‘মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি’ একটি ভুঁইফোড় সংগঠন: ফয়েজ তৈয়্যব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সাংবাদিক মিজানুর রহমান সোহেলকে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আবার সকালে তাঁকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ’- নামে যে সংগঠনের নামে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করার কথা ছিল সেটি একটি ভুঁইফোড় সংগঠন। এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
সাংবাদিক মিজানুর রহমান সোহেল আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আজ দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ মোবাইল বিজনেস কমিউনিটির এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) বিষয়ক একটি সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। তিনি এই সংগঠনের পরামর্শক ছিলেন।
এ নিয়ে একটি ফেসবুক পোস্টে বিস্তারিত জানিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। নিচে তাঁর পোস্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো:
একজন সাংবাদিককে ডিবির জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনায় আমাকে জড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে অপপ্রচার চলছে আজ সকাল থেকে। সবার আগে আমি স্পষ্টভাবে এবং জোরালো ভাষায় বলছি—ওই সাংবাদিককে আটক বা জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনায় আমার কোনো ধরনের ভূমিকা নেই। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
এখন কেন হঠাৎ করে এমন প্রচারণা চালানো হচ্ছে—সেই প্রেক্ষাপটটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
বিটিআরসি সম্প্রতি অবৈধ মোবাইল ফোন আমদানি, চোরাচালান, চুরি, জালিয়াতি এবং শুল্ক ফাঁকি রোধে এনইআইআর (NEIR) চালুর ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশে বৈধভাবে ফোন উৎপাদনকারী বিনিয়োগকারীরা বহুদিন ধরেই এ উদ্যোগ চেয়ে আসছিলেন। আজ দেশে অ্যাপল ছাড়া প্রায় সব বড় বৈশ্বিক ব্র্যান্ডেরই কারখানা রয়েছে।
এনইআইআর ঘোষণার পরপরই অবৈধ আমদানিকারক ও স্মাগলার সিন্ডিকেট বিভিন্ন মার্কেটে বহিরাগত দিয়ে বিক্ষোভ, দেশীয় ব্র্যান্ডের শোরুমে হামলা, কর্মচারীদের হুমকি—এসব তৎপরতা শুরু করে। তারা NEIR নিয়ে অনেক অপপ্রচারও করছে।
একটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানাতে চাই—বর্তমানে যে মোবাইল ফোন আপনি ব্যবহার করছেন—সেটি বৈধভাবে কেনা হোক, অবৈধভাবে কেনা হোক বা বিদেশ থেকে আনা হোক—কোনোটিই বন্ধ হবে না। আপনার ব্যবহৃত চলমান হ্যান্ডসেট বন্ধ হয়ে যাবে—এমন আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভুল।
শুধুমাত্র ১৬ই ডিসেম্বর এর পর থেকে অবৈধ আমদানিকারকদের মাধ্যমে দেশেই চোরাপথে আনা নতুন হ্যান্ডসেটগুলো বাংলাদেশে নেটওয়ার্কে কাজ করবে না। এর বাইরে সাধারণ ব্যবহারকারীর কোনো ফোন বন্ধ হবে না। আপনার কেনা হ্যান্ডসেটটি বৈধ বা অবৈধ কিনা তার যাচাই আপনি শোরুম থেকে জাস্ট একটি এসএমএস এর মাধ্যমে করতে পারবেন
আরেকটি বিষয়—যে কেউ বিদেশ ভ্রমণে নিজের ব্যবহারের ফোনের বাইরে একটি অতিরিক্ত মোবাইল ফোন সাথে আনতে পারবেন।
গত সপ্তাহে এই চক্রের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করতে চাইলে আমি খুবই স্পষ্টভাবে দুটি শর্ত দিই—
১. দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের শোরুমে হামলা, বন্ধ করা ও হুমকি বন্ধ করতে হবে।
২. এনইআইআর বিরোধী সব কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।
আমি আরও বলেছিলাম, তারা যদি এই দুই শর্ত মানে, তাহলে বৈধ ফোন আমদানির শুল্ক কমাতে এনবিআরকে চিঠি দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করব। তারা এরপর আর যোগাযোগ
করেনি।
এরপর গতকাল সাংবাদিকদের কাছে প্রেস কনফারেন্সের নিমন্ত্রণের একটি চিঠি আসে—“Addressing Regarding NEIR Implementation” শিরোনামে—যেখানে মোহাম্মদ আসলাম নামে একজন নিজেকে “মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ” নামের একটি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন। কিন্তু এই সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডিওটিতে নিবন্ধিত নয়। পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, অবৈধ আমদানিকারক চক্রই ভুঁইফোঁড় পরিচয়ে নতুন এক সংগঠন বানিয়ে এনইআইআর বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। আসলামের ফোন নাম্বার যে নাম্বার দেয়া হয় সেটি সেই সাংবাদিকের বলে আমাকে অন্তত হাফ ডজন মানুষ কিছুক্ষণ আগে নিশ্চিত করেছেন। এবং সেই সাংবাদিক নিজেই সাংবাদিকদের এর কাছে সেই প্রেস ইনভিটেশনটি পাঠান।
এই অবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে:
একজন সাংবাদিক কিভাবে কীভাবে একটি ভুঁইফোঁড় সংগঠনের “সভাপতি” পরিচয়ে ভুয়া টাইটেল, ভুয়া পরিচয় ও নিজের ফোন নম্বর ব্যবহার করে স্মাগলিং-অভিযুক্ত গোষ্ঠীর হয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন?
একজন সাংবাদিক কীভাবে চোরাচালান কারবারিদের মুখপাত্র, পিআর এজেন্ট, পরামর্শক বা বেনেফিশিয়ারি হয়ে কাজ করতে পারেন? এটা কি সাংবাদিকতার নৈতিকতার মধ্যে পড়ে?
সুতরাং, কেউ আইন-এর ঊর্ধ্বে নয়। যে কোনো পেশার মানুষ—যদি নৈতিক সীমার বাইরে গিয়ে কোনো অবৈধ চক্রের সঙ্গে জড়িত হন—তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে পারেন।
তবে আমি মনে করি, এ ধরনের পদক্ষেপ দিনের বেলায়, স্বচ্ছভাবে নেওয়াই সবচেয়ে উপযুক্ত এবং সবার জন্যই নিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করে।
আর, আমি সবাইকে অনুরোধ করছি—অবৈধ আমদানিকারকদের চক্র যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে, সেগুলোতে কান না দিয়ে সতর্ক থাকুন। মূল ইস্যু হলো—অবৈধ ফোন আমদানিকারকরা এনইআইআর বন্ধ করতে এবং বৈধ বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এজন্য তারা অনেক অর্থ ব্যয় করছে। তাই আপনারা দেখবেন আমার ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়াতে মিথ্যার ছড়াছড়ি।
পাদটীকা: আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই যে এনবিআর মোবাইল আমদানি শুল্ক ও স্থানীয় উৎপাদনের কর কাঠামো যৌক্তিকভাবে পুনর্বিবেচনা করুক, যাতে সাধারণ ভোক্তাদের জন্য হ্যান্ডসেটের দাম আরও কমে আসে। ইতিমধ্যেই আমরা বিটিআরসির মিটিং এ বিষয়টি তুলেছি এবং এনবিআর চেয়ারম্যান মহোদয়কে জানানো হয়েছে।
অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধ ও টেলিযোগাযোগ খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিতে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে চালু হতে যাওয়া ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) ব্যবস্থার প্রতিবাদে দেশের সব মোবাইল ফোন বিক্রির দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি)।
রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে আজ বুধবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয় মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের সংগঠনটি।
সংবাদ সম্মেলনে এমবিসিবির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামীম মোল্লা বলেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ পিয়াসকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁকে মুক্তি না দিলে এবং এনইআইআর চালুর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা না করলে সারা দেশে কঠোর আন্দোলনে নামবেন মোবাইল ফোন বিক্রেতারা।
এনইআইআর এমন এক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, যা প্রতিটি হ্যান্ডসেটের আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত আইএমইআই নম্বরকে ব্যবহারকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও ব্যবহৃত সিমের সঙ্গে যুক্ত করে নিবন্ধিত করবে।
অন্তর্বর্তী সরকার আশা করছে, এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে নিবন্ধনবিহীন, চুরি হওয়া বা আমদানি অননুমোদিত ফোনের ব্যবহার বন্ধ হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আগামী ১৬ ডিসেম্বর চালু হতে যাওয়া এনইআইআরের বিভিন্ন অসংগতি তুলে ধরেন সংগঠনের নেতারা।
সংগঠনের নেতারা বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে এনইআইআর বাস্তবায়ন করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। এনইআইআর চালু হলে ২০ হাজারের বেশি ব্যবসায়ী এবং প্রায় ২০ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে এবং তাঁরা রাস্তায় নেমে আসবেন। প্রবাসীরা কষ্টে অর্জিত রেমিট্যান্স দিয়ে যেসব ফোন দেশে নিয়ে আসেন, তা তাঁদের বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। এনইআইআর চালু হলে তাঁরা এই সুযোগ হারাবেন।
এনইআইআর বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে দেশের মোবাইল বাজারে নতুন সিন্ডিকেট গঠনের চেষ্টা চলছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন এমবিসিবির নেতারা। তাঁদের দাবি, দেশের মোবাইল ব্যবসায়ীর ৬০-৭০ শতাংশকে প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে মাত্র ৩০ শতাংশ প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর স্বার্থরক্ষায় সিন্ডিকেট তৈরি করতে চাইছে একটি চক্র।
ব্যবসায়ীরা এনইআইআর পুরোপুরি বাতিল চান না; এর পুনর্গঠন চান বলে জানান। এনইআইআর বাস্তবায়নে অন্তত এক বছর সময় বাড়ানো (এ সময়ের মধ্যে বিক্রয় রশিদকে বৈধ নিবন্ধন নথি হিসেবে গণ্য করতে হবে) এবং একটি এনআইডি দিয়ে সর্বোচ্চ ১০টি স্মার্টফোন নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়াসহ ৭টি প্রস্তাব তুলে ধরেন তাঁরা।
মিজানুর রহমান সোহেলকে মধ্যরাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সকালেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
আজ বুধবার দুপুরে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব কথা জানানো হয়।
আজ দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি নামে একটি সংগঠনের এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) বিষয়ক একটি সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। মিজানুর রহমান এই সংগঠনের পরামর্শক।
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) বাস্তবায়ন করছি। অবৈধ হ্যান্ডসেটের লাগাম টানতে সংক্ষুব্ধ পক্ষের সঙ্গে বিটিআরসি বৈঠকও করেছে। এত কিছুর পরও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো গণমাধ্যম আমার ওপর দায় চাপিয়েছে। তাদের উদ্দেশেই আমার বক্তব্য—এটা অনভিপ্রেত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাজ করে। এখানে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকার অবকাশই নেই। বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গোয়েন্দা পুলিশের দলটিই তাঁকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছে।’
তিনি বলেছেন, ‘সাংবাদিক মিজানুরের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বা পেশাগত কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এরপরও এমন “প্রোপাগান্ডা” মুক্তমত প্রকাশের স্বাধীনতাকেই ভূলুণ্ঠিত করছে।’
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মিজানুর রহমান সোহেলকে ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে জড়িয়ে একটি ভিত্তিহীন প্রচারণা চালানো হয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘মঙ্গলবার রাতে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল ভোরের কাগজের অনলাইন এডিটর মিজানুর রহমান সোহেলকে কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় বলে খবর পাওয়া যায়। তবে এর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে জড়িয়ে একটি ভিত্তিহীন প্রচারণা চালানো হয়েছে; যা সকালে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেখানে এনইআইআর বাস্তবায়নের সঙ্গে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে জড়িয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে সত্যের অপলাপ করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এ ধরনের অসত্য তথ্য প্রচার জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই আশা করি, এরপর আর কেউ এ ধরনের লেখায় বিভ্রান্ত হবেন না।’
বিশ্বজুড়ে শিশুদের প্রিয় গান বেবি শার্ক ডু ডু ডু। এ পর্যন্ত ইউটিউবে সবচেয়ে বেশি দেখা হয়েছে এই ভিডিওটি। ভিউ ছাড়িয়েছে ১৬ বিলিয়নের বেশি। ২০১৬ সালের জুনে ইউটিউবে আসার পর এখনো পর্যন্ত জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে এই গানটি। শিশুরা প্রতিদিন এই গান শুনছে। এই গানের থিমে তৈরি হচ্ছে শিশুদের পোশাক, খেলনা, গৃহসজ্জা এবং কেকসহ বিভিন্ন ধরনের খাবার।
৯০ সেকেন্ডের এই গানের ক্লিপটি প্রকাশের দিনটির স্মৃতিচারণ করে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান পিংকফংয়ের প্রধান নির্বাহী মি. কিম মিন-সক বলেন, ‘ক্লিপটি প্রকাশের সময় বুঝতেই পারিনি কি ঝড় আনতে চলেছে এই গানটি। আমরা আশা করিনি, এটি আমাদের অন্য কনটেন্ট থেকে আলাদা এবং এত জনপ্রিয় হয়ে যাবে।’
গানটি কতটা ‘ক্যাচি’—তা নিয়ে পিংকফংয়ের সিইও কিম মিন-সকও ভীষণ সচেতন। তিনি বলেন, ‘এটা যেন একটা কে-পপ গান। খুব দ্রুতগতির, ছন্দময় এবং আসক্তিকর। সুরটিতে একধরনের “জপের মতো” প্রভাব আছে, যা শিশুদের মনে রাখা সহজ করে।’
তবে গানটি প্রথমে প্রকাশের পর পরই হিট হয়নি। এটি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিশুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এর নাচের কোরিওগ্রাফি ব্যবহার শুরু হয়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের নাচের ভিডিও অনলাইনে ছড়াতে থাকায় গানটি ভাইরাল হয়ে ওঠে।
কিম বলতে থাকেন, এর জনপ্রিয়তা এমন দ্রুত বাড়ছিল যে পিংকফং অফিসে একটা উৎসবের মতো পরিবেশের জন্ম হয়েছিল। অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ২০২০ সালের নভেম্বর, ইউটিউবের সর্বাধিক দেখা ভিডিওর খেতাব দখল করে বেবি শার্ক ক্লিপটি।
কিম জানান, ভিডিওটি প্রকাশের পরের কয়েক বছরে প্রতিষ্ঠানটির মোট আয়ের প্রায় অর্ধেকই এসেছে এই গান থেকে। নতুন কনটেন্ট ও পণ্যের বিস্তারের জন্য একধরনের লঞ্চপ্যাড হিসেবে কাজ করেছে গানটি।
তবে এই পথ চলা সহজ ছিল না।
২০১৯ সালে পিংকফংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তারা এক মার্কিন সুরকারের কাজ নকল করেছে। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি খারিজ করে দেয়। পিংকফং যুক্তি দিয়েছিল, তাদের সংস্করণটি পাবলিক ডোমেইনে থাকা একটি লোকগান থেকে তৈরি।
ধারণা করা হয়, বেবি শার্ক গানটির উৎপত্তি হয়েছে ১৯৭০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে। সামার ক্যাম্পগুলোতে এই গান গাওয়া হতো। গানটিতে বারবার ‘Baby shark, doo doo doo doo doo doo’ বলা হয়।
এটি শুধু বিশ্বের লাখো শিশুকে মুগ্ধই করেনি, বরং পিংকফংকে কয়েক শ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি ব্যবসায় পরিণত করেছে। কিম বলেন, ‘এখন ফিরে তাকালে দেখতে পাই, এটি ছিল আমাদের বৈশ্বিক যাত্রার এক বড় বাঁকবদল।’
সেই যাত্রায় আরও পিংকফং এক ধাপ এগিয়ে গেল গতকাল মঙ্গলবার। দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ারবাজারে পা রাখল এই কোম্পানিটি। যাত্রার প্রথম দিনই এই কোম্পানির শেয়ারমূল্য ৯ শতাংশের বেশি বেড়ে কোম্পানির মূল্য দাঁড়ায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।
কিম জানান, ২০১০ সালে স্মার্টস্টাডি নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় তাঁদের। শূন্য থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের উপযোগী ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতেন তাঁরা।
প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিল মাত্র তিনজন। এর মধ্যে ছিলেন সিইও কিম মিন-সক এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা ডংউ সন। কিম বলেন, ‘অফিসটা ছিল খুব ছোট। এতটাই ছোট যে তখন আমরা বেতন পাওয়ার কথাও ভাবিনি।’
এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১০০ কর্মীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সহজ, শেখাভিত্তিক গেম ও কনটেন্টকে প্রাধান্য দেয়। আর তখনই বেবি শার্কের জন্ম।
২০২২ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি পিংকফং নামে যাত্রা শুরু করে। শুরুর দিকে তাদের একটি কার্টুনে থাকা ‘প্রাণবন্ত ও কৌতূহলী এক শিয়াল’ চরিত্র থেকে এই নাম দেওয়া হয়।
বর্তমানে পিংকফংয়ের কর্মী প্রায় ৩৪০ জন। সদর দপ্তর সিউলে আর টোকিও, সাংহাই ও লস অ্যাঞ্জেলেসে রয়েছে কার্যালয়।
পিংকফংয়ের অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি বিবেফিন ও সিলুক দ্রুতই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি ‘বেবি শার্ক’-এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল নয় তা প্রমাণ করা জরুরি বলে মনে করেন কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক মিন জুং কিম।
তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানটির একটি বড় সুবিধা, শিশুরা সাধারণত একই কনটেন্ট বারবার দেখতে ভালোবাসে।
কিম মিন-সক জোর দিয়ে বলেন, পিংকফং বেবি শার্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বড় হতে পারবে। বর্তমানে বেবি শার্ক প্রতিষ্ঠানটির মোট আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। অন্যদিকে বিবেফিন এরই মধ্যে এগিয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ এখন আসে এটি থেকে।
তবে অভিভাবকদের মধ্যে এ ধরনের ভিডিওগুলো নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।
দুই সন্তানের বাবা সেলিম নাসেফ জানান, তিনি শিক্ষামূলক কনটেন্ট হিসেবে পিংকফংয়ের কাজকে প্রশংসা করেন। তবে তাঁর স্ত্রী মনে করেন, বেবি শার্ক ‘শিশুদের জন্য অতিরিক্ত উত্তেজনামূলক’। তবুও গানটি এড়ানো প্রায় অসম্ভব। তার তিন বছরের মেয়ের জন্মদিনের আয়োজনই হচ্ছে বেবি শার্ক থিমে।
কিম বলেন, পিংকফং বেবি শার্কের মতো আরেকটি বাণিজ্যিকভাবে শক্তিশালী চরিত্র তৈরি করতে পারবে কি না—তা এখনো স্পষ্ট নয়।
তিনি জানান, শেয়ারবাজারে প্রথম দিন প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৫২ মিলিয়ন ডলার তুলেছে। এই অর্থ দিয়ে চলচ্চিত্র ও চরিত্রভিত্তিক কনটেন্ট আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে।
প্রতিষ্ঠানটি ‘প্রযুক্তিনির্ভর’ কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবে গড়ে উঠতেও চায়। দর্শকদের দেখার ধরন ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন প্রকল্প সাজাতে চায় তারা।
সিইও কিম বলেন, ‘পিংকফং ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে সেই সাফল্য, যা বহু নির্মাতা শুধু স্বপ্নেই দেখেন।’
কিন্তু এখন প্রতিষ্ঠানটিকে বিনিয়োগকারীদের দেখাতে হবে, তারা কেবল এক গানের জোরে টিকে থাকা কোনো প্রতিষ্ঠান নয়।
ওয়েবসাইটের মেমোরি, গতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে যে প্রযুক্তি, তার নাম ক্লাউড কম্পিউটিং। বিশ্বজুড়ে নানা ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসবের মধ্যে ক্লাউডফ্লেয়ার অন্যতম একটি। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সার্ভার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটি একটি অদৃশ্য ঢালের মতো কাজ করে, যা সাইবার হামলা ঠেকিয়ে ওয়েব পেজ লোডিংয়ের সময় কমিয়ে আনে।
আজকের ডিজিটাল যুগে ওয়েবসাইটই হলো একটি প্রতিষ্ঠানের অনলাইন পরিচয়। কিন্তু এই পরিচিতিকে দ্রুত ও নিরাপদ রাখা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখানেই ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আমেরিকান ওয়েব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও সিকিউরিটি কোম্পানি ক্লাউডফ্লেয়ার। এটি একটি কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক (সিডিএন), ক্লাউড সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্ম এবং ডোমেইন নেম সার্ভার (ডিএনএস) প্রদানকারী হিসেবে পরিচিত।
ক্লাউডফ্লেয়ার কী?
ক্লাউডফ্লেয়ার হলো একধরনের রিভার্স প্রক্সি পরিষেবা। সহজ ভাষায়, এটি ওয়েবসাইট এবং ভিজিটরদের মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। যখন কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে চান, তখন তাঁদের রিকোয়েস্ট সরাসরি মূল সার্ভারে (Origin Server) না গিয়ে প্রথমে ক্লাউডফ্লেয়ারের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সার্ভার নেটওয়ার্কে পৌঁছায়। ক্লাউডফ্লেয়ার সেই রিকোয়েস্ট যাচাই করে মূল সার্ভারে প্রবেশাধিকার দেয়।
ক্লাউডফ্লেয়ারের মূল লক্ষ্য হলো—ইন্টারনেটকে আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা।
কীভাবে কাজ করে?
ক্লাউডফ্লেয়ারের কাজ করার পদ্ধতি মূলত দুটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: গতির অপটিমাইজেশন এবং নিরাপত্তা।
ক্লাউডফ্লেয়ার একটি বিশাল কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক (সিডিএন) পরিচালনা করে। এই নেটওয়ার্ক বিশ্বজুড়ে ৩০০-রও বেশি শহরে স্থাপিত এজ সার্ভার (Edge Server) বা ডেটা সেন্টার নিয়ে গঠিত। এরপরই আসে ক্যাশিং (Caching) বা সংরক্ষণ। ক্লাউডফ্লেয়ার ওয়েবসাইটের স্থির ফাইল (যেমন—ছবি, সিএসএস ফাইল, জাভাস্ক্রিপ্ট) তার নিকটস্থ এজ সার্ভারগুলোতে সংরক্ষণ করে রাখে।
যখন কোনো ভিজিটর ওয়েবসাইটে ঢুকতে চান, তখন রিকোয়েস্টটি মূল সার্ভারের পরিবর্তে ভৌগোলিকভাবে তার সবচেয়ে কাছের এজ সার্ভার থেকে পরিবেশন করা হয়। এতে মূল সার্ভারের দূরত্ব কমে যাওয়ায় ডেটা আদান-প্রদানে সময় কমে লাগে। ফলে, ওয়েবসাইট চোখের পলকে লোড হয়।
রিভার্স প্রক্সি হিসেবে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে ক্লাউডফ্লেয়ার। রিভার্স প্রক্সি হিসেবে ক্লাউডফ্লেয়ার মূল সার্ভারকে সরাসরি ইন্টারনেট থেকে আড়াল করে রাখে।
এ ছাড়া এটি ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অব সার্ভিস (DDoS) আক্রমণ থেকে ওয়েবসাইটকে রক্ষা করে। ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক মূল সার্ভারে পৌঁছানোর আগেই ক্লাউডফ্লেয়ারের নেটওয়ার্ক তা শুষে নেয় এবং ফিল্টার করে ব্লক করে দেয়। ক্লাউডফ্লেয়ার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল ব্যবহার করে, যা SQL ইনজেকশন বা ক্রস-সাইট স্ক্রিপ্টিং (XSS)-এর মতো সাধারণ ওয়েব দুর্বলতাগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়।
এটি ক্ষতিকারক বট এবং অতিরিক্ত ক্রলার ভিজিট থেকে ওয়েবসাইটকে রক্ষা করে, যা সার্ভারের ওপর চাপ কমায়। ক্লাউডফ্লেয়ার বিনা মূল্যে SSL/TLS এনক্রিপশন সার্টিফিকেট সরবরাহ করে, যা ভিজিটর ও ওয়েবসাইটের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিশনকে নিরাপদ ও এনক্রিপ্টেড রাখে।
ক্লাউডফ্লেয়ারের পরিধি কতটুকু?
ক্লাউডফ্লেয়ারের নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি এবং এর সেবার বৈচিত্র্য একে ইন্টারনেটের অন্যতম বৃহৎ অবকাঠামোতে পরিণত করেছে।
বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিসংখ্যান প্রদানকারী সংস্থা W3Techs-এর মতে, বিশ্বের মোট ওয়েবসাইটের মধ্যে ক্লাউডফ্লেয়ার বর্তমানে ইন্টারনেটের ১৯% থেকে ২৫%-এর বেশি ওয়েবসাইটকে তাদের ওয়েব সার্ভার বা সিকিউরিটি পরিষেবার মাধ্যমে সাপোর্ট করে।
শীর্ষস্থানীয় ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এটি বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ১০ লাখ ওয়েবসাইটের প্রায় ৩২%-এর বেশি বা এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি ওয়েবসাইটকে পরিষেবা দেয়।
তবে কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক বা সিডিএন বাজারে ক্লাউডফ্লেয়ারের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি। যেসব ওয়েবসাইট CDN বা রিভার্স প্রক্সি ব্যবহার করে, তাদের ৭৯% থেকে ৮০%-এর বেশি ক্লাউডফ্লেয়ার ব্যবহার করে।
সক্রিয় ওয়েবসাইটের সংখ্যাগত দিক থেকে ক্লাউডফ্লেয়ার বিশ্বব্যাপী ৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন থেকে ২৪ মিলিয়নেরও বেশি সক্রিয় ওয়েবসাইট চালায়।
ক্লাউডফ্লেয়ার বিশ্বব্যাপী ৩০০টিরও বেশি শহরে ডেটা সেন্টার নিয়ে গঠিত একটি বিশাল গ্লোবাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। এটি ইন্টারনেটের ট্র্যাফিকের একটি বিশাল অংশ, গড়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লেখা HTTP রিকোয়েস্ট গ্রহণ করে থাকে।
শুধু সিডিএন ও নিরাপত্তা নয়, ক্লাউডফ্লেয়ারের বাইরেও অসংখ্য পরিষেবা দেয়, যেমন—দ্রুত এবং গোপনীয় ডোমেইন নেম সার্ভার DNS সার্ভিস (1.1.1.1) প্রদান। এজ কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ডেভেলপারদের এজ সার্ভারে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ও স্থাপন করতে দেয়। জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি হিসেবে করপোরেট নেটওয়ার্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আধুনিক নিরাপত্তা সমাধান।
বিশ্বের লাখ লাখ ওয়েবসাইট, ব্লগ এবং অনলাইন পরিষেবা তাদের গতি ও নিরাপত্তার জন্য ক্লাউডফ্লেয়ারের ওপর নির্ভর করে। ছোট ব্লগ থেকে শুরু করে বৃহৎ ই-কমার্স সাইট এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানও এর সেবা গ্রহণ করে।
মোটকথা, ক্লাউডফ্লেয়ার আধুনিক ইন্টারনেটের গতি, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে দ্রুত ও নিরাপদ করাই এর মূলমন্ত্র।
