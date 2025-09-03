Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবসায় হতাশ মাস্ক, নজর এবার মানবাকৃতির রোবটে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অপটিমাস রোবটের বাণিজ্যিক উৎপাদন নানা চ্যালেঞ্জের কারণে থমকে আছে। ছবি: সংগৃহীত
অপটিমাস রোবটের বাণিজ্যিক উৎপাদন নানা চ্যালেঞ্জের কারণে থমকে আছে। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে চাপের মুখে রয়েছে টেসলা। চীনের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতা, পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির আলোচিত প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ককে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক ও জনমনে ক্রমবর্ধমান অস্বস্তির কারণে টেসলার বৈদ্যুতিক গাড়ির বৈশ্বিক বিক্রয় হ্রাস পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে মাস্কের দৃষ্টি এখন গাড়ির বাইরের খাতে—হিউম্যানয়েড বা মানবাকৃতির রোবটের দিকে। তাঁর মতে, টেসলার ভবিষ্যৎ এখন মূলত ‘অপটিমাস’ রোবটেই নির্ভর করছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে টেসলার ৮০ শতাংশ বাজারমূল্য আসবে হিউম্যানয়েড রোবট ‘অপটিমাস’ থেকে।

এই ঘোষণা এমন সময়ে এল, যখন বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি কমে যাচ্ছে, আর অপটিমাস রোবটের বাণিজ্যিক উৎপাদন নানা চ্যালেঞ্জের কারণে থমকে আছে।

গত সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের এক পোস্টে মাস্ক বলেন, টেসলার মূল্যায়নের বড় অংশ আসবে অপটিমাস রোবট থেকে—যেসব রোবট কারখানায় মানুষ যা করতে অনিচ্ছুক বা ঝুঁকিপূর্ণ এমন কাজ করবে। একই দিন টেসলা প্রকাশ করে তাদের ‘মাস্টারপ্ল্যান, পার্ট ৪, যেখানে আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ‘ফিজিক্যাল এআই’-এর ওপর।

এই পরিকল্পনা নিয়ে বলা হয়, ‘টেসলার পরবর্তী অধ্যায় এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলবে, যা আমরা কল্পনা মাত্র করেছি এবং সেটা এমন স্কেলে, যা আমরা আগে কখনো দেখিনি। আমরা তৈরি করছি এমন সব পণ্য ও সেবা, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বাস্তব জগতে নিয়ে আসবে।’

চলতি বছরের প্রথমার্ধে টেসলার বৈশ্বিক গাড়ি বিক্রি ১৩ শতাংশ কমেছে, যা আগের বছরের মতোই দ্বিতীয়বারের মতো ধসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুধু জুলাইতেই পণ্য সরবরাহ কমেছে ৪০ শতাংশ।

এই প্রেক্ষাপটে মাস্কের দৃষ্টি এখন রোবটের দিকে। ২০২১ সালে টেসলা ‘অপটিমাস’ রোবটের ধারণা উন্মোচন করে। চলতি বছর শুরুর দিকে মাস্ক বলেছিলেন, ২০২৫ সালেই টেসলা হাজার হাজার অপটিমাস রোবট উৎপাদন করবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে এই প্রকল্প থেকে আয় হতে পারে ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি।

তবে এপ্রিল মাসে এক বিনিয়োগকারীদের বৈঠকে মাস্ক জানান, রোবট তৈরির ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য দ্বন্দ্ব। চীন থেকে আসা রেয়ার-আর্থ বা বিরল খনিজ রপ্তানিতে কড়াকড়ি থাকায় রোবটের মোটর তৈরিতে সমস্যায় পড়ছে টেসলা।

এর মধ্যে গত জুনে টেসলার অপটিমাস বিভাগের প্রধান মিলান কোভাক পদত্যাগ করেছেন।

রোবটের দুনিয়ায় বাড়ছে প্রতিযোগিতা

টেসলার সামনে প্রতিযোগিতা বাড়ছে প্রতিদিনই। বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান মর্গান স্ট্যানলি গত মে মাসে জানিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে হিউম্যানয়েড রোবট বাজারের আকার দাঁড়াবে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার এবং তখন ১০০ কোটি রোবট ব্যবহার করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক স্টার্টআপ ‘ফিগার এআই’ ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ইতিমধ্যে ৭০ কোটি ডলার বিনিয়োগ পেয়েছে, যার মধ্যে আছেন জেফ বেজোসের বেজোস এক্সপেডিশনস, ইনটেল ক্যাপিটাল, মাইক্রোসফট ও এনভিডিয়া। ফেব্রুয়ারিতে রয়টার্স জানিয়েছিল, তাদের ১৫০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি হলে কোম্পানির মূল্যায়ন দাঁড়াবে প্রায় ৪ কোটি ডলার।

অন্যদিকে, ক্যালিফোর্নিয়া-ভিত্তিক ‘কে-স্কেল ল্যাবস’ একটি রোবট তৈরি করেছে, যার দাম মাত্র ৯ হাজার ডলার, যা টেসলার অপটিমাস রোবটের প্রাথমিক দামের অর্ধেকেরও কম।

এই বাজারে চীনও পিছিয়ে নেই। এই আগস্টে এইচএসবিসি কিয়ানহাইয়ের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত চীনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট বিক্রি দ্বিগুণ হয়েছে—দেড় লাখ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩ লাখ ইউনিট। চীন এখন ওপেন-সোর্স প্রযুক্তির ওপর জোর দিচ্ছে, যা উৎপাদন খরচ কমাতে এবং বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

জ্যাকস ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চের সিনিয়র স্ট্র্যাটেজিস্ট কেভিন কুক বলেন, ‘মাস্ক এখন এই রোবট বাজারে বিশাল প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। অনেক ছোট স্টার্টআপ স্বল্পমূল্যে ও ওপেন-সোর্স রোবট তৈরি করছে আবার ফিগারের মতো বড় প্রতিষ্ঠানও মাঠে নামছে। মাস্কের কাজ সহজ হবে না।’

এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংও সম্প্রতি ফিজিক্যাল এআই-কে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং রোবটিকস ডেভেলপারদের জন্য ৩ হাজার ৪৯৯ ডলারের ‘ব্রেইন কিট’ বাজারে এনেছেন, যেটি এ মাসেই ডেলিভারি শুরু হবে।

টেসলা যদিও এখনো অপটিমাস নিয়ে প্রতিশ্রুত অনেক কিছু পূরণ করতে পারেনি, তবে ইলন মাস্কের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার—ভবিষ্যৎ শুধু রাস্তায় নয়, মানুষের মতো রোবটের হাতেও।

তথ্যসূত্র: ফরচুন

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিবৈদ্যুতিক গাড়িরোবটটেসলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবসায় হতাশ মাস্ক, নজর এবার মানবাকৃতির রোবটে

বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবসায় হতাশ মাস্ক, নজর এবার মানবাকৃতির রোবটে

ওয়েবক্যাম হ্যাকড কি না বুঝবেন কীভাবে, নিরাপদ থাকার ৫ উপায়

ওয়েবক্যাম হ্যাকড কি না বুঝবেন কীভাবে, নিরাপদ থাকার ৫ উপায়

ক্রোম ব্রাউজার বিক্রি থেকে রেহাই পেল গুগল, তবে শর্ত আছে

ক্রোম ব্রাউজার বিক্রি থেকে রেহাই পেল গুগল, তবে শর্ত আছে

টিকটক ভিডিওর রেজল্যুশন ও ফরম্যাট কেমন হওয়া উচিত

টিকটক ভিডিওর রেজল্যুশন ও ফরম্যাট কেমন হওয়া উচিত