চাকরির প্রস্তুতিতে এআই

পল্লব শাহরিয়ার
চাকরির প্রস্তুতিতে এআই

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া কঠিন। ডিজিটাল যুগে শুধু দক্ষতাই নয়; সঠিকভাবে দক্ষতাগুলো উপস্থাপন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এ জায়গাতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চাকরিপ্রার্থীদের জন্য এক বিশাল সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে। সিভি লেখা থেকে শুরু করে ইন্টারভিউর প্রস্তুতি—সবকিছুতেই এআইপ্রযুক্তি বিপ্লব ঘটাচ্ছে।

সিভি তৈরিতে এআইয়ের ভূমিকা

ভালো সিভি লেখার জন্য এআই এখন সহজ সমাধান। তবে এটি ব্যবহার করে ভালো ফল পেতে প্রথমে জানতে হবে, এতে সঠিকভাবে তথ্য ইনপুট দেওয়া এবং এআই থেকে পাওয়া সাজেশনগুলো কাজে লাগানোর নিয়ম।

প্রথম ধাপে রেজি, কিকরেজিউম, নভোরেজিউম বা চ্যাটজিপিটির মতো একটি এআই সিভি টুল বেছে নিন। সেখানে আপনার নাম, যোগাযোগের ঠিকানা, ই-মেইল, ফোন নম্বর, লিংকডইন প্রোফাইল লিংক ইত্যাদি মৌলিক তথ্যগুলো দিন। এরপর শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য, প্রতিষ্ঠানের নাম, ডিগ্রি, বিভাগ, পাস করার সাল এবং যদি থাকে বিশেষ সাফল্য, তা উল্লেখ করুন।

দ্বিতীয় ধাপে আপনার কর্ম-অভিজ্ঞতা লিখুন। কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নাম, কাজের সময়কাল, পদবি এবং আপনার দায়িত্ব বা সাফল্যগুলো বুলেট পয়েন্ট আকারে লিখুন। এখানে এআইকে সহায়তা করতে সঠিক তথ্য দিন, যাতে টুল এগুলোকে শক্তিশালী ভাষায় সাজাতে পারে। যেমন ‘হ্যান্ডেল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনস’ লেখার বদলে এআই সাজেশন দিতে পারে ‘প্ল্যান্ড অ্যান্ড এক্সিকিউটেড টার্গেটেড মার্কেটিং ক্যাম্পেইন দ্যাট বুস্টেড সেলস বাই ২৫ শতাংশ।’

তৃতীয় ধাপে দক্ষতা বা স্কিলস অংশে আপনার টেকনিক্যাল ও সফট স্কিলস লিখুন। এআই সাধারণত চাকরির বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড প্রস্তাব করবে।

এরপর প্রজেক্ট কিংবা সাফল্যের তালিকা দিন, যদি থাকে। একাডেমিক প্রজেক্ট, ইন্টার্নশিপ বা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর নাম, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং কী শিখেছেন, তা লিখুন।

সব তথ্য দেওয়ার পর এআই সিভি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন পরামর্শ দেবে। কোন অংশে ডেটা যোগ করা দরকার, কোথায় ভাষা আরও প্রফেশনাল করা যেতে পারে অথবা কোথায়

কি-ওয়ার্ড কম আছে। এই ফিডব্যাক দেখে সিভি আবার আপডেট করুন।

সিভি সাজানোর সময় খেয়াল রাখবেন, লে-আউট যেন পরিষ্কার ও সহজপাঠ্য হয়। আর এক পৃষ্ঠার সিভি রাখাই ভালো, তবে অভিজ্ঞতা বেশি হলে দুই পৃষ্ঠা হতে পারে। সবশেষে এআই দিয়ে প্রুফ রিড করিয়ে নিন। গ্রামারলি বা কুইলবটের মতো টুল ব্যাকরণগত ভুল ঠিক করে টোন পেশাদার করে তোলে।

সিকাভার লেটার লেখায় এআই

কাভার লেটার চাকরির আবেদনে সিভির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি নিয়োগদাতার কাছে আপনাকে তুলে ধরে। সঠিকভাবে লেখা কাভার লেটার আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলতে পারে। এই কাজ এখন অনেক সহজ হয়েছে এআই টুলের মাধ্যমে।

প্রথমে চাকরির বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে সেটি চ্যাটজিপিটি, কপি.এআই, জ্যাসপার বা কিকরেজিউমের মতো এআই টুলে দিন। এ টুলগুলো বিজ্ঞাপনের বিবরণ বিশ্লেষণ করে বুঝে নেয় নিয়োগদাতা কোন ধরনের দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা খুঁজছে।

এরপর আপনার সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিন নাম, পজিশনের নাম, আপনার বর্তমান অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং কেন আপনি এই পজিশনে উপযুক্ত বলে মনে করেন, তা-ও দিয়ে দিন।

কাভার লেটার তৈরির পর অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, এটি যেন আপনার সিভির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এ জন্য সব তথ্য যাচাই করুন। প্রয়োজন হলে নিজের মতো করে কিছু বাক্য পরিবর্তন করুন, যাতে এটি আরও স্বাভাবিক দেখায়।

ইন্টারভিউ প্রস্তুতিতে এআই

ইন্টারভিউর প্রস্তুতির জন্য এখন এআই টুল ব্যবহার করে বাস্তবমুখী অনুশীলন, ফিডব্যাক ও উন্নতির সুযোগ পাওয়া যায়।

ইন্টারভিউর ধরন বুঝে এআই আপনাকে সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা দিতে পারে। যেমন গুগল ইন্টারভিউ ওয়ার্মআপ বা প্রাম্পের মতো টুলে আপনার পছন্দের জব রোল সিলেক্ট করলে সেগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে শুরু করবে। আপনি উত্তর দিলে এআই আপনার উত্তর রেকর্ড করে কোথায় উন্নতি দরকার, তা জানিয়ে দেবে।

এর আরেকটি সুবিধা হলো, এআই আপনার সিভি স্ক্যান করে সম্ভাব্য প্রশ্ন প্রস্তাব করে। যেমন যদি আপনার সিভিতে কোনো নির্দিষ্ট প্রজেক্ট বা টেকনিক্যাল স্কিল লেখা থাকে, এআই বলে দেয় সেই অংশ নিয়ে নিয়োগদাতা কী প্রশ্ন করতে পারে এবং কীভাবে সেগুলোর উত্তর দেওয়া উচিত।

এআই দিয়ে মক ইন্টারভিউ শেষ করার পর প্র্যাকটিস রেকর্ডগুলো দেখে নিজের উন্নতির জায়গা খুঁজে বের করুন।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

চাকরির প্রস্তুতিতে এআইয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অসাধারণ। কারণ, প্রতিদিন এই প্রযুক্তি আরও উন্নত ও কার্যকর হয়ে উঠছে। বর্তমানে যেভাবে এআই সিভি তৈরি, কাভার লেটার লেখা বা ইন্টারভিউ প্রস্তুতিতে সাহায্য করছে, ভবিষ্যতে এ সহযোগিতা আরও নির্ভুল, দ্রুত ও ব্যক্তিগত হয়ে উঠবে।

আগামী কয়েক বছরে চাকরির প্রস্তুতিতে রিয়েল টাইম ভার্চুয়াল গাইড জনপ্রিয় হবে। কল্পনা করুন, আপনি কথা বলছেন আর একটি এআই সহকারী সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভাষা, টোন, এমনকি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বিশ্লেষণ করে পরামর্শ দিচ্ছে যে কীভাবে আপনার কথা আরও আত্মবিশ্বাসী শোনাবে, কিংবা কোথায় ভুল হচ্ছে। এই প্রযুক্তি বিশেষ করে মক ইন্টারভিউ ও প্রেজেন্টেশনের জন্য বিপ্লব ঘটাবে।

