গ্রোকের সঙ্গে বৈষম্য করছে অ্যাপল, মামলার হুমকি মাস্কের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অ্যাপলের এই আচরণ অ্যান্টিট্রাস্ট আইনের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন মাস্ক। ছবি: সংগৃহীত
অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর নীতিমালা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং এক্সএআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে পিন করা একটি পোস্টে মাস্ক দাবি করেন, অ্যাপল ইচ্ছাকৃতভাবে ওপেনএআই ছাড়া অন্য কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কোম্পানিকে অ্যাপ স্টোরের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করতে দিচ্ছে না এবং অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই স্বীকৃতি পাওয়া কার্যত অসম্ভব করে তুলছে। অ্যাপলের এই আচরণ অ্যান্টিট্রাস্ট আইনের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

বাংলাদেশি স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার ভোরে এক্সের পোস্টে মাস্ক বলেন, ‘এক্সএআই এই প্রতিযোগিতা বিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে শিগগিরই আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে।’

তিনি জানান, এক্সএআই শিগগিরই এই ইস্যুতে আইনি পদক্ষেপ নেবে। তাঁর অভিযোগ, অ্যাপল ও ওপেনএআইয়ের মধ্যকার অংশীদারত্ব প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থী। বর্তমানে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি অ্যাপটি যুক্তরাষ্ট্রে আইফোনের অ্যাপ স্টোরে সর্বাধিক ডাউনলোড হওয়া ফ্রি অ্যাপ। অন্যদিকে মাস্কের প্রতিষ্ঠান এক্সএআইয়ের তৈরি ‘গ্রোক’ অ্যাপটি রয়েছে পঞ্চম স্থানে।

মাস্ক প্রশ্ন তোলেন, ‘অ্যাপল কি রাজনীতি খেলছে? তাঁর পণ্যগুলোর প্রচার না করাকে ইঙ্গিত করে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

এই মন্তব্যের মাধ্যমে মাস্ক আবারও আলোচনায় এলেন। এর আগে জুনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়েছিলেন তিনি। এবার তাঁর টার্গেট অ্যাপল এবং ওপেনএআই।

অ্যাপল এবং ওপেনএআইয়ের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি।

উল্লেখ্য, মাস্ক ও ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে। একসময় তারা একসঙ্গে ওপেনএআই প্রতিষ্ঠা করলেও মতবিরোধের কারণে সেই পথচলা ভেঙে যায়।

বর্তমানে এক্সএআইয়ের অধীনে গ্রোক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দল এবং এক্স সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পরিচালিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স ও ব্লুমবার্গ

