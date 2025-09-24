Ajker Patrika
একযোগে ৫০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে তিন জায়ান্ট, কী সেই প্রকল্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সব মিলিয়ে স্টারগেট প্রকল্পে ৭ গিগাওয়াট ক্ষমতার ডেটা সেন্টার তৈরি হবে। ছবি: ব্র্যান্ড আইকোন ইমেজ
সব মিলিয়ে স্টারগেট প্রকল্পে ৭ গিগাওয়াট ক্ষমতার ডেটা সেন্টার তৈরি হবে। ছবি: ব্র্যান্ড আইকোন ইমেজ

যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচটি নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ডেটা সেন্টার নির্মাণে বড় ধরনের বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে ওপেনএআই, ওরাকল ও সফটব্যাংক। ‘স্টারগেট’ নামের এই প্রকল্পে আগামী কয়েক বছরে মোট ব্যয় হতে পারে ৫০০ বিলিয়ন ডলার বা ৫০ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত।

গতকাল মঙ্গলবার চ্যাটজিপিটি নির্মাতা ওপেনএআই জানায়, তারা ওরাকলের সঙ্গে যৌথভাবে টেক্সাসের শ্যাকলেফোর্ড কাউন্টি, নিউ মেক্সিকোর ডোনা আনা কাউন্টি এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে তিনটি নতুন সাইট চালু করবে।

এ ছাড়া, ওহাইওর লর্ডসটাউন ও টেক্সাসের মিলাম কাউন্টিতে আরও দুটি ডেটা সেন্টার গড়ে তুলবে ওপেনএআই, জাপানের সফটব্যাংক এবং সফটব্যাংকের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

টেক্সাসের অ্যাবিলিনে ওরাকল ও ওপেনএআই মিলে একটি সাইট বড় করছে। এর সঙ্গে কোরওয়িভর আগের কিছু প্রকল্পও যুক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে স্টারগেট প্রকল্পে ৭ গিগাওয়াট ক্ষমতার ডেটা সেন্টার তৈরি হবে। আর স্টারগেট প্রকল্পের লক্ষ্য ১০ গিগাওয়াট ডেটা সেন্টার সক্ষমতা অর্জন।

আগামী তিন বছরে এই প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০০ বিলিয়ন বা ৪০ হাজার কোটি ডলারের বেশি।

ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান বলেন, ‘এআই তখনই তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবে, যখন এর জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং শক্তি আমরা তৈরি করতে পারব।’

প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রায় ২৫ হাজার সরাসরি কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শুরুতে এনভিডিয়া জানিয়েছে, তারা ওপেনএআইতে ১০০ বিলিয়ন ডলার বা ১০ কোটি ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে এবং তাদের ডেটা সেন্টার চিপ সরবরাহ করবে।

এদিকে, ওপেনএআই ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো স্টারগেট প্রকল্পের জন্য চিপ ভাড়া নিতে ঋণব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থায়নের পরিকল্পনা করেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কয়েক ব্যক্তি।

ইতিমধ্যে জেনারেটিভ এআই সার্ভিস যেমন—চ্যাটজিপিটি ও কো-পাইলটের জন্য বিলিয়ন ডলারের ডেটা সেন্টার অবকাঠামো গড়ছে ওপেনএআইয়ের অন্যতম বিনিয়োগকারী মাইক্রোসফট।

প্রযুক্তি খাতে এআই এখন বড় পরিবর্তন আনছে। এই প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা খাতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। চীনও দ্রুত এআইতে এগিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এআইকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে স্টারগেট প্রকল্পের সূচনা উপলক্ষে হোয়াইট হাউসে শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানির প্রধানদের আমন্ত্রণ জানান ট্রাম্প। এই প্রকল্প মূলত বেসরকারি খাতে পরিচালিত হবে।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাযুক্তরাষ্ট্রএআইওপেনএআই
