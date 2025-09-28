পছন্দ অনুযায়ী দৈনিক তথ্য জানাবে চ্যাটজিপিটির নতুন ফিচার ‘পালস’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ব্যবহারকারীর আগ্রহ ও সাম্প্রতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে প্রতিদিন সকালে ব্যক্তিগতকৃত তথ্য দেবে চ্যাটজিপিটির নতুন ফিচার ফিচার ‘পালস’। তবে শুধু চ্যাটজিপিটির প্রো সাবস্ক্রাইবারদের জন্য ফিচারটি চালু করেছে ওপেনএআই।
এক্সের এক পোস্টে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান ‘পালস’কে এখন পর্যন্ত তাঁর ‘সবচেয়ে প্রিয় ফিচার’ বলে উল্লেখ করেন।
স্যাম অল্টম্যান বলেন, ‘আজ আমরা চালু করছি আমার প্রিয় চ্যাটজিপিটি ফিচার—পালস। এটি প্রাথমিকভাবে প্রো গ্রাহকদের জন্য চালু করা হয়েছে।’
পালস রাতে ব্যবহারকারীদের আগ্রহ, সংযুক্ত অ্যাপ, সাম্প্রতিক চ্যাটসহ বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং সকালে আপনাকে প্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগতকৃত আপডেট সরবরাহ করে।
আপনি যদি বলেন, ‘আমি একদিন কক্সবাজার যেতে চাই’ অথবা ‘আমার শিশুর বয়স ৬ মাস, আমি তার বিকাশসংক্রান্ত তথ্য জানতে চাই’। তাহলে ভবিষ্যতে আপনি এ বিষয়গুলো নিয়ে আপডেট পেতে পারেন।
ফিচারটি ব্যক্তিগত সহকারীর মতো কাজ করবে। কোনো ব্যবহারকারী নিজের আগ্রহের বিষয় জানিয়ে রাখলে তা নিয়েও নিয়মিত সাহায্য করবে এটি।
ফিচারটি যেভাবে কাজ করে
নতুন ফিচারটি ব্যবহারকারীর চ্যাট ইতিহাস, মেমোরি ও আগের প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন সকালে একগুচ্ছ তথ্য কার্ডের মাধ্যমে আপডেট সরবরাহ করে। এতে ব্যবহারকারীর আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ থাকে। যেমন—কোনো আগের আলোচনার ফলো-আপ, খাবারের আইডিয়া অথবা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের পরবর্তী ধাপ।
পালসে রয়েছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার
কিউরেট বাটন: ব্যবহারকারীরা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারবেন আপডেটগুলো।
অপ্রয়োজনীয় সাজেশন বাদ দেওয়া: কোনো সাজেশন প্রাসঙ্গিক না হলে ব্যবহারকারী তা সহজেই মুছে ফেলতে পারবেন।
জিমেইল ও গুগল ক্যালেন্ডার সংযোগ: ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের জিমেইল বা ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করতে পারবেন। এর ফলে মিটিং অ্যাজেন্ডা তৈরি বা ভ্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কেও পালস পরামর্শ দিতে পারবে।
নিরাপত্তা যাচাই: সব আপডেটই একটি নিরাপত্তা চেকের মধ্য দিয়ে যায়, যদিও এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিকতার ঘাটতি থাকতে পারে।
তথ্যসূত্র: দ্য ভার্জ
ব্যবহারকারীর আগ্রহ ও সাম্প্রতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে প্রতিদিন সকালে ব্যক্তিগতকৃত তথ্য দেবে চ্যাটজিপিটির নতুন ফিচার ফিচার ‘পালস’। তবে শুধু চ্যাটজিপিটির প্রো সাবস্ক্রাইবারদের জন্য ফিচারটি চালু করেছে ওপেনএআই।
এক্সের এক পোস্টে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান ‘পালস’কে এখন পর্যন্ত তাঁর ‘সবচেয়ে প্রিয় ফিচার’ বলে উল্লেখ করেন।
স্যাম অল্টম্যান বলেন, ‘আজ আমরা চালু করছি আমার প্রিয় চ্যাটজিপিটি ফিচার—পালস। এটি প্রাথমিকভাবে প্রো গ্রাহকদের জন্য চালু করা হয়েছে।’
পালস রাতে ব্যবহারকারীদের আগ্রহ, সংযুক্ত অ্যাপ, সাম্প্রতিক চ্যাটসহ বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং সকালে আপনাকে প্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগতকৃত আপডেট সরবরাহ করে।
আপনি যদি বলেন, ‘আমি একদিন কক্সবাজার যেতে চাই’ অথবা ‘আমার শিশুর বয়স ৬ মাস, আমি তার বিকাশসংক্রান্ত তথ্য জানতে চাই’। তাহলে ভবিষ্যতে আপনি এ বিষয়গুলো নিয়ে আপডেট পেতে পারেন।
ফিচারটি ব্যক্তিগত সহকারীর মতো কাজ করবে। কোনো ব্যবহারকারী নিজের আগ্রহের বিষয় জানিয়ে রাখলে তা নিয়েও নিয়মিত সাহায্য করবে এটি।
ফিচারটি যেভাবে কাজ করে
নতুন ফিচারটি ব্যবহারকারীর চ্যাট ইতিহাস, মেমোরি ও আগের প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন সকালে একগুচ্ছ তথ্য কার্ডের মাধ্যমে আপডেট সরবরাহ করে। এতে ব্যবহারকারীর আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ থাকে। যেমন—কোনো আগের আলোচনার ফলো-আপ, খাবারের আইডিয়া অথবা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের পরবর্তী ধাপ।
পালসে রয়েছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার
কিউরেট বাটন: ব্যবহারকারীরা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারবেন আপডেটগুলো।
অপ্রয়োজনীয় সাজেশন বাদ দেওয়া: কোনো সাজেশন প্রাসঙ্গিক না হলে ব্যবহারকারী তা সহজেই মুছে ফেলতে পারবেন।
জিমেইল ও গুগল ক্যালেন্ডার সংযোগ: ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের জিমেইল বা ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করতে পারবেন। এর ফলে মিটিং অ্যাজেন্ডা তৈরি বা ভ্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কেও পালস পরামর্শ দিতে পারবে।
নিরাপত্তা যাচাই: সব আপডেটই একটি নিরাপত্তা চেকের মধ্য দিয়ে যায়, যদিও এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিকতার ঘাটতি থাকতে পারে।
তথ্যসূত্র: দ্য ভার্জ
বিশ্ববিখ্যাত ভিডিও গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রনিক আর্টস (ইএ)–কে কিনে নেবে এক বিনিয়োগকারী দল। এই অধিগ্রহণের চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত। বিনিয়োগকারী এই দলের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার এবং সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ)।৪ ঘণ্টা আগে
তাপ নিঃসরণ (হিট ডিসিপেশন), নেটওয়ার্ক স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারিতে শীর্ষ পারফরম্যান্সের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বুয়েটের (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) স্বীকৃতি পেয়েছে আসন্ন অপো এ৬ প্রো ডিভাইসটি। গতকাল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে অপো।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে নিজেদের কার্যক্রম শুরু করেছে চীনের পরিচিত আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান টপপে। গতকাল গুলশান-১ এ টপপের অফিসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এই উদ্যোগ বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য সহজ, ঝামেলাহীন ও সুবিধাজনক মোবাইল কেনার সুযোগ করে দেবে।৫ ঘণ্টা আগে
মাইক্রোসফটের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক নতুন প্রেসিডেন্ট প্রধান লিসা মোনাকোকে বরখাস্তের আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত শুক্রবার ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এ আহ্বান জানান।৬ ঘণ্টা আগে