Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

ভারতে এবার কার্যালয় খুলবে ওপেনএআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওপেনএআইয়ের বাজারমূল্য দাঁড়াতে পারে ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলারে। ছবি: সংগৃহীত
ওপেনএআইয়ের বাজারমূল্য দাঁড়াতে পারে ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলারে। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারতই চ্যাটজিপিটির মূল প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের সবচেয়ে বড় বাজার। সম্প্রতি এক পডকাস্টে এ কথা জানান ওপেনএআই সিইও স্যাম অল্টম্যান। এবার তিনি জানালেন, ভারতে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে এ বছরের শেষের দিকে রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রথম কার্যালয় খুলতে যাচ্ছে ওপেনএআই।

আজ শুক্রবার রয়টার্সকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ওপেনএআই জানিয়েছে, মাইক্রোসফটের সহায়তায় তারা ভারতে একটি স্বতন্ত্র আইনি সত্তা হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। এরইমধ্যে কার্যালয়ের প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

সিইও স্যাম অল্টম্যান বলেন, ‘ভারতে আমাদের প্রথম অফিস চালু করা এবং স্থানীয় একটি কর্মী দল গড়ে তোলা আমাদের প্রতিশ্রুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে আমরা দেশটিতে উন্নত এআই প্রযুক্তি আরও সহজলভ্য করতে চাই। ভারতের সঙ্গে মিলে এআই প্রযুক্তিকে আরও এগিয়ে নিতে চাই।’

এদিকে দেশটিতে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে ওপেনএআই। সংবাদমাধ্যম ও বই প্রকাশকেরা প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, অনুমতি ছাড়াই তাঁদের কনটেন্ট ব্যবহার করে চ্যাটজিপিটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে ওপেনএআই কোনো অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

এছাড়াও ভারতে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে ওপেনএআই। বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ ভারতে প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে। এই ব্যবহারকারীদের জন্য অন্যান্য এআই প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন রকমের সুবিধা চালু করছে। গত মাসে পারপ্লেক্সিটি, ভারতীয় টেলিকম অপারেটর এয়ারটেলের সঙ্গে যৌথভাবে বিনা মূল্যে পারপ্লেক্সিটি প্রো সাবস্ক্রিপশন দিয়েছে। গুগলও ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্য এক বছরের জন্য ফ্রি এআই প্রো প্ল্যান চালু করেছে।

এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কিছুদিন আগে ওপেনএআই ‘চ্যাটজিপিটি গো’ নামে নামমাত্র মূল্যের সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান চালু করেছে। প্ল্যানটির মাসিক খরচ মাত্র ৪ দশমিক ৬ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৫৮ টাকা)। নতুন প্ল্যানটি আগের চ্যাটজিপিটি প্লাস প্ল্যানের (প্রায় ২৩ ডলার) তুলনায় অনেক সস্তা।

ভারতে চালু হলো চ্যাটজিপিটির নামমাত্র মূল্যের সাবস্ক্রিপশনভারতে চালু হলো চ্যাটজিপিটির নামমাত্র মূল্যের সাবস্ক্রিপশন

ওপেনএআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চ্যাটজিপিটি প্রধান নিক টারলি জানান, ‘আমরা প্রথমে ভারতেই গো প্ল্যান চালু করছি এবং ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া দেখে ধাপে ধাপে অন্যান্য দেশে এটি চালু করব।’

এই নতুন প্ল্যানে ফ্রি টিয়ারের তুলনায় ১০ গুণ বেশি বার্তা পাঠানো, ছবি তৈরি এবং ফাইল আপলোডের সুযোগ থাকবে বলে জানান নিক।

ওপেনএআইয়ের দাবি, পিএইচডি লেভেলের দক্ষ জিপিটি-৫ওপেনএআইয়ের দাবি, পিএইচডি লেভেলের দক্ষ জিপিটি-৫

শুক্রবার প্রকাশিত নতুন বাজার তথ্য অনুযায়ী ওপেনএআই জানিয়েছে, ভারতে চ্যাটজিপিটির সর্বাধিক ব্যবহারকারী হলো শিক্ষার্থীরা। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে এখানে সাপ্তাহিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা চারগুণ বেড়েছে।

অ্যাপ অ্যানালিটিক প্রতিষ্ঠান অ্যাপফিগারসের প্রতিবেদনে জানা যায়, গত তিন মাসে চ্যাটজিপিটি অ্যাপ ডাউনলোডের সংখ্যায় ভারত শীর্ষে রয়েছে। এই সময়ে ভারতে অ্যাপটি ডাউনলোড হয়েছে ২ কোটি ৯০ লাখেরও বেশিবার।

বিষয়:

ভারতযুক্তরাষ্ট্রচ্যাটজিপিটিএআইওপেনএআইপ্রযুক্তিপণ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

জয়পুরহাটে হত্যা মামলায় স্কুলশিক্ষক গ্রেপ্তার

প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ: রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও করে টাকা হাতিয়ে নিত চক্র

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

সম্পর্কিত

ভারতে এবার কার্যালয় খুলবে ওপেনএআই

ভারতে এবার কার্যালয় খুলবে ওপেনএআই

টিকটক মাতাচ্ছেন মার্কিন বাহিনীর তরুণী সেনারা, নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে বিতর্ক

টিকটক মাতাচ্ছেন মার্কিন বাহিনীর তরুণী সেনারা, নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে বিতর্ক

টিকটকে সফল কনটেন্ট তৈরিতে অ্যানালিটিকস যেভাবে সাহায্য করে

টিকটকে সফল কনটেন্ট তৈরিতে অ্যানালিটিকস যেভাবে সাহায্য করে

১০ মাসে মাইগভে ১০ লাখ সত্যায়ন হয়েছে: এটুআই

১০ মাসে মাইগভে ১০ লাখ সত্যায়ন হয়েছে: এটুআই