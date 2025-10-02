Ajker Patrika
নির্বাহীদের কাছে অর্থ আদায়ের জন্য ই-মেইল পাঠাচ্ছে হ্যাকাররা, গুগলের সতর্কবার্তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তবে কতগুলো প্রতিষ্ঠান এই র‍্যানসামওয়্যার হামলার স্বীকার হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি গুগল। ছবি: সংগৃহীত
নতুন এক সাইবার হুমকির মুখে বিশ্বব্যাপী বহু প্রতিষ্ঠান। প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল সতর্ক করেছে, একটি সংঘবদ্ধ হ্যাকার গ্রুপের সদস্যরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীদের লক্ষ্য করে র‍্যাননামওয়্যার ই-মেইল পাঠাচ্ছে। ওই হ্যাকাররা দাবি করছে, ওরাকল ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন থেকে সংবেদনশীল তথ্য চুরি করেছে।

গুগল জানায়, এসব মেসেজ একটি চলমান প্রচারণার অংশ। এর পেছনে রয়েছে ‘cl0p’ নামের‍্যানসামওয়্যার দল। এসব ই-মেইল ‘বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে, যারা দাবি করছে, ওরাকল ই-বিজনেস স্যুট থেকে সংবেদনশীল তথ্য চুরি করেছে।’

হামলাকারীরা এসব তথ্য প্রকাশ না করার শর্তে অর্থের দাবি করছে।

তবে গুগল জানিয়েছে, ‘এই দাবির সত্যতা নিরূপণের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।’ অর্থাৎ, সত্যিই কোনো তথ্য চুরি হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয় বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ দিতে বাধ্য করার জন্য অমূলক ভয় দেখানো হতে পারে।

তবে কতগুলো প্রতিষ্ঠান এই র‍্যানসামওয়্যার হামলার স্বীকার হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি গুগল।

বর্তমানে উচ্চপর্যায়ের করপোরেট সিস্টেমগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে বেশি করে হামলা চালাচ্ছে র‍্যানসমওয়্যার দলগুলো। ওরাকলের ই-বিজনেস স্যুট বিশ্বব্যাপী অনেক কোম্পানি ব্যবহার করে, যা আর্থিক ও পরিচালনাগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধারণ করে।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, cl0p-এর মতো দলগুলো এখন নিয়মিতভাবে এ ধরনের অর্থ দাবি করছে। তারা বা তাদের পক্ষ থেকে চুরি করা তথ্য বা তথ্য থাকার দাবি করেই অর্থ আদায় করতে চায়। যদিও অনেক সময় সত্যিই তথ্য থাকে না, তবু এসব হুমকি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আর্থিক ও সুনামের ঝুঁকি তৈরি করে।

