতা ছড়ানোর সম্ভাবনা’ থাকার কারণে চ্যানেলটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়।

অবশেষে ২০২৩ সালের মার্চে ট্রাম্প পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দেওয়ার পর ইউটিউব তার চ্যানেল পুনরায় চালু করে। ইউটিউব এক বিবৃতিতে জানায়, ‘বাস্তব জগতের সহিংসতার ঝুঁকি ও জনগণের নির্বাচনের আগে প্রধান প্রার্থীদের কথা শোনার অধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করে’ সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে।

চ্যানেল ফিরে পেয়েই ট্রাম্প একটি পোস্ট করেন। সেই পোস্টে লেখেন ‘আই অ্যাম ব্যাক’ (আমি ফিরে এসেছি)। এর সঙ্গে ছিল ১১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও।

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিডোনাল্ড ট্রাম্পইউটিউবডলার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রামসুতে পোড়া ক্ষত, থমথমে খাগড়াছড়ি

রামসুতে পোড়া ক্ষত, থমথমে খাগড়াছড়ি

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

সম্পর্কিত

দীর্ঘ পথচলার ফল এ সফলতা

দীর্ঘ পথচলার ফল এ সফলতা

ট্রাম্পের মামলা নিষ্পত্তিতে ২ কোটি ৪৫ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে ইউটিউব

ট্রাম্পের মামলা নিষ্পত্তিতে ২ কোটি ৪৫ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে ইউটিউব

কম্পিউটারের জন্য আসছে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম

কম্পিউটারের জন্য আসছে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম

মোবাইল ডেটা সাশ্রয়ে ফোনের ‘অটো আপডেট’ বন্ধ করবেন যেভাবে

মোবাইল ডেটা সাশ্রয়ে ফোনের ‘অটো আপডেট’ বন্ধ করবেন যেভাবে