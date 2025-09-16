Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আর শাড়ির আঁচলের নিচে তাঁর ডান হাতের তিলটি দেখা যায়। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
আর শাড়ির আঁচলের নিচে তাঁর ডান হাতের তিলটি দেখা যায়। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি জেমিনির ‘ন্যানো ব্যানানা শাড়ি ট্রেন্ড’ এখন ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। তবে এই ট্রেন্ডের মাঝেই এক নারী ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ইন্টারনেটে আলোচনার ঝড় তুলেছেন।

ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে ওই নারী জানান, তিনিও এই ট্রেন্ডে অংশ নিয়েছিলেন। নিজের একটি ছবি জেমিনিতে আপলোড করে শাড়ি পরিহিত রূপে একটি এডিটেড ছবি তৈরির অনুরোধ করেন। তবে তৈরি হওয়া ছবিতে এমন কিছু ছিল, যা তাঁকে হতবাক করেছে।

ওই নারী বলেন, ‘আমি যখন ছবি জেনারেট (তৈরি) করলাম, তখন খুবই ভয়ংকর একটা জিনিস দেখলাম। জেমিনি কীভাবে জানল আমার শরীরের এই জায়গায় একটি তিল আছে? ছবিতে সেটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এটা খুবই ভয়ংকর ও অস্বস্তিকর। এখনো বুঝতে পারছি না এটা কীভাবে হলো। আমি শুধু চাই সবাই সচেতন থাকুক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা এআই প্ল্যাটফর্মে কিছু আপলোড করার আগে সাবধান হন।’

তিনি মূলত ফুল স্লিভ (পূর্ণ হাতার) সালোয়ার-কামিজ পরা একটি ছবি আপলোড করেন। তবে জেমিনির তৈরি করা ছবিতে তাঁকে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। আর শাড়ির আঁচলের নিচে তাঁর ডান হাতের তিলটি দেখা যায়, যা বাস্তবেই তাঁর হাতের একই জায়গায় রয়েছে।

ভিডিওটি ইতিমধ্যে প্রায় ৭০ লাখ ভিউ পেয়েছে এবং শত শত মন্তব্য জমা পড়েছে। অনেক ব্যবহারকারী জানান, তাঁদের সঙ্গেও এমন ঘটনা ঘটেছে। কেউ কেউ বলছেন, ছবিতে এমন কিছু দেখা গেছে, যা মূল ছবিতে ছিল না।

এক ব্যবহারকারী লেখেন, ‘সবকিছুই এখন একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। জেমিনি গুগলের, আর গুগল আমাদের ফোনের ছবি ও ভিডিও স্ক্যান করতে পারে। তাই এই ছবিগুলো বানানো হয় আরও নির্ভুলভাবে।’

আরেকজন মন্তব্য করেন, ‘আমার ক্ষেত্রেও এমন হয়েছিল। আমার শরীরের ট্যাটু, যা ছবিতে দেখা যাচ্ছিল না, সেটাও জেমিনির বানানো ছবিতে স্পষ্ট দেখা গেছে।’

তৃতীয় একজন লেখেন, ‘এটাই এআইয়ের কাজ। আপনার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বিশ্লেষণ করে এআই আপনার অতীতের ছবি ব্যবহার করে রিয়েলিস্টিক বা বাস্তবধর্মী ছবি তৈরি করে।’

আরও একজন বলছেন, ‘এটা পুরোপুরি টেকনিক্যাল বিষয়। এআই আপনার ইন্টারনেটে আপলোড করা ছবি বিশ্লেষণ করে এবং অনুরোধ অনুযায়ী রিয়েলিস্টিক বা বাস্তবধর্মী ইমেজ বানায়। ব্যস, এতটুকুই।’

ন্যানো ব্যানানা কী

ন্যানো ব্যানানা হলো গুগলের জেমিনি অ্যাপে থাকা একটি ইমেজ এডিটিং এআই মডেল। এটি প্রথমে জনপ্রিয়তা পায় থ্রিডি ফিগারজাতীয় এডিট বানানোর মাধ্যমে। পরে এটি ‘শাড়ি ট্রেন্ড’-এ বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশ ভারতসহ বিভিন্ন দেশে এই ট্রেন্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের ছবিকে এমনভাবে রূপান্তর করতে পারেন, যেন তাঁরা প্রাচীন বা ক্ল্যাসিক ব্যাকড্রপে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় রয়েছেন। তবে এই সুবিধাই এখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রযুক্তি যেমন সুবিধা দেয়, তেমনি সচেতনতারও প্রয়োজন। ব্যবহারকারীদের এমন এআই টুল ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

বিষয়:

শাড়িতথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

বিদেশে দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তা

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

সম্পর্কিত

আইফোনে এল আইওএস ২৬, লিকুইড গ্লাস ডিসপ্লেসহ যেসব পরিবর্তন

আইফোনে এল আইওএস ২৬, লিকুইড গ্লাস ডিসপ্লেসহ যেসব পরিবর্তন

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য হওয়া টেক সিইওরা

নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য হওয়া টেক সিইওরা

টেসলায় নিজের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করলেন মাস্ক, কিনলেন ১০০ কোটি ডলারের শেয়ার

টেসলায় নিজের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করলেন মাস্ক, কিনলেন ১০০ কোটি ডলারের শেয়ার